Азаров надеется, что парламент примет законопроекты по евроинтеграции

Премьер-министр Украины Николай Азаров надеется, что парламент примет законопроекты, которые касаются европейской интеграции.

Как сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ, об этом он сказал на встрече с представителями БО «Ялтинская Европейская Стратегия» во главе с председателем наблюдательного совета ЯЕС Александром Квасневским.

Премьер-министр напомнил, что правительство подало в парламент более 30 законопроектов по этому направлению.

Н.Азаров заверил собеседников, что правительство выполнит взятые на себя обязательства.

В ходе встречи стороны обсудили ряд актуальных вопросов, которые касаются экономической и политической ситуации в Украине, внедрения реформ, а также выполнения Украиной Повестки дня ассоциации Украина-ЕС.

Премьер-министр отметил, что правительство Украины поддерживает инициативы «Ялтинской Европейской Стратегии» и всегда с удовольствием принимает участие в дискуссиях, которые проводятся на данной площадке.

«Ялтинская Европейская Стратегия» уже не первый год влияет на политический и экономический климат в Украине, она способствует нашей европейской интеграции», - сказал Н.Азаров.

В свою очередь, председатель наблюдательного совета «Ялтинской Европейской Стратегии» А.Квасневский пригласил Н.Азарова принять участие в десятой – юбилейной конференции, которая состоится 19-22 сентября 2013 года.

Как сообщал УНИАН, 13 февраля Кабинет министров одобрил план мероприятий по евроинтеграции Украины на 2013 год.

Украина и ЕС завершили переговоры по Соглашению об ассоциации в декабре 2011 года, а 30 марта 2012 года – парафировали его.

10 декабря 2012 года Совет иностранных дел ЕС одобрил решение о возможности подписания Соглашения об ассоциации с Украиной на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства», который должен состояться в ноябре 2013 года, при условии прогресса со стороны Украины в сфере проведения реформы избирательного законодательства, судебной реформы, решения проблем выборочного правосудия и ряда других реформ, в частности – в сфере борьбы с коррупцией и улучшения бизнес-климата.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Янукович уверен, что в этом году Украина станет на шаг ближе к ЕС