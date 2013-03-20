Анонс на 21 марта

* Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

* В Национальной академии госуправления при Президенте Украины состоится круглый стол на тему: «Сущность и основные тенденции ноосферного развития». Участники: зам.председателя Госагентства по вопросам науки, инноваций и информатизации Украины, зам.председателя Национального совета стабильного развития при КМУ Виктор Ивченко, президент Национальной академии Юрий Ковбасюк, ректор НТУУ "КПИ" Михаил Згуровский, профессор кафедры государственного и муниципального управления Международного института государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Владимир Патрушев, советник министра экономразвития и торговли Украины Людмила Мусина и др.

* Круглый стол на тему: «Кипрский прецедент: последствия для мировой экономики». Организатор – Институт Горшенина. Вопросы: Кто выиграет и кто проиграет в результате введения в действие налога на сбережения в банковском секторе Кипра? Сохранит ли Кипр статус «главного офшора» мировой экономики? Не демонстрирует ли попытка введения «кипрского налога» неэффективность борьбы стран ЕС с экономическим кризисом? Как отразится введение «кипрского налога» на экономике Украины? Может ли Украина пойти путем Кипра в вопросах поиска дополнительных источников наполнения бюджета? Каковы прогнозы развития экономической ситуации в основных странах ЕС? Участники: Алексей Плотников, доктор эконом.наук, заслуженный экономист Украины; Игорь Уманский, экс-министр финансов Украины; Олег Устенко, исполнительный директор Международного Фонда Блейзера; Александр Харебин, ген.директор ИГ «Эксперт Украина». Модератор - Владимир Застава, эксперт Института Горшенина.

* Пресс-конференция авиакомпании «Визз Эйр Украина». Во время пресс-конференции Акош Буш, ген.директор «Визз Эйр Украина», расскажет о планах развития авиакомпании и открытии новых направлений из Украины. В пресс-событии также примет участие Алексей Яковец, ген.директор компании «Мастер-Авиа».

* Круглый стол на тему: "Таможенный Союз: внешнеполитические аспекты". Организаторы: Центр системного анализа и прогнозирования и Украинский филиал Института стран СНГ. Участники: президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко, директор Украинского филиала Института стран СНГ Владимир Корнилов, советник Посольства РФ в Украине Константин Воробьев, к.в.н., научный сотрудник Александр Маначинский, публицист, журналист Дмитрий Джангиров, журналист Дмитрий Скворцов.

* Пресс-конференция на тему: «Чем проблемы с офшорами угрожают украинскому бизнесу?». Участники: Виктор Суслов, финансовый и экономический эксперт, Денис Черников, руководитель программ Лаборатории законодательных инициатив, Сергей Кравченко, эксперт Совета предпринимателей при КМУ.

* Состоится двухдневная научно-практическая конференция «Развитие обслуживающих и производственных кооперативов как фактор эффективного развития сельской местности и возрождения украинского животноводства». Организаторы: Союз сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов Украины, журнал «Современная ветеринарная медицина», ООО «Господар ЕЦ», ООО «Гелиотек» при поддержке Министерства аграрной политики и продовольствия Украины. Участники: А.Сень, зам.министра аграрной политики и продовольствия Украины; И.Томич, президент Союза сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов Украины; И.Синявская, директор ГУ «Научно-методический центр информационно-аналитического обеспечения деятельности ВУЗ «Агрообразование» и др.

* Пресс-конференция на тему: "Земельные вопросы для аграриев: будет ли время для посевной?". Участники: президент ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Алекс Лисситса, ген.директор ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Владимир Лапа, президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины Николай Миркевич, председатель Аграрного союза Украины Геннадий Новиков, советник практики недвижимости и земельного права ЮФ "Василь Кисиль и Партнеры" Наталья Доценко-Белоус.

* Круглый стол на тему: «Г(ТС) для Украины – преимущества, риски, перспективы». Участники: Валентин Землянский, независимый эксперт по вопросам энергетики; Михаил Гончар, руководитель энергетических программ аналитического центра "Номос"; Олег Устенко, исполнительный директор международного Фонда Блейзера; Ирина Клименко, зав.отдела внешнеэкономической политики Национального института стратегических исследований при Президенте Украины.

