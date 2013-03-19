ТОП-10 (19 марта)

Украина ведет переговоры с Таможенным союзом о статусе наблюдателя

Азаров: Евросоюз не спешит в консорциум по управлению ГТС

Россия считает, что Европа не нужна в газотранспортном консорциуме с Украиной - эксперт

Государственное ипотечное учреждение снизило ставку рефинансирования

ЕС призывает Украину отозвать решение о спецпошлинах на автомобили

Украина имеет шансы выиграть Стокгольмский суд против «Газпрома» — юристы

Газовые контракты Украины с Россией нельзя опротестовать в суде, заявил Азаров

Украина продолжает переговоры с РФ об утилизационном сборе на автомобили

Арбузов: налог на депозиты в Украине вводиться не будет

Минфин привлек 1,289 млрд грн и 13,83 млн долл. на ОВГЗ-аукционе 19 марта

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Украина ведет переговоры с Таможенным союзом о статусе наблюдателя

Украина ведет переговоры с Таможенным союзом о получении статуса наблюдателя.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе пресс-конференции заявил премьер-министр Николай Азаров.

"Сейчас мы ведем переговоры о таком формате сотрудничества, при котором Украина станет наблюдателем при Таможенном союзе", - сказал Н.Азаров.

Глава правительства пояснил, что такой формат означает, что при ТС будет создано представительство Украины. Представитель Украины будет участвовать в принятии решений с правом совещательного голоса.

"Он не будет принимать участие в принятии самого решения, но ему будет дано право высказать нашу позицию. В любом случае, это означает, что мы не будем поставлены перед фактом. О выработке любого решения Украина будет знать заранее с момента появления инициативы по выработке такого решения и на всех этапах принятия решения, если это решение задевает наши интересы, корригировать это решение", - отметил Н.Азаров.

Он подчеркнул, что такой формат даст возможность работать с правительствами стран ТС и корригировать эти решения. По мнению премьер-министра, это сохраняет за Украиной суверенитет в принятии решений.

Также Н.Азаров сказал, что Украина не претендует на преференции для себя в рамках Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана.

"Договорились еще об очень важном принципе, что мы не претендуем на какие-либо преференции, но давайте действовать так, чтоб не было дискриминационных мер по отношению к Украине. Вот такой статус должен быть, что мы, поскольку не являемся членами ТС, ни на какие связанные с этим льготы и преференции мы не ориентированы, но договариваемся о том, чтобы и дискриминационные меры во взаимной торговле между нашими странами не реализовывались", - сказал Н.Азаров.

Он еще раз отметил, что с Российской Федерацией товарооборот значительно больше, чем с Европейским Союзом и поэтому ТС является для Украины важным рынком.

Как сообщал УНИАН, Россия предлагает Украине вступить в Таможенный союз, что позволит снизить цену на закупаемый в РФ природный газ. Украина надеется на подписание Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом и предлагает секторальное сотрудничество с ТС по формуле «3+1».

18 марта 2013 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что присоединение Украины к Таможенному союзу в формате «3 +1» невозможно.

«Очевидно, что членом Таможенного союза и будущего Евразийского экономического союза может быть лишь такое государство, которое приняло и ратифицировало все документы Таможенного союза и Экономического союза», - подчеркнул Д.Медведев. По его словам, все остальное – «это не членство, это может быть статус наблюдателя, это что-то другое».

Также Д.Медведев заявил, что в Договоре о создании Евразийского экономического союза России, Беларуси и Казахстана может быть предусмотрен статус наблюдателя.

Напомним, ориентировочно в апреле президенты Украины, РФ, Казахстана и Беларуси обсудят вопрос присоединения Украины к положениям Таможенного союза. 6 марта Президент Украины Виктор Янукович заявил, что на переговорах с Президентом РФ Владимиром Путиным 4 марта обсуждался вопрос формата работы Украины с Таможенным союзом. По словам В.Януковича, стороны договорились продолжить работу не только на уровне правительств, но и с привлечением исполнительного органа Таможенного союза.

