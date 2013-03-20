ТОП-10 (20 марта)

Украина в феврале сократила выпуск стали на 1,3%

Украина опустилась на 8 место в мировом рейтинге производителей чугуна

На базе Аграрного фонда создадут «Агрофинфонд»

«Киевпасстранс» в мае презентует трамвайный поезд собственного производства

ЕС: Украина в 2012 году не выполнила большинство рекомендаций

Кипр может получить помощь России при условии интеграции в ЕврАзЭс – советник Путина

«Нафтогаз» требует в суде от «Укртрансгаза» 5 млрд грн

«Укртрансгаз» не согласен с пятимиллиардным иском «Нафтогаза»

«Воздушный экспресс» может быть продан европейскому оператору

Кабмин утвердил штатную численность работников Миндоходов

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Украина в феврале сократила выпуск стали на 1,3%

Производство стали в Украине в феврале 2013 года, по сравнению с февралем 2012 года, сократилось на 1,3% - до 2,480 млн тонн с 2,513 млн тонн, сообщает Всемирная ассоциация производителей стали (World Steel Association).

При этом Украина уступила Бразилии, заняв десятое место в мировом рейтинге производителей стали,

По информации ассоциации, по итогам февраля 2013 г. крупнейшим мировым производителем стали с показателем 61,830 млн тонн (+9,8%) остался Китай. Вместе с ним в десятку крупнейших производителей вошли следующие страны: Япония (-3,4%, 8,317 млн тонн), США (-11,8%, 6,655 млн тонн), Индия (-0,5%, 6,2 млн тонн), Россия (-11,9%, 5,160 млн тонн), Южная Корея (-8,5%, 4,981 млн тонн), Германия (-3,7%, 3,447 млн тонн), Турция (-3,9%, 2,655 млн тонн), Бразилия (-6,2%, 2,629 млн тонн) Украина (-1,3%, 2,480 млн тонн).

В целом, в феврале 2013 года 63 страны произвели 123,258 млн тонн стали, что на 1,2% больше, чем в феврале прошлого года.

Как сообщал УНИАН, по данным World Steel Association, производство стали в Украине в январе 2013 года, по сравнению с январем 2012 года, сократилось на 4,4% - до 2,748 млн тонн.

Производство стали в Украине в 2012 году составило 32,911 млн тонн, что, несмотря на снижение на 6,9% к уровню 2011 года, сохранило за страной десятое место в мировом рейтинге производителей стали.

Справка УНИАН. Продукция металлургической отрасли, в которой работают несколько десятков предприятий, занимает важную часть в экспорте Украины и формирует для страны значительную часть валютной выручки.

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Украина опустилась на 8 место в мировом рейтинге производителей чугуна

Украина в феврале опустилась с 7 на 8 место в мировом рейтинге производителей чугуна, сократив производство на 2,5% - до 2,120 млн тонн, сообщили на сайте Всемирной ассоциация производителей стали (World Steel Association).

Согласно сообщению, по итогам февраля 2013 года крупнейшим мировым производителем чугуна с показателем 57,054 млн тонн (+7,1%) остался Китай. Вместе с ним в десятку крупнейших производителей вошли следующие страны: Япония (-0,5%, 6,357 млн тонн), Россия (-2,3%, 3,920 млн тонн), Индия (+2,9%, 3,850 млн тонн), Южная Корея (-8,6%, 3,048 млн тонн), США (-5,3%, 2,520 млн тонн), Германия (+2,1%, 2,240 млн тонн), Украина (-2,5%, 2,120 млн тонн), Бразилия (-4,7%, 2,042 млн тонн) и Тайвань (+3%, 920 тыс. тонн).

Общий объем производства чугуна в 38 странах мира в феврале 2013 года по сравнению с февралем 2012 года увеличился на 3,1% - до 92,003 млн тонн.

При этом ассоциация скорректировала производственные показатели января по некоторым странам.

