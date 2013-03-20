ДАЙДЖЕСТ СМИ за 20 марта

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Деловые итоги дня: Крюковский вагонзавод может остановиться, а ЕС недовольны спецпошлинами на импорт авто» подает обзор основных экономических новостей за 19 марта…

http://delo.ua/business/delovye-itogi-dnja-krjukovskij-vagonzavod-mozhet-ostanovitsja-a-e-200031/

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Также «Дело» в публикации «Кредитным союзам предложат реорганизоваться в кооперативные банки» пишет: Нацпланом-2013 предполагается внедрение в Украине действенных механизмов вывода неплатежеспособных КС с рынка финансовых услуг…

http://delo.ua/finance/kreditnym-sojuzam-predlozhat-reorganizovatsja-v-kooperativnye-bank-200019/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Премьер за все в ответе», в котором пишет: Николай Азаров провел пресс-конференцию с участием центральных и региональных СМИ. Правда, полностью посвятить ее презентации государственной программы развития экономики на 2013-2014 годы, как это собирался сделать премьер, не удалось. Не обошлось без острых тем - Азаров обвинил Евросоюз в затягивании процесса создания трехстороннего газотранспортного консорциума, а также отказался упростить процедуру общения журналистов с министрами…

http://www.kommersant.ua/doc/2149880

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «У «Нафтогаза» подрастает смена» пишет: Дмитрий Фирташ планирует стать поставщиком газа для части промышленных потребителей, до сих пор закупавших топливо у "Нафтогаза". Он заявил, что из 8 млрд кубометров газа, которые планирует импортировать в Украину компания Ostchem, четверть будет реализована промышленным потребителям. Из-за того, что химический бизнес Фирташа переживает не лучшие времена, он вынужден сбыть часть газа сторонним потребителям, чтобы избежать уплаты штрафных санкций за недобор топлива, поясняют эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc/2150231

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«Сегодня» в публикации «Кому нужна украинская ГТС и почему к нам не спешат инвесторы» пишет: одна из основных проблем украинской энергетики, как, впрочем, и многих других сфер экономики – непрозрачное регулирование рынка…

http://www.segodnya.ua/economics/enews/Komu-nuzhna-ukrainskaya-truba-i-pochemu-k-nam-ne-speshat-investory.html

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Также «Сегодня» в публикации «Первая скважина сланцевого газа может появиться в Украине уже в этом году» пишет: глава Shell в Украине заявил, что в Харьковской области уже есть одна «пробная» скважина, а несколько дней назад компания получила разрешение на вторую…

http://www.segodnya.ua/economics/enews/Pervaya-skvazhina-slancevogo-gaza-mozhet-poyavitsya-v-Ukraine-uzhe-v-etom-godu.html

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Российские СМИ

Издание «Известия» в публикации «МВД предлагает карать бизнес за отсутствие антитеррористических мер» пишет: Министерство внутренних дел РФ подготовило пакет поправок, предполагающих административное и даже уголовное наказания за непринятие чиновниками и бизнесменами мер по противодействию терроризму…

http://izvestia.ru/news/546982

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Также «Известия» в публикации «Курорты Северного Кавказа» создадут вооруженную охрану туристов» пишут: Министерство внутренних дел и Федеральная служба безопасности РФ предлагают разные варианты организации подразделений безопасности для ОАО «Курорты Северного Кавказа» (КСК). Если правительство поддержит вариант ФСБ, охранники туристического кластера на Северном Кавказе получат право досмотра туристов и местных жителей…

http://izvestia.ru/news/546989

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«Ведомости» в публикации «Кипр ищет спасения в России» пишут: Москва ждет от властей острова предложений по интересным активам, включая шельф, но пока не готова спасать киприотов за счет бюджета…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/10223251/v_rossiyu_za_dengami

(УНИАН)