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Азаров: Евросоюз не спешит в консорциум по управлению ГТС

Европейский Союз до сих пор не продемонстрировал готовность к участию в трехстороннем консорциуме по управлению газотранспортной системой Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров во время пресс-конференции для центральных и региональных СМИ. “Трехсторонний консорциум, прежде всего, зависит от третьей стороны. Мы готовы, Россия готова. Где та третья сторона?.. Где же ваша поддержка Европейского Союза вот этой формой сотрудничества по управлению ГТС? Мы уже три года ждем. Скажите, сколько нам еще ждать. Год, два, три, сколько еще?” - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что в течение трех лет переговоров от ЕС не поступило ни одного конкретного предложения по этой теме. “Вот вы говорите, вы там аккуратнее с Россией. Да? Ну, давайте предложения. Если вы дадите нам предложения, мы будем готовы обсуждать это предложение с российской стороной. Но вы же не даете такие предложения. Вы нам просто говорите, что надо бы создать”.

При этом он подчеркнул, что на сегодняшний день вопросы по модернизации ГТС необходимо решать в кратчайшие сроки. “Мы подошли к той точке, когда надо решение принять”, - сказал премьер-министр.

Отвечая на уточняющий вопрос, можно ли считать, что решение о двухстороннем консорциуме практически принято, Н.Азаров сказал: “Решение будет тогда, когда будет подписано соответствующее соглашение”.

Как сообщал УНИАН, 14 марта на пресс-конференции Президент Украины Виктор Янукович высказал убежденность, что Европа должна принимать участие в модернизации украинской газотранспортной системы. В.Янукович также подчеркнул, что Украина должна гарантировать Европе стабильный транзит газа, и для этого нужно в ближайшее время найти ответ, как Украина будет модернизировать свою ГТС.

Украина не исключает возможности передачи в аренду ГТС в рамках создания консорциума по ее управлению. Пока рассматривается возможность создания как двустороннего - с Россией, так и трехстороннего - с РФ и ЕС - консорциума по управлению ГТС.

Справка УНИАН. Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире. Общая протяжность газопроводов (без учета новых объектов), которые эксплуатирует компания, составляет 37,1 тыс. км, в том числе магистральных газопроводов – 22,2 тыс. км и газопроводов-отводов – 14,9 тыс. км. Количество газораспределительных станций (ГРС) составляет 1449.

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Россия считает, что Европа не нужна в газотранспортном консорциуме с Украиной - эксперт

Москва. Россия не видит необходимости участия Европейского Союза в газотранспортном консорциуме с Украиной.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня сказал Постоянный представитель РФ при Европейском Союзе, Чрезвычайный и Полномочный Посол Владимир Чижов в ходе пресс-конференции в Москве.

"Что касается консорциума, то Россия предложила Украине двусторонний формат. Я знаю, что раньше была идея трехстороннего консорциума - с участием европейской стороны. На сегодняшний день мы не видим добавленной стоимости от включения третьей стороны", - сказал В.Чижов.

Дипломат также подтвердил весомое значение украинской ГТС в европейской политике. "Конечно, газотранспортная система Украины - это важная часть обеспечения энергетической безопасности Европы", - сказал он.

В.Чижов также добавил, что неоспоримым является и факт необходимости модернизации украинской ГТС.

"Насколько надежны, например, насосы Сумского завода, которые работают еще с советских времен - это вопрос к экспертам", - сказал он.

По информации В.Чижова, Россия готова озаботиться вопросом модернизации украинской ГТС в рамках будущего консорциума.

"Что касается самого проекта модернизации ГТС, то нам он видится как предмет деятельности предлагаемого двустороннего консорциума", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай Азаров во время пресс-конференции для центральных и региональных СМИ заявил, что Европейский Союз до сих пор не продемонстрировал готовность к участию в трехстороннем консорциуме по управлению газотранспортной системой Украины.

