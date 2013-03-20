МИД: Украина выполнила 6 мероприятий по интеграции в ЕС на 2013 год

В Министерстве иностранных дел Украины констатируют, что Украина уже выполнила шесть мероприятий, предусмотренных Планом первоочередных мероприятий по интеграции страны в Евросоюз на 2013 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге исполняющий обязанности директора Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис.

“В процессе подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации правительство уделяет особое внимание выполнению Плана первоочередных мероприятий по интеграции Украины в ЕС на 2013 год, принятого 13 февраля. План содержит 71 мероприятие. По состоянию на сегодняшний день наступил срок выполнения 6 мероприятий, которые выполнены”, - сказал Е.Перебыйнис.

В частности, по его словам, подписаны соглашения относительно получения макрофинансовой помощи ЕС, разработаны и поданы на рассмотрение Кабинета министров законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования финансового контроля и регулирования конфликта интересов, проект Государственной целевой программы по реализации концепции государственной политики в сфере реформирования Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, законопроект о внесении изменений в Таможенный тариф Украины, проект постановления Кабинета министров об использовании в 2013 году средств, поступивших от ЕС в рамках выполнения соглашения о финансировании программы поддержки возрождения энергетической стратегии Украины, проект постановления Кабинета министров об использовании в 2013 году средств, поступающих от ЕС в рамках выполнения соглашения о финансировании программы поддержки выполнения энергетической стратегии Украины в сфере энергоэффективности и возобновляемых источников энергии.

“Невыполненных задач плану на сегодняшний день нет. Более того, выполнено несколько задач, сроки выполнения которых еще не наступили”, - сказал Е.Перебыйнис.

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