В результате в январе 2013 по сравнению с январем 2012 года производство чугуна в Китае выросло на 8,5% - до 58,738 млн тонн, в Индии (+4,9%, 4,207 млн тонн), в США (-1,1%, 2,744 млн тонн), в Бразилии (+2,5%, 2,241 млн тонн), в Германии (+4,5%, 2,328 млн тонн).

Также был скорректирован общий объем производства чугуна в 38 странах мира, согласно обновленным данным, производство чугуна в январе выросло на 5,3% - до 97,010 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики, производство чугуна в Украине в январе-феврале 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года увеличилось на 2,4% - до 4,759 млн тонн.

Ранее, по данным Всемирной ассоциация производителей стали, в январе Украина сохранила за собой 7 место в мировом рейтинге производителей чугуна, несмотря на спад, который составил 5,2% - до 2,345 млн тонн.

По данным World Steel Association (WSA) в 2012 году по сравнению с 2011 годом производство чугуна в Украине сократилось на 1,3% - до 28,488 млн тонн.

При этом общий объём производства чугуна в 38 странах мира в 2012 году по данным WSA увеличился на 1,7% - до 1100,679 млн тонн (в 2011 году составил 1082,729 млн тонн).

Справка УНИАН. Продукция металлургической отрасли, в которой работают несколько десятков предприятий, занимает важную часть в экспорте Украины и формирует для страны значительную часть валютной выручки.

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На базе Аграрного фонда создадут «Агрофинфонд»

Министерство аграрной политики и продовольствия в рамках «Государственной программы активизации развития экономики в 2013-2014 годах» планирует создать на базе Аграрного фонда ПАО «Агрофинфонд».

Об этом сообщила пресс-служба министерства со ссылкой на слова заместителя директора департамента экономического развития аграрного рынка Минагропрода Сергея Петренко.

«Для укрепления позитивной динамики наращивания производства и экспортного потенциала в 2013-2014 годах планируется ...создание на базе Аграрного фонда публичного акционерного общества «Агрофинфонд»...», − цитирует пресс-служба С.Петренко.

Как сообщали специализированные агроиздания, в том числе АПК-Информ, Минагропрод в концепции комплексной государственной программы реформирования и развития сельского хозяйства Украины в июле 2010 года уже предлагал преобразовать Аграрный фонд и Национальную акционерную компанию (НАК) "Украгролизинг" в "Агрофинфонд" и "Агрофинлизинг" и предоставить им функции инструмента кредитования аграрных предприятий.

Согласно документу, в частности, планировалось преобразовать Аграрный фонд в инструмент краткосрочного кредитования (до одного года) и наполнить его дешевыми финансовыми ресурсами,

Для его финансирования Минагропрод предлагал отменить дотации аграриям, а также упразднить программу удешевления процентных ставок коммерческих банков при привлечении кредитов аграриями.

Справка УНИАН. Аграрный фонд, созданный в 2005 году, выполняет функции государственного регулятора ценовой политики в агропромышленном секторе и относится к сфере управления Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

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«Киевпасстранс» в мае презентует трамвайный поезд собственного производства

На производственных площадях КП «Киевпасстранс» продолжается производство нового трехсекционного трамвайного поезда, длиной 31 м и вместимостью до 300 пассажиров. Презентовать общественности его планируют уже в мае текущего года, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Трамвайный поезд будет отвечать современным характеристикам общественного транспорта. Он, в частности, будет оборудован системой кондиционирования воздуха для пассажиров и водителя, электронным информационным обеспечением, в том числе и для лиц с изъянами зрения.

Каждая секция трамвая на 40-45% будет иметь пол низкого уровня, что позволит ускорить обмен пассажиров на остановках, а наличие откидных рамп для заезда кресел-колясок обеспечит возможность пользования трамвайным сообщением людям с особыми потребностями.

Кроме того, трамвай будет иметь усовершенствованную тормозную систему. А современная электронная система управления тягой позволит до 40% сохранять электроэнергию по сравнению со старым подвижным составом и обеспечит надежность и плавность динамических характеристик нового трамвая.