При этом он подчеркнул, что на сегодняшний день вопросы по модернизации ГТС необходимо решать в кратчайшие сроки.

Отвечая на уточняющий вопрос, можно ли считать, что решение о двухстороннем консорциуме практически принято, Н.Азаров сказал: “Решение будет тогда, когда будет подписано соответствующее соглашение”.

Напомним, 14 марта на пресс-конференции Президент Украины Виктор Янукович высказал убежденность, что Европа должна принимать участие в модернизации украинской газотранспортной системы. В.Янукович также подчеркнул, что Украина должна гарантировать Европе стабильный транзит газа, и для этого нужно в ближайшее время найти ответ, как Украина будет модернизировать свою ГТС.

Украина не исключает возможности передачи в аренду ГТС в рамках создания консорциума по ее управлению. Пока рассматривается возможность создания как двустороннего - с Россией, так и трехстороннего - с РФ и ЕС - консорциума по управлению ГТС.

Справка УНИАН. Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире. Общая протяжность газопроводов (без учета новых объектов), которые эксплуатирует компания, составляет 37,1 тыс. км, в том числе магистральных газопроводов – 22,2 тыс. км и газопроводов-отводов – 14,9 тыс. км. Количество газораспределительных станций (ГРС) составляет 1449.

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Государственное ипотечное учреждение снизило ставку рефинансирования

Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) снизило ставку рефинансирования банков по ипотечным кредитам с 18 до 15,3% годовых.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе учреждения, такое решение было принято Наблюдательным советом ГИУ 14 марта 2013 года.

Новая ставка вступила в силу с 18 марта 2013 года.

По оценкам Государственного ипотечного учреждения, снижение ставки позволит снизить финансовую нагрузку на семейный бюджет семьи заемщика в среднем на 500-1 тыс. грн в месяц.

С 23 ноября 2012 года по 18 марта 2013 ставка рефинансирования составляла 18% годовых в гривне.

Как сообщал УНИАН, в январе 2013 г. Государственное ипотечное учреждение заявляло о намерении снизить ставку рефинансирования банков по ипотечным кредитам с 18% до 15,3-15,4%.

ГИУ ранее повысило ставку рефинансирования ипотечных кредитов, предоставленных банками-партнерами ГИУ, с 11% до 18% годовых в гривне.

Ставка рефинансирования 11% действовала с 20 ноября 2010 года по 23 ноября 2012 года.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета министров Украины 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения своих облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100% государственная гарантия.

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ЕС призывает Украину отозвать решение о спецпошлинах на автомобили

Решение Украины об увеличении ввозной пошлины на импортные пассажирские автомобили негативно отразится на экспорте автомобилей из ЕС, говорится в заявлении Представительства Европейского Союза в Украине, преданном в УНИАН.

«Представительство ЕС приняло к сведению решение, которое 14 марта обнародовало правительство Украины. Оно касается повышения ввозной пошлины на большинство пассажирских автомобилей, импортируемых в Украину. Мы считаем, что этот шаг устанавливает дополнительные торговые барьеры в очень чувствительном секторе и иметь крайне разрушительное воздействие на экспорт автомобилей из ЕС», - говорится в заявлении.

В заявлении также отмечается, что «прошлым летом, когда это мероприятие было впервые предложено, ЕС выразил свою глубокую обеспокоенность и обратился к Украине с просьбой дать четкое фактическое обоснование такому шагу. В ответ мы не получили дополнительной информации. Также Украина не приняла в этом направлении никаких дальнейших действий».

«Мы призываем Украину пересмотреть и отозвать свое решение, поскольку ему не хватает надлежащего юридического обоснования, и оно оказывает негативное влияние на экономические интересы ЕС», - заявили в Представительстве Европейского Союза в Украине.

Как сообщал УНИАН, 14 марта 2013 года Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о введении специальных пошлин на импорт автомобилей в размере 6,46% на автомобили с объемом двигателя больше 1000 куб. см, но не более 1500 куб. см, и 12,95% на автомобили с объемом двигателя больше 1500 куб. см, но не более 2200 куб. см.

