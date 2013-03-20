Глава МИД Украины 28-29 марта посетит Россию

Визит министра иностранных дел Украины, действующего председателя ОБСЕ Леонида Кожары в Россию состоится 28-29 марта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в Департаменте информационной политики МИД Украины.

Во время переговоров в Москве будут обсуждены вопросы повестки дня ОБСЕ в период председательства Украины в этой организации, а также комплекс вопросов украинско-российских двусторонних отношений.

Программой визита также предусмотрено выступление Л.Кожары в Дипломатической академии МИД РФ, посещение Национального культурного центра Украины в Москве, встреча с руководителями украинских землячеств в РФ и общение с представителями СМИ.