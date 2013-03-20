ЕС: Украина в 2012 году не выполнила большинство рекомендаций

Брюссель. Европейский Союз отмечает, что в 2012 году Украина не выполнила большинство рекомендаций в рамках предыдущего доклада о прогрессе в реформах в рамках Европейской политики соседства.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом идет речь в представленном сегодня докладе Еврокомиссии о прогрессе Украины в рамках Европейской политики соседства за 2012 год.

“В 2012 году Украина не выполнила большинство ключевых рекомендаций, которые содержались в последнем докладе о прогрессе в рамках Европейской политики соседства”, - написано в документе.

Вместе с тем, в документе отмечается, что Киев осуществил несколько шагов к юридической и судебной реформе, в частности, со вступлением в силу новым Уголовным процессуальным кодексом, а также с принятием закона об убежище и статусе беженцев.

Также Европейская Комиссия считает, что в этом году Киев должен обратить внимание на избирательное законодательство, политическое правосудие и борьбу с коррупцией.

Комиссия, в частности, рекомендует Киеву осуществить быстрые шаги к созданию надежной избирательной системы на основе Избирательного кодекса и разработки четких правил сбалансированного доступа кандидатов к средствам массовой информации, а также к полной реализации рекомендаций Миссии наблюдателей под эгидой ОБСЕ на последних парламентских выборах в Украине в октябре 2012 года.

Доклад также рекомендует Украине немедленно обратиться к вопросам политически мотивированных приговоров, осуществить дальнейшие шаги по реформированию судебной системы для предотвращения возможного повторения случаев выборочного правосудия в будущем, а также быстрому выполнению решений Европейского суда по правам человека.

Доклад о прогрессе предлагает пересмотреть в консультациях с Венецианской комиссией Совета Европы законы о функционировании прокуратуры, о Криминальном кодексе, роли Высшего совета юстиции, закона о судоустройстве и статусе судей, а также реформировать полицию.

Кроме того, Комиссия дала рекомендации Киеву ускорить борьбу с конфликтом интересов и коррупцией, усилить прозрачность государственных закупок и начать реализацию стратегии управления государственными финансами.

В докладе подчеркивается, что процесс конституционной реформы должен проходить при участии всех политических партий и заинтересованных общественных организаций, а также в тесном сотрудничестве с Советом Европы.

Кроме того, Киеву советуют приложить больше усилий для выполнения критериев, установленных в Плане действий по либерализацию визового режима, выполнять свои международные обязательства, касающиеся беженцев.

Несколько рекомендаций касаются также экономических вопросов. Так, Комиссия предлагает Киеву достичь надлежащих макроэкономических условий для возобновления сотрудничества с Международным валютным фондом, воздерживаться от протекционистских мер во внешней торговле, а также выполнять свои обязательства в рамках Энергетического содружества.

Как сообщал УНИАН, Еврокомиссия ежегодно делает оценку прогресса стран в рамках Европейской политики соседства.