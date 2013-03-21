ТОП-10 (21 марта)

Украина заняла четвертое место среди крупнейших поставщиков оружия в мире

Украина с 20 марта временно запретила импорт бразильской свинины

Кабмин с 1 апреля повысил денежное обеспечение военнослужащих

«Нафтогаз» уменьшил кредитный портфель на 2,4 млрд грн

На Чернобыльскую АЭС в этом году выделят 728 млн грн

«Роснефть» завершила сделку по приобретению ТНК-ВР

Правительство Кипра отказалось от идеи налога на депозиты

Рада отклонила закон о государственной поддержке сельского хозяйства

Количество клиентов банков в 2012 году выросло на 0,5 млн - НБУ

Парламент отклонил изменения к закону об охране труда

***

Украина заняла четвертое место среди крупнейших поставщиков оружия в мире

Стокгольмский международный институт исследований мира (СИПРИ) в отчете за 2012 год определил Украину, как 4-ю страну в мире по объемам поставок вооружения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор военных программ центра Разумкова Николай Сунгуровский во время презентации украинского перевода ежегодника СИПРИ за 2012 год.

"По результатам 2012 года Украина заняла 4 место. Если брать предыдущую пятилетку, то у нас было в среднем 9 место", - отметил специалист.

По его словам, СИПРИ подсчитал, что объемы поставок вооружения Украины в прошлом году составили 1,334 миллиарда долларов, что на 310 млн. долл. больше, чем цифры, озвученные ГК "Укрспецэкспорт". Н.Сунгуровский прибавил, что данные СИПРИ обычно ниже, чем официальные цифры государства, ведь эта организация при определении суммы импорта не учитывает легкое вооружение, многие комплектующие, а также стрелковое вооружение.

"Такой резкий прирост на большую сумму, судя по детальным данным, состоялся за счет контракта с Китаем. Что это был за контракт - я не знаю. Судя по детализированным данным, это, скорее всего, контракт на корабли на воздушных подушках", - констатировал специалист.

Он подчеркнул, что, по данным СИПРИ, в 2012 году Украину опередили по поставкам вооружения США, Россия и Китай. Вместе с тем, позади Украины остались Германия, Франция и Великобритания.

***

Украина с 20 марта временно запретила импорт бразильской свинины

Украина с 20 марта ввела временный запрет на ввоз свинины из Бразилии.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Как отмечается в сообщении, соответствующее распоряжение было издано главным государственным инспектором ветеринарной медицины Украины Владимиром Горжеевым.

Причиной временного запрета, согласно сообщению, стало несоответствие по микробиологическим показателям мяса свиней ряда бразильских производителей требованиям украинского законодательства.

Как ранее сообщал УНИАН, Украина с 27 февраля ввела временный запрет на ввоз всех продуктов животного происхождения производства бразильской компании Alibem Comercial De Alimentos Ltda из-за несоответствия микробиологическим стандартам продукции.

Справка УНИАН. В 2012 году Украина импортировала из Бразилии товаров на 572,2 млн долл., что на 5,4% выше показателя за 2011 год. Госстат не сообщает о доле мяса и мясных продуктов в общем объеме импорта из этой страны.

Всего же в 2012 году Украина импортировала мяса и мясных субпродуктов из всех стран мира на 722 млн долл., что в 1,5 раза превысило показатели 2011 года.

***

Кабмин с 1 апреля повысил денежное обеспечение военнослужащих

Кабинет министров с 1 апреля повысил денежное обеспечение военнослужащих.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства обороны, постановлением Кабинета министров Украины от 13 марта № 161 внесен ряд изменений в постановление Кабинета министров Украины от 22 сентября 2010 года № 889 “Вопросы денежного обеспечения отдельных категорий военнослужащих Вооруженных Сил, Государственной пограничной службы, внутренних войск Министерства внутренних дел и лиц начальственного состава органов и подразделений гражданской защиты Министерства чрезвычайных ситуаций”.

