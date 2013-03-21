ДАЙДЖЕСТ СМИ за 21 марта

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Европейские эксперты признали детище Ахметова «сделкой года» пишет: ДТЭК выиграл титул «Лучшая сделка года», привлекая кредит для строительства первой очереди Ботиевской ветряной электростанции…

http://delo.ua/business/evropejskie-eksperty-priznali-detische-ahmetova-sdelkoj-goda-200123/

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Также «Дело» в публикации «Финансовые итоги дня: в Украине стало больше ломбардов и меньше НПФ» подает обзор основных экономических событий на 20 марта…

http://delo.ua/finance/finansovye-itogi-dnja-v-ukraine-stalo-bolshe-lombardov-i-menshe-200134/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Страховщиков ждет безвременье», в котором пишет: высший спецсуд разъяснил, что страховые компании не могут отказать потерпевшему в выплате только на основании того, что он не вовремя сообщил о наступлении страхового случая или не успел в срок подать документы для получения возмещения. Юристы уверены, что это решение на руку мошенникам, которым станет проще получить выплату, а страховщикам придется детальнее аргументировать отказы…

http://www.kommersant.ua/doc/2150955

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Всем портам начальник» пишет: Мининфраструктуры официально объявило о создании администрации морских портов. В состав нового предприятия войдут все украинские порты, а руководить администрацией будет начальник Одесского морского порта Юрий Васьков. Новая структура должна будет привлекать инвесторов в концессионные проекты. Но пока инвесторы и банкиры говорят, что вкладывать в крупные портовые проекты по-прежнему рискованно из-за непонятных правил игры…

http://www.kommersant.ua/doc/2150956

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«Сегодня» в публикации «Украинцы бросились скупать иномарки» пишет: цена на автомобили зарубежного производства с апреля подскочит почти на 2 тысячи долларов…

http://www.segodnya.ua/ukraine/Inomarki-v-Ukraine-podorozhayut.html

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Также «Сегодня» в публикации «Политолог: «Референдум по роспуску парламента – реален» пишет: с помощью референдума президент может легитимно разогнать парламент, а новый превратить в двухпалатный, где главными действующими лицами будут регионалы…

http://www.segodnya.ua/ukraine/Politolog-Referendum-po-rospusku-parlamenta-realen.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Новые газовые заявления под российскую дудку» пишет: последние заявления премьера Николая Азарова перечеркивают все прежние широко рекламируемые уверения власти в том, что Украина не сдаст суверенитет в вопросе цены газа и отважится, наконец-то, на все возможные в законодательном поле меры для достижения своей цели – пересмотра газовых контрактов…

http://economics.unian.net/rus/news/161724-novyie-gazovyie-zayavleniya-pod-rossiyskuyu-dudku.html

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Российские СМИ

Издание «Известия» в публикации «МВД готово поднять скорость на дорогах до 130 км в час» пишет: ГИБДД предлагает утвердить новые знаки, поднять разрешенную скорость на трассах и разрешить местным властям собирать с нарушителей некоторые штрафы…

http://izvestia.ru/news/545520

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Также «Известия» в публикации «Алексей Кудрин предложил сделать регионы парламентскими республиками» пишут: экс-министр финансов подготовил доклад с рекомендацией Госдуме ввести новую модель региональной власти…

http://izvestia.ru/news/547103

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«Ведомости» в публикации «Сегодня «Роснефть» может стать крупнейшим производителем нефти в мире» пишут: это случится, если будет объявлено о завершении сделки по продаже российской госкомпании 100% ТНК-BP за 56 млрд долларов…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/10274671/rosneft_segodnya_kupit_100_tnkbp

(УНИАН)