Арбузов заявляет, что не получал предложения занять пост премьер-министра

Бывший глава Национального банка и действующий первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов не получал предложения занять пост премьер-министра страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.Арбузов заявил в комментарии журналистам после пресс-конференции в Кабинете министров.

“Нет, я не получал предложения (стать премьером — УНИАН)”, - сказал С.Арбузов.

При этом, отвечая на вопрос журналистов, он отметил, что сейчас не находится в каких-то особых отношениях со старшим сыном Президента Александром Януковичем. На вопрос, какие у него отношения с А.Януковичем, С.Арбузов ответил: “Сейчас никакие. Была ситуация, которую сейчас демонизировали, рассказали, что это чуть ли не основная причина, почему в этой стране все происходит. На самом деле это не так. Тут много выдуманного”.

С.Арбузов также опровергает информацию о том, что он является собственником каких-либо медиа-активов, включая газеты и телеканал БТБ.

«Когда я шел работать в Национальный банк, я продал все свои активы. БТБ - это собственность Нацбанка Украины, хотя канал создавался в тот момент, когда я был там руководителем», - сказал С.Арбузов.

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