Соответствующее решение опубликовано в газете «Урядовый курьер» и вступает в силу через 30 дней со дня опубликования. Спецпошлины вводятся сроком на 3 года.

Всеукраинская ассоциация импортеров и дилеров (ВАИИД) не исключает возможности прекратить ввоз автомобилей в Украину, начиная со второй половины апреля 2013 года.

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Украина имеет шансы выиграть Стокгольмский суд против «Газпрома» — юристы

Украина может выиграть Стокгольмский арбитражный суд, в случае подачи НАК "Нафтогаз" иска против российского газового монополиста "Газпрома" с требованием разорвать заключенный в январе 2009 года контракт на поставку газа.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявили юристы - директор юридической компании «Lions Litigate» Станислав Батрин и глава общественной организации «Украинское юридическое общество» Олег Березюк.

«У нас есть все основания считать, что если Кабмин обязует «Нафтогаз» обратиться в Стокгольмский арбитражный суд и поставить вопрос о признании газового контракта, который является кабальным для Украины, недействительным, то суд примет решение в пользу «Нафтогаза»», - сказал О.Березюк.

При этом Станислав Батрин напомнил журналистам, что он ранее подал в суд на Кабинет министров и Фонд госимущества с требованием признать недействительными контракт на поставку газа от 2009 года между "Газпромом" и "Нафтогазом», так как они противоречат интересам Украины.

В случае положительного решения суда по этому делу, правительство должно обязать отечественного газового монополиста подать иск в Стокгольмский арбитражный суд.

«У меня как у гражданина Украины возник вопрос о расхождении в позициях президента Украины и главы правительства. Если в 2011 году президент публично и официально заявляет, что иск готов, то почему через полтора года после этой дискуссии Кабинет министров официально заявляет, что не будет пересматривать газовые контракты?», - уточнил С.Батрин

Присутствовавший на пресс-конференции доктор юридических наук, профессор Национального университета "Киево-Могилянская академия" (НаУКМА) Владимир Василенко заявил, что позиция С.Батрина с юридической точки зрения безупречна.

«Но обязанностью государства есть обеспечение условий деятельности хозяйствующих субъектов, чтобы обеспечить надлежащее потребности общества и граждан. Поэтому, если хозяйственный субъект или любой гражданин своими действиями причиняет вред государству, то государство может аннулировать акты, которые принимает хозяйствующий субъект или гражданин», - отметил В.Василенко.

Как сообщал УНИАН, российский газовый монополист "Газпром" отказывается в ближайшее время пересматривать цену на газ для Украины, несмотря на настойчивые просьбы Киева о снижении цены на голубое топливо.

В сентябре 2011 года Президент Украины Виктор Янукович сообщил, что Украина фактически подготовила материалы для разрешения в международном арбитраже газового спора с Россией. Однако позже члены правительства, включая премьера Азарова, заявляли, что надеются достичь компромисса по цене на газ в ходе переговоров.

Согласно контракту, подписанному НАК «Нафтогаз Украины» с «Газпромом» 19 января 2009 года, цена газа для Украины (с учетом скидки в 100 долларов за 1 тыс. кубометров по Харьковскому соглашению 2010 года) составляла в первом квартале 2013 года около 406 долларов за тысячу кубометров, что является самой высокой в Европе.

В прошлом году Польша добилась более 15% скидки на поставляемый в Польшу российский газ, после того, как инициировала процедуру подачи иска против "Газпрома" в Международный арбитраж в Стокгольме в ноябре 2011 года.

За последние три года российская газовая монополия согласилась снизить цены на газ - в среднем на 10% - для более пятнадцати своих клиентов в Германии, Франции, Италии, Австрии, Словакии, Польше.

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Газовые контракты Украины с Россией нельзя опротестовать в суде, заявил Азаров

Газовые контракты Украины с Россией не содержат юридических зацепок для их опротестования в суде. Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров сказал во время встречи с заместителем Государственного секретаря США Венди Шерман.

