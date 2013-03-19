Украина ведет переговоры с Таможенным союзом о статусе наблюдателя

Украина ведет переговоры с Таможенным союзом о получении статуса наблюдателя.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе пресс-конференции заявил премьер-министр Николай Азаров.

"Сейчас мы ведем переговоры о таком формате сотрудничества, при котором Украина станет наблюдателем при Таможенном союзе", - сказал Н.Азаров.

Глава правительства пояснил, что такой формат означает, что при ТС будет создано представительство Украины. Представитель Украины будет участвовать в принятии решений с правом совещательного голоса.

"Он не будет принимать участие в принятии самого решения, но ему будет дано право высказать нашу позицию. В любом случае, это означает, что мы не будем поставлены перед фактом. О выработке любого решения Украина будет знать заранее с момента появления инициативы по выработке такого решения и на всех этапах принятия решения, если это решение задевает наши интересы, корригировать это решение", - отметил Н.Азаров.

Он подчеркнул, что такой формат даст возможность работать с правительствами стран ТС и корригировать эти решения. По мнению премьер-министра, это сохраняет за Украиной суверенитет в принятии решений.

Также Н.Азаров сказал, что Украина не претендует на преференции для себя в рамках Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана.

"Договорились еще об очень важном принципе, что мы не претендуем на какие-либо преференции, но давайте действовать так, чтоб не было дискриминационных мер по отношению к Украине. Вот такой статус должен быть, что мы, поскольку не являемся членами ТС, ни на какие связанные с этим льготы и преференции мы не ориентированы, но договариваемся о том, чтобы и дискриминационные меры во взаимной торговле между нашими странами не реализовывались", - сказал Н.Азаров.

Он еще раз отметил, что с Российской Федерацией товарооборот значительно больше, чем с Европейским Союзом и поэтому ТС является для Украины важным рынком.

Как сообщал УНИАН, Россия предлагает Украине вступить в Таможенный союз, что позволит снизить цену на закупаемый в РФ природный газ. Украина надеется на подписание Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом и предлагает секторальное сотрудничество с ТС по формуле «3+1».

18 марта 2013 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что присоединение Украины к Таможенному союзу в формате «3 +1» невозможно.

«Очевидно, что членом Таможенного союза и будущего Евразийского экономического союза может быть лишь такое государство, которое приняло и ратифицировало все документы Таможенного союза и Экономического союза», - подчеркнул Д.Медведев. По его словам, все остальное – «это не членство, это может быть статус наблюдателя, это что-то другое».

Также Д.Медведев заявил, что в Договоре о создании Евразийского экономического союза России, Беларуси и Казахстана может быть предусмотрен статус наблюдателя.

Напомним,ориентировочно в апреле президенты Украины, РФ, Казахстана и Беларуси обсудят вопрос присоединения Украины к положениям Таможенного союза. 6 марта Президент Украины Виктор Янукович заявил, что на переговорах с Президентом РФ Владимиром Путиным 4 марта обсуждался вопрос формата работы Украины с Таможенным союзом. По словам В.Януковича, стороны договорились продолжить работу не только на уровне правительств, но и с привлечением исполнительного органа Таможенного союза.