трамвайный вагон модели Т-3UА-3 («Каштан»)

Производство собственных трамваев в столице началось 2 года тому назад по поручению председателя Киевской городской государственной администрации Александра Попова. Первый трамвайный вагон модели Т-3UА-3 или, как его назвали в народе, «Каштан» был презентован общественности в декабре 2011 году. Его длина составляет 15,2 м, а вместимость – 148 пассажиров.

«Мы начали производство трамваев два года назад, чтобы удовлетворить потребности города в обновлении подвижного состава. В основном КП «Киевпасстранс» собирает трамваи: мы получаем кузов в металлоконструкциях, а затем собираем его, кабину делаем сами. 80% всех необходимых запчастей покупаем в Украине», – сообщил заместитель председателя КГГА Анатолий Голубченко и отметил, что на базе КП «Киевпасстранс» уже изготовлено 6 таких трамвайных вагонов. Сейчас они эксплуатируются на линии скоростного трамвая на Троещине.

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ЕС: Украина в 2012 году не выполнила большинство рекомендаций

Брюссель. Европейский Союз отмечает, что в 2012 году Украина не выполнила большинство рекомендаций в рамках предыдущего доклада о прогрессе в реформах в рамках Европейской политики соседства.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом идет речь в представленном сегодня докладе Еврокомиссии о прогрессе Украины в рамках Европейской политики соседства за 2012 год.

“В 2012 году Украина не выполнила большинство ключевых рекомендаций, которые содержались в последнем докладе о прогрессе в рамках Европейской политики соседства”, - написано в документе.

Вместе с тем, в документе отмечается, что Киев осуществил несколько шагов к юридической и судебной реформе, в частности, со вступлением в силу новым Уголовным процессуальным кодексом, а также с принятием закона об убежище и статусе беженцев.

Также Европейская Комиссия считает, что в этом году Киев должен обратить внимание на избирательное законодательство, политическое правосудие и борьбу с коррупцией.

Комиссия, в частности, рекомендует Киеву осуществить быстрые шаги к созданию надежной избирательной системы на основе Избирательного кодекса и разработки четких правил сбалансированного доступа кандидатов к средствам массовой информации, а также к полной реализации рекомендаций Миссии наблюдателей под эгидой ОБСЕ на последних парламентских выборах в Украине в октябре 2012 года.

Доклад также рекомендует Украине немедленно обратиться к вопросам политически мотивированных приговоров, осуществить дальнейшие шаги по реформированию судебной системы для предотвращения возможного повторения случаев выборочного правосудия в будущем, а также быстрому выполнению решений Европейского суда по правам человека.

Доклад о прогрессе предлагает пересмотреть в консультациях с Венецианской комиссией Совета Европы законы о функционировании прокуратуры, о Криминальном кодексе, роли Высшего совета юстиции, закона о судоустройстве и статусе судей, а также реформировать полицию.

Кроме того, Комиссия дала рекомендации Киеву ускорить борьбу с конфликтом интересов и коррупцией, усилить прозрачность государственных закупок и начать реализацию стратегии управления государственными финансами.

В докладе подчеркивается, что процесс конституционной реформы должен проходить при участии всех политических партий и заинтересованных общественных организаций, а также в тесном сотрудничестве с Советом Европы.

Кроме того, Киеву советуют приложить больше усилий для выполнения критериев, установленных в Плане действий по либерализацию визового режима, выполнять свои международные обязательства, касающиеся беженцев.

Несколько рекомендаций касаются также экономических вопросов. Так, Комиссия предлагает Киеву достичь надлежащих макроэкономических условий для возобновления сотрудничества с Международным валютным фондом, воздерживаться от протекционистских мер во внешней торговле, а также выполнять свои обязательства в рамках Энергетического содружества.

Как сообщал УНИАН, Еврокомиссия ежегодно делает оценку прогресса стран в рамках Европейской политики соседства.

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Кипр может получить помощь России при условии интеграции в ЕврАзЭс – советник Путина

Кипр должен участвовать в интеграции в рамках Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС), если хочет получить финансовую поддержку со стороны Российской Федерации.

Как сообщает РИА «Новости», об этом заявил советник президента РФ Сергей Глазьев.