“Мне иногда задают вопрос, а почему бы его (контракт - УНИАН) через суд не расторгнуть? Мы бы это давным-давно сделали, если бы в контракте содержалась хоть малейшая юридическая зацепка, малейшее юридическое обоснование расторжения этого контракта. Но нет такого юридического обоснования. Договор абсолютно бесправный для Украины”, - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что трудно представить, чтобы глава правительства (Ю.Тимошенко – УНИАН) позволила такое.

“Тем не менее, это так. У меня, поверьте, бывает желание просто разорвать, как клочок бумаги и выкинуть, но я прекрасно понимаю, что после этого могут быть последствия”, - сказал премьер-министр.

По словам Н.Азарова, уже три года Украина платит кабальную цену по газовым контрактам и, по мнению премьер-министра, почти бесплатно прокачивает российский газ в страны Европейского Союза.

“Но сейчас мы наконец-то приблизились к тому моменту, когда, наверное, мы с Россией договоримся”, - подчеркнул Н.Азаров.

В то же время он отметил, что Европейский Союз также не помог Украине добиться прогресса в переговорах с Россией о снижении цены на газ и способствовал строительству газопроводов «Северный поток», а также начал строительство «Южного потока» в обход Украины.

Как сообщал УНИАН, министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий рассчитывает, что Украине удастся договориться с Россией о снижении цены на газ в текущем году.

Украина не исключает возможности передачи в аренду ГТС в рамках создания консорциума по ее управлению. Пока рассматривается возможность создания как двустороннего - с Россией, так и трехстороннего - с РФ и ЕС - консорциума по управлению ГТС.

Премьер-министр Украины Н.Азаров во время пресс-конференции для центральных и региональных СМИ 19 марта заявил, что Европейский Союз до сих пор не продемонстрировал готовность к участию в трехстороннем консорциуме по управлению газотранспортной системой Украины.

Справка УНИАН. ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» 19 января 2009 года подписали два контракта: купли-продажи на период с 2009 по 2019 год; об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 год.

Цена на газ устанавливается поквартально.

Украина добивается пересмотра газовых контрактов с РФ, считая цену на газ завышенной, а на транзит - напротив, заниженной.

В первом квартале 2012 года цена российского газа составила около 416 долл. за 1 тыс. куб. м, во втором квартале - 425 долл., в третьем - 426 долл., в четвертом - около 430 долларов за 1 тыс. куб. м.

В феврале 2013 года, по данным Министерства экономического развития и торговли, средняя таможенная цена на импортный газ для Украины снизилась по сравнению с январем на 1,5% - до 419,7 долл. с 426,16 долл. за 1 тыс. куб. м.

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Украина продолжает переговоры с РФ об утилизационном сборе на автомобили

Украина продолжает переговоры с Российской Федерацией по поводу утилизационного сбора на автомобили, с тем чтобы добиться отмены его применения к украинской продукции и не вводить такой сбор на импортные автомобили в Украине.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов.

Он отметил, что Украина пытается договориться об отмене утилизационного сбора на украинские автомобили в России, чтобы не было необходимости вводить этот сбор на импортные автомобили в Украине.

«Мы работаем. Это очень тонкий вопрос, политически очень сложный. Я надеюсь, что мы договоримся и не будем вводить утилизационный сбор», - сказал С.Арбузов.

Напомним, с 1 сентября 2012 года Россия ввела утилизационный сбор на импортные автомобили. По оценке экспертов, действие этого сбора может сделать украинские автомобили в РФ на 10-12% дороже. Сбор был введен с целью защиты российского автопрома в условиях резкого снижения пошлин после вступления РФ в ВТО.

В ответ 14 сентября Украина ввела утилизационный сбор на импортируемые из России автомобили и автобусы.

19 ноября Кабинет министров Украины одобрил законопроект о введении утилизационного сбора на автомобили, с преференциями для отечественных производителей.