Постановлением Кабинета министров предусмотрено установить ежемесячное дополнительное денежное вознаграждение:

1) военнослужащим (кроме военнослужащих срочной воинской службы), которые занимают должности в Военно-Морских Силах Вооруженных Сил и Морской охране Государственной пограничной службы, должности в воинских частях, подразделениях, заведениях, учреждениях и организациях Вооруженных Сил (по перечню согласно дополнению), должности наземных авиационных специалистов, обеспечивающих безопасность полетов самолетов и вертолетов, в воинских частях и подразделениях Воздушных Сил и Сухопутных войск Вооруженных Сил, должности в воинских частях и подразделениях высокомобильных десантных войск и специального назначения Вооруженных Сил, и военнослужащим (кроме военнослужащих срочной воинской службы) летного состава Вооруженных Сил, внутренних войск Министерства внутренних дел и Государственной пограничной службы - в размере, не превышающем месячное денежное обеспечение;

2) военнослужащим Вооруженных Сил (кроме указанных в подпункте 1 этого пункта, и военнослужащих срочной воинской службы):

с 1 апреля 2013 года - в размере, не превышающем 20 процентов месячного денежного обеспечения;

с 1 сентября 2013 года - в размере, не превышающем 40 процентов месячного денежного обеспечения;

с 1 января 2014 года - в размере, не превышающем 60 процентов месячного денежного обеспечения;

с 1 апреля 2014 года - в размере, не превышающем 80 процентов месячного денежного обеспечения;

с 1 июля 2014 года - в размере, не превышающем месячное денежное обеспечение;

3) лицам начальственного состава, которые проходят службу на должностях летного состава органов и подразделений гражданской защиты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, - в размере, не превышающем месячное денежное обеспечение.”

Этим же постановлением Министерству обороны определенно обеспечить осуществление расходов, связанных со вступлением в силу этого постановления (в пределах расходов на оплату труда, предусмотренных Министерству в Государственном бюджете Украины на 2013 год), а Министерству финансов (во время подготовки проекта закона о Государственном бюджете Украины на 2014 год) предусмотреть расходы на постепенное повышение ежемесячного дополнительного денежного вознаграждения военнослужащим Вооруженных Сил до размера, не превышающего месячное денежное обеспечение.

***

«Нафтогаз» уменьшил кредитный портфель на 2,4 млрд грн

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» с 1 января 2013 года сократила кредитный портфель на 2,4 млрд грн, сообщает пресс-служба компании.

«Следует отметить, что подобное уменьшение удалось обеспечить за счет экономии природного газа по всем направлениям деятельности компании, закупки меньших объемов природного газа и своевременного погашения кредитных обязательств», - сказано в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» перечислила российскому «Газпрому» свыше 162 млн долларов США за импортированный в феврале 2013 года природный газ, в то время как в феврале прошлого года сумму составила 1,3 млрд долл.

Компания «Нафтогаз Украины» в судебном порядке требует от компании «Укртрансгаз», являющейся оператором отечественной газотранспортной системы, возврата 5,145 млрд грн. Рассмотрение дела назначено на 8 апреля 2013 года. В свою очередь, «Укртрансгаз» не согласен с предъявленным иском.

«Нафтогаз Украины» получила в 2011 году чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере 10,535 млрд грн, а за 2010 год компания получила чистый убыток по МСФО в размере 12,155 млдр грн.

НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

***

На Чернобыльскую АЭС в этом году выделят 728 млн грн

Кабинет министров Украины направит на мероприятия по снятию с эксплуатации Чернобыльской АЭС и преобразованию объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему 728,271 млн грн в 2013 году.

Об этом говорится в постановлении правительства №166 от 20 марта 2013 года.

Согласно документу, на поддержание в безопасном состоянии первого, второго, третьего энергоблоков Чернобыльской АЭС и существующего хранилища отработанного ядерного топлива будет направлено 488,467 млн грн.

На вывод из эксплуатации и частичный демонтаж отдельных систем и элементов энергоблоков — 19,26 млн грн.

На осуществление организационно-технических мероприятий по управлению, эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту систем, обеспечивающих жизнедеятельность Чернобыльской АЭС, обеспечению контроля за состоянием ядерной и радиационной безопасности Кабмин направит 149,58 млн грн.

