Азарову мешает «доблестная оппозиция», которая «устраивает саботаж»

Отсутствие единства оппозиции и власти во время кризиса препятствует успешному развитию экономики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе пресс-конференции заявил премьер-министр Николай Азаров.

В частности, глава правительства отметил, что в годы работы его Кабмина не было периода, когда бы влияние мирового кризиса существенно ослабевало.

"А в это время наша доблестная оппозиция, которая должна была бы быть членом одной государственной команды, и, как говорят, поддерживать корабль на плаву, она то устраивает саботаж, то расскажет, что нужно капитана сменить, то штурман не нравится. А что происходит с таким кораблем, если нет твердого руководства и единого курса? Плохо такому кораблю", - сказал Н.Азаров.