При этом Украина рассчитывает на подписание с Россией соглашения с о взаимном неприменении утилизационного сбора на автомобили, которое предусматривает неприменение утилизационного сбора в Украине в отношении произведенных в РФ транспортных средств, а в России - в отношении произведенных в Украине автомобилей.

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Арбузов: налог на депозиты в Украине вводиться не будет

Национальный банк Украины и правительство не планируют вводить налог на депозиты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом, выступая на пресс-конференции в Кабинете министров, заявил первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов.

«Нацбанк и правительство не задумывалось над тем, чтобы вводить налог на депозиты. Мы прекрасно понимаем, чего стоит доверие наших граждан, которое сегодня вкладывают в банковскую систему Украины в национальной валюте достаточно большое количество средств и сбережений, и делают это в нацвалюте, что не может не радовать. Население - наш основной кредитор»,- сказал С.Арбузов.

При этом он обратил внимание, что многие страны используют политику налогообложения банковских депозитов.

Однако, по словам С.Арбузова, Украина такой налог вводить не будет.

Как ранее сообщал УНИАН, народный депутат Украины от Партии регионов Евгений Сигал предлагал Верховной Раде внести изменения в Закон «О банках и банковской деятельности», которые предполагают упразднение нормы, разрешающей банкам привлекать вклады (депозиты) от физических лиц в иностранной валюте. Также Е.Сигал предлагал Верховной Раде внести изменения в Налоговый кодекс и внедрить с 1 января 2014 года 25%-й налог на доходы физических лиц, полученные в виде процентов на текущие или депозитные вклады в банках или небанковских учреждениях.

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Минфин привлек 1,289 млрд грн и 13,83 млн долл. на ОВГЗ-аукционе 19 марта

Министерство финансов Украины во вторник, 19 марта, привлекло в государственный бюджет 1 млрд 289,4 млн грн и 13,83 млн долл. на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом сообщается на сайте министерства.

Согласно сообщению, Минфин привлек 11,18 млн долл., удовлетворив 4 из 9 заявок (общий объем заявок составил 20,18 млн долл.), поданных на приобретение 2-летних долларовых госбумаг, доходность при этом составила 7,75%. Также были удовлетворены 2 поданные заявки на 3-летние валютные ОВГЗ, в результате чего в бюджет поступило 2,65 млн долл., доходность установлена на уровне 8%.

Поступления от размещения 3-летних индексированных ОВГЗ составили 60 млн грн, доходность составила 9,1%, Минфин удовлетворил единственную поданную заявку.

Кроме того, Минфину удалось привлечь 520,14 млн грн в ходе размещения 6-месячных гривневых госбумаг, были удовлетворены 5 из 21 поданной заявки. Доходность составила 7,75%. Также Минфин привлек 305,16 млн грн (удовлетворил 2 из 5 заявок) от размещения 9-месячных ОВГЗ, доходность по которым составила 9%.

Помимо этого министерство удовлетворило единственную поданную заявку по 5-летним госбумагам и 3 из 3 заявок на 7-летние ОВГЗ, в результате чего в госбюджет поступило 100,27 млн грн и 363,84 млн грн соответственно. Доходность по одним и другим облигациям установлена на уровне 14,3%.

Как сообщал УНИАН, Минфин заявил о намерении 19 марта на ОВГЗ-аукционе дополнительно предложить инвесторам 6-месячные ОВГЗ с погашением 18 сентября 2013 года.

На ОВГЗ-аукционе 12 марта Минфин привлек в госбюджет 177,53 млн долл. и 1,16 млн грн.

Министерство в марте 2013 года, как и в феврале, планирует провести четыре аукциона по продаже ОВГЗ - 5, 12, 19 и 26 марта.

Справка УНИАН. По состоянию на 19 марта объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составляет 204,818 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 120,935 млрд грн, в собственности банков - 71,280 млрд грн, нерезидентов - 4,741 млрд грн.

Минфин Украины в 2012 году в ходе проведения аукционов по продаже ОВГЗ привлек в государственный бюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.

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