"Проблемы Кипра мы могли бы решать, если бы Кипр был в нашей юрисдикции - если бы, допустим, Кипр находился в Евразийском экономическом сообществе. Тогда он мог бы получить кредиты, как Таджикистан, Киргизия, Белоруссия, из Антикризисного фонда ЕврАзЭС. А сейчас от нас требуют помочь стране, которая вне нашей юрисдикции. Если страна хочет действительно получить от России помощь, значит, ей нужно входить в наши процессы интеграции", - сказал С.Глазьев в интервью телеканалу "Россия 24".

Россия, по его мнению, должна создавать ориентированную на соседей по СНГ суверенную финансовую систему, используя в том числе механизмы контроля за движением капитала.

"Центр мировой финансовой системы всегда будет решать свои проблемы за счет периферии, поэтому нам нужно создавать свою денежную систему - суверенную, основанную на собственных кредитных источниках, защищенную от внешнего мира соответствующими механизмами контроля за движением капитала и ориентированную на долгосрочные инвестиции в собственное развитие. Эту систему нужно делать не только для себя, но и для всего Таможенного союза, для СНГ", - сказал С.Глазьев.

Напомним, что 20 марта глава министерства финансов Кипра Михалис Саррис в ходе визита в РФ заявил, что рассчитывает договориться с Москвой о предоставлении кредита уже в среду. Кроме того, предполагается, что на переговорах будет обсужден вопрос о пролонгации российского кредита Кипру объемом 2,5 миллиарда евро.

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«Нафтогаз» требует в суде от «Укртрансгаза» 5 млрд грн

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» в судебном порядке требует от компании «Укртрансгаз», являющейся оператором отечественной газотранспортной системы, возврата 5,145 млрд грн.

Об этом сказано в документе, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно документу, иск подан в Хозяйственный суд Киева, рассмотрение дела назначено на 8 апреля 2013 года.

Рассмотрев исковое заявление от компании «Нафтогаз Украины» к ПАО «Укртрансгаз» о взыскании 5,145 млрд грн, суд признал поданные материалы достаточными для принятия искового заявления к рассмотрению. Однако детали дела не раскрываются.

Справка УНИАН. 100% акций ПАО «Укртрансгаз» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».

Дочерняя компания НАК «Нафтогаз Украины» - «Укртрансгаз» создана с целью обеспечения бесперебойной транспортировки и хранения природного газа, эффективного функционирования и развития газового комплекса Украины.

«Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.

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«Укртрансгаз» не согласен с пятимиллиардным иском «Нафтогаза»

Компания «Укртрансгаз», являющаяся оператором отечественной газотранспортной системы, не согласна с заявленными исковыми требованиями на сумму 5,145 млрд грн от Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» и рассчитывает на мирное решение этого вопроса.

Об этом УНИАН сообщил руководитель пресс-службы «Укртрансгаза» Михаил Кухар.

"Мы не согласны с заявленными исковыми требованиями. Как известно, у НАК «Нафтогаз Украины» и ПАО «Укртрансгаз» существуют по отношению друг к другу взаимные финансовые обязательства. Мы ведем переговоры с НАК "Нафтогаз Украины" и надеемся на мирное решение этого вопроса", - сообщил пресс-секретарь компании в эксклюзивном комментарии УНИАН, отказавшись уточнить, какую именно сумму встречных финансовых претензий имеет "Укртрансгаз" к "Нафтогазу".

Как сообщал УНИАН, Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» в судебном порядке требует от компании «Укртрансгаз» возврата 5,145 млрд грн.

Рассмотрев исковое заявление компании «Нафтогаз Украины» к «Укртрансгазу» о взыскании 5,145 млрд грн, суд признал поданные материалы достаточными для принятия искового заявления к рассмотрению. Детали дела не раскрываются.

Справка УНИАН. 100% акций ПАО «Укртрансгаз» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».

Дочерняя компания НАК «Нафтогаз Украины» - «Укртрансгаз» создана с целью обеспечения бесперебойной транспортировки и хранения природного газа, эффективного функционирования и развития газового комплекса Украины.

«Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.

