Анонс на 22 марта

* Президент Украины Виктор Янукович с рабочим визитом побывает в Республике Польша.

* Пресс-конференция, посвященная новым маршрутным направлениям авиакомпании UTair-Украина, и презентация первого рейса Киев – Вильнюс из Международного аэропорта «Киев» (Жуляны). Участники: Римантас Шегжда, атташе по вопросам коммерции Посольства Литвы в Украине; Юрий Блаженков, ген.директор авиакомпании Utair-Украина; Алексей Яковец, ген.директор компании «Мастер-Авиа»; Ольга Дубовик, коммерческий директор авиакомпании Utair-Украина; Сергей Кадученко, зам.коммерческого директора авиакомпании UTair-Украина.

* При поддержке проекта ЕС «Гармонизация систем обеспечения конкуренции и государственных закупок в Украине со стандартами ЕС» состоится круглый стол на тему: «Презентация проекта Закона Украины «О государственной помощи субъектам хозяйствования». Участники: руководство АМКУ, представители подразделения по вопросам экономического сотрудничества, социального и регионального развития Представительства ЕС в Украине и Совета по конкуренции Республики Молдова, эксперты проекта ЕС «Гармонизация систем обеспечения конкуренции и государственных закупок в Украине со стандартами ЕС».

* Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

* В УСПП состоится обсуждение проблем использования и управления водными ресурсами Украины. Речь пойдет о приближении украинского водного законодательства к европейским стандартам, об управлении безопасностью и качеством рыбных продуктов и питьевой воды. Участники: президент УСПП Кинах, вице-президент УСПП В.Коротецький, президент ассоциации «Питьевая вода Украины» В.Скубченко, директор ГП «Южный научно-производственный агроэкологический центр Института агроэкологии и природопользования НААН» В.Фалей и др.

* Круглый стол на тему: "Кто и как кредитует сельхозпроизводителей в преддверии весенних полевых работ?". Приглашены: Борис Приходько, первый зам.председателя Национального банка Украины; Баграт Ахиджанов, директор Департамента финансово-кредитной политики Минагрополитики и продовольствия Украины; Леонид Козаченко, президент Украинской аграрной конфедерации и др.

* Под председательством Госводагентство В.Сташука состоится Международная научно-практическая конференция «Водные ресурсы Украины и мелиорация земель», посвященная Всемирному дню воды, целью которой - актуализировать и привлечь внимание общества к проблемам охраны вод, рационального использования водных ресурсов как предпосылки продуктивной экономики и социального благосостояния людей.

* Пресс-конференция на тему: «Весеннее бездорожье. Как справляемся с ямами на дорогах?». Участники: Михаил Берлин, президент ВОО «Ассоциация безопасности дорожного движения"; Евгений Рейцен, академик Инженерной Академии Украины, профессор Киевского национального университета строительства и архитектуры.

* В Министерстве экологии и природных ресурсов Украины во выполнение условий Соглашения между Украиной и Европейским Союзом о финансировании программы «Поддержка реализации Стратегии национальной экологической политики Украины на период до 2020 года», а также с целью обеспечения контроля и мониторинга выполнения программы состоится заседание Технического комитета Совместной группы по мониторингу программы бюджетной поддержки.

* Круглый стол на тему: «Европейские эксперты помогут украинскому бизнесу», посвященный участию историко-культурного комплекса «Замок Радомысль» в программах SWISSCONTACT SEC в Украине и перспективам сотрудничества украинских предприятий с международными экспертными фондами. Участники: Ольга Богомолец, Заслуженный врач Украины, основатель историко-культурного комплекса «Замок Радомысль»; Гуидо Бельтран, директор Швейцарского бюро сотрудничества в Украине; Ирина Ковтун, координатор программ в Украине SWISSCONTACT Senior Experts Corps в Украине; Фэтс Пильман, эксперт SWISSCONTACT Senior Expert Corp; Роман Пономаренко президент Всеукраинской молодежной хостел Ассоциации; Дмитрий Заруба, президент Ассоциации гостиниц и ресторанов Украины.

* Состоится презентация «Партнерство Канады и Украины в поставках морепродуктов». Организатор: ООО «Рыбный мир «Океания» совместно с Посольством Канады в Украине. В рамках презентации состоится дегустация морепродуктов. Также будет проведен мастер-класс известного украинского повара Валерия Курченко. Участники: Трой Лулашник, Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады в Украине; Георгий Грущенко, зам.руководителя коммерческого отдела Посольства; Виктория Виноградова, ассистент коммерческого отдела; Дмитрий Фартушный, ген.директор ООО "Рыбный мир компани" и сети магазинов Рыбный мир "Океания" ; Виктор Приходько, менеджер по ВЭД ООО "Рыбный мир компани".

* 15-30 - в УНИАН состоится презентация благотворительного футбольного матча между ведущими топ-менеджерами зарубежных компаний и воспитанниками детского дома, который состоится в Киеве 23 марта 2013 года. Цель матча наглядно продемонстрировать, как самый популярный и массовый вид спорта - футбол, стирает границы между государствами, религиями и социальным положением участников. Матч проводится совместно ассоциацией OBS, одной из ведущих мировых страховых компаний Tangier International и ФК «Динамо». В матче примут участие воспитанники одного из киевских детских домов, ведущие топ-менеджеры страховых компаний, прибывшие специально на матч из Италии, Америки, Мальты, России, Кении, Ирака, Кувейта, Афганистана, а также известные футболисты сборной СССР и Украины - Владимир Бессонов, Виктор Хлус, Олег Саленко и Виктор Леоненко. Кто выступил инициатором матча, почему для проведения акции выбрана именно Украина и детский дом, время и место проведения, запланированные в ходе акции мероприятия - ответы на эти и другие вопросы будут даны участниками пресс-конференции. Участники: Виктор Хлус, мастер спорта международного класса, зам.председателя Федерации футбола г. Киева; Виктор Леоненко, экс-форвард ФК «Динамо», четырехкратный чемпион Украины 1993-1996; Крис Катрамбоне, председатель Tangiers Group; Уильям Аткинс, директор OBS и другие. (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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