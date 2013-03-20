МИД: Украина обсуждает разные форматы сотрудничества с Таможенным союзом

Украина обсуждает разные форматы сотрудничества с Таможенным союзом, сообщил на брифинге исполняющий обязанности директора Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебийнис.

Как передает корреспондент УНИАН, он, в частности сказал: "Действительно, обсуждаются разные форматы такого сотрудничества. Это и предложенный Украиной формат «3+1», а также другие, в том числе и формат, о котором вчера сказал премьер-министр Украины”.

При этом он отметил, что премьер-министр Николай Азаров не говорил о формате сотрудничества Украины с Таможенным союзом в качестве наблюдателя как о совершенном факте, он говорил о том, что Украина хотела бы достичь именно такого формата.

"Переговоры продолжаются. Пока мы не можем говорить о достижении каких-то окончательных договоренностей, но мы надеемся, что такие договоренности в ближайшее время будут достигнуты", - сказал Е.Перебийнис.

Как сообщал УНИАН, 19 марта Н.Азаров заявил, что Украина ведет переговоры с Таможенным союзом о получении статуса наблюдателя. "Сейчас мы ведем переговоры о таком формате сотрудничества, при котором Украина станет наблюдателем при Таможенном союзе", - сказал Н.Азаров. Глава правительства объяснил, что такой формат означает, что при ТС будет создано представительство Украины. Представитель Украины будет принимать участие в принятии решений с правом совещательного голоса.

Напомним, что Россия предлагает Украине вступить в Таможенный союз, что позволит снизить цену на закупаемый в РФ природный газ. Украина надеется на подписание Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом и предлагает секторальное сотрудничество с ТС по формуле «3+1».

6 марта Президент Украины Виктор Янукович заявил, что на переговорах с Президентом РФ Владимиром Путиным 4 марта обсуждался вопрос формата работы Украины с Таможенным союзом. По словам В.Януковича, стороны договорились продолжить работу не только на уровне правительств, но и с привлечением исполнительного органа Таможенного союза.

18 марта 2013 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что присоединение Украины к Таможенному союзу в формате «3 +1» невозможно.

«Очевидно, что членом Таможенного союза и будущего Евразийского экономического союза может быть лишь такое государство, которое приняло и ратифицировало все документы Таможенного союза и Экономического союза», - подчеркнул Д.Медведев. По его словам, все остальное – «это не членство, это может быть статус наблюдателя, это что-то другое».

Также Д.Медведев заявил, что в Договоре о создании Евразийского экономического союза России, Беларуси и Казахстана может быть предусмотрен статус наблюдателя.

Ориентировочно в апреле президенты Украины, РФ, Казахстана и Беларуси обсудят вопрос присоединения Украины к положениям Таможенного союза.