ДАЙДЖЕСТ СМИ за 19 марта

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Автоимпортеры готовы оспорить введение пошлин в суде» пишет: автоимпортеры рассказали, почему введение спецпошлин не поможет украинскому автопрому и зачем пошлины вводятся спустя год после принятия самого решения…

http://delo.ua/auto/avtoimportery-gotovy-osporit-vvedenie-poshlin-v-sude-199941/

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Также «Дело» в публикации «За пять лет объемы торгов акциями на фондовом рынке Украины упали в 30 раз - эксперт» пишет: Андрей Герус, директор по инвестициям Concorde Capital, считает, что основными причинами падения рынка являются низкий уровень корпоративного управления, огромные юридические, валютные и налоговые риски…

http://delo.ua/finance/za-pjat-let-obemy-torgov-akcijami-na-fondovom-rynke-ukrainy-upal-199917/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Все в сборе», в котором пишет: президент определил основные функции и полномочия Министерства доходов и сборов. Ведомство не только объединило функции Государственной налоговой службы и Гостаможни в сфере администрирования налогов и сборов, но и начнет контролировать уплату единого социального взноса. К реализации политики в сфере государственных закупок глава государства ведомство не допустил. Налоговая милиция останется в составе Миндоходов, но временно. Чтобы министерство полноценно заработало, необходимо оперативно решать кадровые вопросы и пересматривать законодательство, считают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc/2149450

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Промышленность пострадала от тепла» пишет: относительно нехолодный февраль и меньшее количество рабочих дней противоположным образом повлияли на украинскую промышленность и не позволили ей сократить темпы спада. Они, наоборот, увеличились почти вдвое - до 6%. Несмотря на такие высокие темпы сокращения производства, эксперты настроены оптимистично. Они надеются, что уже в марте ситуация улучшится…

http://www.kommersant.ua/doc/2149554

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«Сегодня» в публикации «Что спасет украинскую экономику от кризиса» пишет: промышленность и сельское хозяйство продолжают удерживать ВВП страны от значительного падения…

http://www.segodnya.ua/ukraine/CHto-spaset-ukrainskuyu-ekonomiku-ot-krizisa.html

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Также «Сегодня» в публикации «Автолизинг в Украине оказался на пике популярности» пишет: банки и покупатели нашли альтернативу дорогим кредитам на авто…

http://www.segodnya.ua/economics/avto/Avtolizing-v-Ukraine-okazalsya-na-pike-populyarnosti.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Кипрский налог: и для Украины тоже» пишет: Кипру, стоящему на грани дефолта, 19 марта предстоит принять решение о введении в действие условий предоставления помощи от ЕС и МВФ. Основное беспрецедентное из них – налог на вклады. Данная мера коснется и украинских олигархов-вкладчиков, которые могут потерять минимум 200 млн евро…

http://economics.unian.net/rus/news/161395-kiprskiy-nalog-i-dlya-ukrainyi-toje.html

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Российские СМИ

Издание «Известия» в публикации «У россиян появится индекс здоровья» пишет: его разработают Минздрав и Минобрнауки по поручению Госдумы. Кстати, 13 марта президент РФ Владимир Путин решил вернуть нормативы ГТО («Готов к труду и обороне») в современном формате. Сдачу нормативов, по мнению Путина, можно учитывать при поступлении в вузы. Кроме того, результаты физподготовки следует учитывать при оценке учебных заведений, считает президент…

http://izvestia.ru/news/546934

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Также «Известия» в публикации «Пенсионеров и матерей-одиночек освободят от налога на роскошь» пишут: в Министерстве финансов РФ решили в очередной раз пересмотреть положения законопроекта о налоге на роскошь. Чиновники предлагают освободить от выплат социально уязвимые слои населения, у которых со старых времен или от богатых родственников осталась дорогая недвижимость…

http://izvestia.ru/news/546868

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«Ведомости» в публикации «Российский бизнес делает выводы из кипрской экспроприации» пишут: после шока от возможного введения налога на вклады часть предпринимателей готовится к эвакуации с острова…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/10174391/zalozhniki_kipra

(УНИАН)