Статус наблюдателя в ТС может стать первым шагом вхождения Украины в объединение – Медведев

Москва. Украина как наблюдатель в Таможенном союзе России, Беларуси и Казахстана не сможет влиять на принятие решений, но этот статус может стать первой стадией присоединения к этому интеграционному объединению.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом премьер-министр России Дмитрий Медведев сказал в интервью европейским СМИ.

«По поводу того, может ли наблюдатель влиять на какие-то процессы, – конечно, нет. Он же наблюдатель. Мы будем очень уважительно относиться к его позиции, естественно, её анализировать, но наблюдатель не участвует в голосовании, и у наблюдателя нет никаких специфических прав, которые есть у участников Евразийского экономического союза или же, например, участников Европейского Союза», - сказал Д.Медведев.

«Поэтому каждая страна для себя должна понять, что ей важно, потому что обычно статус наблюдателя проистекает из двух соображений: либо просто, что называется, нюхать воздух и понимать, что происходит. В этом нет ничего обидного, но тогда и никаких преимуществ не будет», - добавил он.

В тоже время, премьер РФ подчеркнул, что статус наблюдателя - это первая стадия присоединения к какому-то интеграционному объединению.

«Если это в таком ключе рассматривается – то пожалуйста. Но тогда мы должны ещё раз нашим украинским друзьям сказать, что до тех пор, пока они не присоединятся целиком – не по формуле «три плюс один», а целиком – на них не будут распространяться все возможности и привилегии Таможенного союза. Они для нас будут посторонней стороной», - заявил российский премьер.

Д.Медведев подчеркнул, что Россия будет рада видеть Украину в Таможенном союзе.

По его словам, страны тройки формируют подходы к членству в Таможенном союзе, где кроме полноценного членства будет статус наблюдателя как в других международных интеграционных объединениях.

Как сообщал УНИАН, 19 марта премьер-министр Николай Азаров заявил, что Украина ведет переговоры с Таможенным союзом о получении статуса наблюдателя.

По его словам, такой формат означает, что при ТС будет создано представительство Украины. Представитель Украины будет участвовать в принятии решений с правом совещательного голоса. По его словам, Украина не претендует на преференции для себя в рамках Таможенного союза.

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