* 13-30 - в УНИАН состоится круглый стол ко Всемирному Дню воды на тему: «Рынок бутылированной воды. Стандарты качества». Вопросы: развитие услуги доставки бутылированной воды; опасность от загрязненной воды, важность применения качественной воды, преимущества доставки по сравнению с альтернативными источниками; стандарты качества HOD, организация контроля производства со стороны физико-химической и микро-биологической лаборатории; тара, стандарты обработки тары; стабильность и защита качества воды; рекомендации: как выбрать поставщика бутылированной воды. Участники: Игорь Пастух, президент Ассоциации бутылированных вод Украины; Борис Скачко, семейный врач, диетолог; Николай Клочков, директор производства ООО «Чистая вода», Сергей Косяшников, директор по маркетингу ООО «Райский источник», Алена Бухамет, главный технолог IDS; Лилия Яценко, главный технолог ООО «Компания Субос», Сергей Науменко, исполнительный директор Ассоциации бутилированных вод Украины, Евгения Кривонос, директор по развитию ООО «Небесна криниця ЛТД».

* Круглый стол на тему: "Может ли Украина производить конкурентоспособные автомобили?". Участники обсудят текущую ситуацию в автомобильной промышленности Украины, последствия введения специальных пошлин на импортные авто, а также другие необходимые для развития отечественного автопрома меры.

* В редакции журнала "Вестник налоговой службы Украины" состоится прямая телефонная линия на тему: "Уплата НДС в условиях новых методов его администрирования". На вопросы будет отвечать заместитель начальника Управления администрирования налога на добавленную стоимость Департамента налогообложения юридических лиц ГНС Украины Маргарита Альбина.

* Пресс-конференция по случаю презентации пособия «Методические рекомендации по заполнению декларации об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера лицами уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления». Участники: председатель Всеукраинской Специальной Коллегии по вопросам борьбы с коррупцией и организованной преступностью Юрий Лавренюк; специалист сектора предотвращения и выявления коррупции Министерства экономического развития и торговли Украины.

* Состоится заседание Специальной контрольной комиссии ВРУ по вопросам приватизации. Вопросы: проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (о запрете приватизации, передачи в концессию (аренду) ГП «Международный аэропорт «Борисполь»); проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о согласовании законодательства в сфере оценки имущества, об обращении к КМУ относительно необходимости разработки современных экономически обоснованных критериев отнесения объектов права государственной собственности в перечень запрещенных к приватизации и подготовки соответствующих законодательных предложений и др.

* Под председательством Президента Украины Виктора Януковича состоится заседание Совета регионов. По завершении заседания состоится брифинг зам.главы АПУ Сергея Ларина и советника Президента Украины, руководителя ГУ по вопросам конституционно-правовой модернизации АПУ Марины Ставнийчук.

* Состоится первый украинский финансовый диалог на тему: "Как обновить систему управления государственными финансами? Главное для Украины", который станет платформой для обсуждения основных направлений развития финансового сектора Украины и повышения конкурентоспособности украинской экономики. Цель- публичное обсуждение основных потребностей и приоритетов дальнейшего реформирования системы управления государственными финансами. Главная задача - усиление диалога и сотрудничества между органами управления государственными финансами, политикумом, бизнесом и общественностью. «Модернизация системы управления государственными финансами: приоритеты Украины» - тема первого обсуждения. Откроет встречу Хольгер Нойвегер, директор GIZ в Украине. Государственный секретарь Федерального Министерства финансов Германии в отставке Гердер Элерсом представит лучшие практики управления государственными финансами в других европейских странах. Спикеры: народные депутаты Украины Виталий Хомутынник, глава Комитета ВРУ по вопросам налоговой и таможенной политики и Виктор Пинзеник, член Комитета ВРУ по вопросам экономической политики, экс-министр финансов.

* Состоится 55-й пуск воды в Северо-Крымский канал. В мероприятии примут участие: министр экологии и природных ресурсов Украины О.Проскуряков, председатель Госводагентство Украина В.Сташук, председатель Херсонской облгосадминистрации Н.Костяк, директор Института водных проблем и мелиорации НААН М.Ромащенко, руководители и специалисты аппарата Госводагентство и водохозяйственных организаций южного региона др.

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