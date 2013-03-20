Азаров считает, что успешно справляется с евроинтеграцией Украины

Премьер-министр Николай Азаров констатирует успешное выполнение первоочередных мероприятий по интеграции Украины в Европейский Союз на 2013 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, открывая заседание Кабинета министров.

"Мы готовимся к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Правительство уделяет особое внимание выполнению плана первоочередных мероприятий по интеграции Украины в ЕС на 2013 год. Как известно, этот документ был принят 13 февраля, и уже сегодня можно говорить о первых конкретных результатах, связанных с его выполнением", - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что, в частности, подписаны соглашения о получении макрофинансовой помощи ЕС. Кроме того, 4 марта Кабинет министров утвердил план первоочередных мер по усовершенствованию законодательства по вопросам проведения выборов и по проведению институционной реформы в сфере осуществления мониторинга и контроля государственной помощи субъектам хозяйствования.

"В ближайшее время правительство рассмотрит законопроект по реформированию Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, законопроект о внесении изменений в Таможенный тариф Украины, проект постановления об использовании в 2013 году средств, которые поступили от ЕС в рамках выполнения Соглашения о финансировании программы «Поддержка внедрения Энергетической стратегии Украины», и об использовании в 2013 году средств, которые поступают от ЕС в рамках выполнения Соглашения о финансировании программы «Поддержка выполнения Энергетической стратегии Украины в области энергоэффективности и возобновляемых источников энергии», - сказал глава правительства.

Он отметил, что также подготовлен и внесен на рассмотрение Кабинета министров проект распоряжения «Об одобрении Концепции реализации государственной политики в сфере информирования и налаживания коммуникации с общественностью по актуальным вопросам европейской интеграции Украины на 2013-2017 годы».

«В целом задержек в выполнении указанного плана нет. Учитывая важность этой работы, поручаю и в дальнейшем тщательным образом соблюдать определенные сроки и технические задачи на разработку нормативных актов», - сказал премьер-министр.