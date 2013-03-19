Анонс на 20 марта

* Под председательством Премьер-министра Украины Николая Азарова состоится заседание Кабинета Министров Украины. Запланировано проведение брифингов с участием: министра аграрной политики и продовольствия Николая Присяжнюка, председателя Государственной санитарно-эпидемиологической службы Анатолия Пономаренко.

* Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

* Состоится Пресс-клуб по случаю Международного дня воды. Вопросы: Можно ли пить воду из-под крана? Можно ли купаться в Днепре? Киевводоканал и экологическая ситуация в Киеве. Каким мировым опытом могла бы воспользоваться Украина? Организатор: Программа развития Организации Объединенных Наций. Участники: Рикарда Ригер, и.о. Постоянного Представителя Программы развития ООН в Украине; Виктория Яковлева, советник председателя правления по вопросам информполитики ПАО «АК «Киевводоканал»; Анна Цветкова, координатор программ, Всеукраинская экологическая НПО МАМА - 86, Сергей Выхрист, эксперт по международному водного права.

* Пресс-конференция председателя Государственного агентства лесных ресурсов Украины Виктора Сивца на тему: «Начало весенней лесокультурной кампании: анализ результатов 2012 года и планы на 2013 год». Вопросы: 21 марта - Международный год лесов. Проведение весенней лесокультурной кампании, старт Всеукраинской акции «Будущее леса в твоих руках». Основные показатели лесокультурных работ в 2012 году и планы на 2013 год. Социальная составляющая Всеукраинской акции «Будущее леса в твоих руках»: сотрудничество со школами, детскими домами, учреждениями здравоохранения и др.

* Состоится заседание дискуссионного клуба "Аграрное образование на рынке труда". Участники: представители Минагрополитики и продовольствия Украины, Г.Новиков, председатель Аграрного союза Украины, А.Бакуменко, председатель ассоциации "Союз птицеводов Украины", М.Миркевич, президент ВОО "Ассоциация фермеров и частных землевладельцев Украины", В.Кульгавый, генеральный исполнительный директор ВОО "Украинская ассоциация аграрных инженеров", представители Ассоциаций товаропроизводителей сельскохозяйственной продукции.

* Пресс-конференция компании SAP по итогам 2012 года и о планах на 2013 год. Участники: Павел Гонтарев, директор по регионам SAP СНГ, Максим Матяш, региональный директор компании SAP в Украине, Грузии и Молдове.

* Пресс-конференция на тему: «Куда поедет турист летом 2013-го? Новые тренды отдыха». Участники: вице-президент Ассоциации лидеров туристического бизнеса Украины Александр Новиковский, член Президиума Ассоциации лидеров туристического бизнеса Украины Владимир Щупак.

* Состоятся Комитетские слушания на тему: «О состоянии соблюдения законодательства по отдельным вопросам социальной защиты ветеранов войны в Республике Афганистан и военных конфликтов в других иностранных государствах, а также членов их семей». Организатор: Комитет Верховной Рады по делам пенсионеров, ветеранов и инвалидов.

* Состоится открытое заседание расширенной коллегии Государственной службы Украины по вопросам защиты персональных данных на тему: "Практика применения законодательства по вопросам защиты персональных данных при обработке персональных данных с использованием веб - ресурсов". Главный докладчик: Владимир Козак, заместитель главы ГСЗПД.

* Состоится заседание Комитета ВРУ по вопросам налоговой и таможенной политики, на котором будут рассматриваться вопросы: проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий" (о порядке выдачи лицензии); Проект Закона о внесении изменений в ст.140 Налогового кодекса Украины об особенности признания расходов двойного назначения и др.

* Комитет ВРУ по вопросам строительства, градостроения и жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики проведет слушания на тему: «Проблемные вопросы реализации Закона Украины об особенностях передачи в аренду или концессию объектов тепло-водоснабжения и водоотвода, находящихся в коммунальной собственности».

* Круглый стол на тему: «Национальные проекты в стратегии экономической модернизации Украины». Организатор - Национальный институт стратегических исследований. Участники: Иван Бисюк, первый зам.министра аграрной политики и продовольствия Украины; Дмитрий Боярчук, исполнительный директор Центра социально-экономических исследований (CASE Украина), Игорь Бураковский, председатель правления Института экономических исследований и политических консультаций, Юрий Воропаев, председатель Комитета ВРУ по вопросам промышленной и инвестиционной политики; Валерий Геец, директор Института экономики и прогнозирования НАН Украины, Вице-президент НАН Украины и др.

* Состоится Интернет-конференция Сергея Наумова, заместителя директора Департамента налогообложения физических лиц Государственной налоговой службы Украины на тему: "Декларирование доходов граждан".

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