***

«Воздушный экспресс» может быть продан европейскому оператору

Железная дорога к международному аэропорту "Борисполь", строительство которой возможно в рамках реализации национального проекта «Воздушный экспресс», может быть передана в концессию или продана европейскому оператору.

Об этом во время круглого стола в Национальном институте стратегических исследований заявил глава Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислав Каськив.

«Мы пригласили компанию PriceWaterhouseCoopers в качестве модератора и модернизатора проекта (строительства дороги - УНИАН), уже подписали с ними контракт, с тем чтобы по итогам работы генерального подрядчика, когда проект будет реализован и железная дорога построена, передать его (проект - УНИАН) в концессионное управление, желательно европейской структуре, - сказал В.Каськив. – Наша задача – передать этот проект как минимум в концессионное управление, как максимум - в частную собственность европейскому оператору. Мы уже имеем письма с заинтересованностью в этом».

Он отметил, что аудиторская компания PriceWaterhouseCoopers была приглашена для того, чтобы уже на нынешнем этапе сопровождать проект. «Мы пригласили компанию PriceWaterhouseCoopers, чтобы уже на этом этапе сопровождать проект, чтобы затем осуществить конкурс по передаче проекта в концессию или в частную собственность», - сказал В.Каськив.

Как сообщал УНИАН, 2 сентября 2010 г. в Китае в присутствии глав государств Украины и КНР было подписано соглашение, по которому китайская сторона должна была построить железнодорожную трассу аэроэкспресса длиной 30 км.

18 апреля 2011 г. в Пекине (Китай) было подписано соглашение между Экспортно-импортным банком Китая и украинской стороной по строительству скоростной железнодорожной ветки между Киевом и международным аэропортом «Борисполь» («Воздушный экспресс») и сооружению объектов инфраструктуры Киевской области (в рамках подготовки к строительству Большой кольцевой дороги вокруг Киева) на сумму 2 млрд долл.

5 апреля 2012 года было зарегистрировано государственное предприятие «Дирекция по строительству и управлению национальным проектом «Воздушный экспресс» и другими инфраструктурными объектами Киевского региона».

Кредит под строительство предоставляли китайские банки на 15 лет с каникулами сроком в три года и ставкой кредитования Libor +3,5%.

В ноябре 2012 года В.Каськив заявил, что реализация проекта «Воздушный экспресс» тормозится из-за несоответствия технического контракта, предоставленного китайской стороной, коммерческому.

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Кабмин утвердил штатную численность работников Миндоходов

Кабинет министров Украины своим распоряжением утвердил количество штатных работников Министерства доходов и сборов Украины на уровне 2440 человек, а собственно количество инспекций сокращено путем слияния на 37 – до 333 инспекций.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Миндоходов со ссылкой на правительственное решение.

«Проведения реорганизации территориальных органов Министерства не ухудшит условий обслуживания налогоплательщиков, поскольку объединенные инспекции будут и дальше предоставлять все необходимые услуги, а дислокация таможенных органов не изменится», - сообщили в Миндоходов.

В Министерстве также сообщили, что отдельным правительственным постановлением урегулирован вопрос деятельности структурных подразделений территориальных органов – управлений, отделов, секторов, таможенных постов и отделений.

Реорганизация системы территориальных органов позволит обеспечить эффективную организацию работы по выполнению возложенных на Министерство задач, сообщает Миндоходов.

Как сообщал УНИАН, 18 марта 2013 года Президент Украины Виктор Янукович утвердил положение о Министерстве доходов и сборов Украины, определив, что Министерство доходов и сборов Украины является правопреемником Государственной налоговой службы Украины и Государственной таможенной службы Украины, которые реорганизуются.

Президент установил, что в составе Министерства доходов и сборов Украины и его территориальных органов образуются и действуют подразделения налоговой милиции.

Министр доходов и сборов Украины осуществляет полномочия, связанные с принятием, прохождением и освобождением со службы лиц рядового и начальственного состава налоговой милиции, которые проходят службу в составе Министерства доходов и сборов Украины в соответствии с Положением о прохождении службы рядовым и начальственным составом органов внутренних дел.

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