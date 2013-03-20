Европейский эксперт: соглашение об ассоциации с Украиной - самый передовой документ ЕС

Политический советник Представительства Европейского Союза в Украине Хуан Мануэль Балаплан Лопес считает, что Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом является самым передовым документом ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в среду, 20 марта, во время конференции «Украина-ЕС: шанс на общее будущее».

«Это самое передовое соглашение, которое когда-либо заключал ЕС. Оно глубоко связано с политической и экономической интеграцией ЕС с Украиной» - отметил Х.Лопес.

Он также добавил, что данный документ соответствует всем требованиям европейского законодательства, которое состоит из около 95 тысяч страниц документов.

В свою очередь присутствующий на мероприятии координатор Украинской национальной платформы Форума гражданского общества Восточного партнерства Александр Сушко отметил, что Европейский Союз сформировал для заключения этого соглашения все предпосылки, но украинская сторона демонстрирует противоречивые сигналы: «Мы видим какие-то фантастические качели между заявлениями на европейских площадках с украинской стороны и реальными действиями Украины».

Он отметил, что дискуссии, которые касаются заключения Соглашения об ассоциации, в стране не завершены и будут продолжаться и в дальнейшем, однако, добавил, что совокупные риски при неподписании этого документа значительно превышают какие-либо риски при подписании.

Как сообщал УНИАН, 10 декабря 2012 года Совет иностранных дел ЕС одобрил выводы относительно Украины, в которых заявил о готовности подписать Соглашение об ассоциации с Киевом на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства» в ноябре этого года при условии прогресса в противодействии выборочному правосудию, устранении недостатков, выявленных во время парламентских выборов 28 октября 2012 года, а также при условии дальнейшего прогресса в реформах, определенных Повесткой дня ассоциации.