На создание на промышленной площадке Чернобыльской АЭС инфраструктуры для обращения с отработанным ядерным топливом и радиоактивными отходами в 2013 году предусмотрено 52,553 млн грн.

На освобождение от ядерного топлива энергоблоков в 2013 году предусмотрено 15,576 млн грн.

На разработку проектов, необходимых для прекращения эксплуатации Чернобыльской АЭС, в 2013 году правительство предусмотрело 2,835 млн грн.

Как сообщал УНИАН, 12 февраля т.г. на Чернобыльской АЭС произошло частичное разрушение стенных панелей и части легкой кровли машинного зала энергоблока №4. Площадь разрушения составила около 600 кв. м.

Инцидент произошел в 14.03 в помещениях, которые не обслуживаются.

В конце февраля Чернобыльская АЭС назвала причиной обрушения кровли в машинном зале четвертого блока действие нескольких совокупных факторов, в том числе непрочность конструкций, которые подверглись значительным разрушениям во время аварии 1986 года.

Завершение работ по строительству объекта «Укрытие» на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС планируется к 2015 году. Стоимость сооружения оценивается в 980 млн евро, при этом в контрактах с концерном «Новарка» зафиксирована сумма 935 млн евро.

***

«Роснефть» завершила сделку по приобретению ТНК-ВР

Крупнейшая в мире компания по объемам добычи и запасов углеводородов российская «Роснефть» завершила сделку по приобретению 100% акций ТНК-ВР, сообщает пресс-служба компании.

«Компания закрыла сделки по приобретению 50% доли ВР в ТНК-ВР за 16,65 млрд долл. денежных средств и 12,84% акций ОАО «НК «Роснефть», - сказано в сообщении.

Также сообщается, что «в соответствии с отдельными договоренностями «Роснефть» завершила сделку по приобретению доли ААР в ТНК-ВР за 27,73 млрд долл. денежных средств».

Таким образом, «Роснефть» консолидировала 100% акций ТНК-ВР.

В сообщении также сказано, что отдельно ВР приобрела 5,66% акций ОАО «НК «Роснефть» по сделке с ОАО «Роснефтегаз», и в результате ряда сделок ВР получила 12,48 млрд долл. (включая дивиденды в размере 0,71 млрд долл, полученные в декабре 2012 года от ТНК-ВР), и с учетом уже принадлежащих ВР 1,25% акций «Роснефти» британская компания стала владельцем 19,75% акций ОАО «НК «Роснефть».

«По завершении ряда независимых сделок «Роснефть» консолидировала 100% ТНК-ВР и стала крупнейшей в мире публичной нефтегазовой компанией по объемам добычи и запасов углеводородов», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2012 года «Роснефть» вела переговоры с нефтяными компаниями и трейдерами, включая Shell, Total и Glencore, о привлечении кредитов на сумму до 10 млрд долл. под залог будущих поставок нефти, чтобы завершить приобретение TНK-BP.

Для закрытия сделки по покупке ТНК-ВР «Роснефти» необходимо было одолжить до 40 млрд долл., и компания вела переговоры с банками о получении свыше трех четвертей этой суммы.

Компания «Роснефть» ранее официально представила британской ВР свое предложение о выкупе 50% акций ТНК-BP за 28 млрд долл. с оплатой деньгами и акциями. Владелец второй половины ТНК-ВР — консорциум AAR уже дал предварительное согласие на продажу своей доли за 17 млрд фунтов стерлингов (около 28 млрд долл.).

Справка УНИАН. Бизнес группы ТНК-ВР в Украине представлен следующими ключевыми предприятиями: ООО «ТНК-ВР Коммерс» - управляющий центр, оптовая торговля нефтепродуктами на внутреннем и внешнем рынках, проведение координированной инвестиционной политики, обеспечение максимальной эффективности использования активов; частное АО «ЛИНИК» (Лисичанский НПЗ) - переработка нефтяного сырья и производство нефтепродуктов; СП ООО «Кершер» - розничная торговля нефтепродуктами через сеть автозаправочных станций, управление автозаправочными комплексами (АЗК).

***

Правительство Кипра отказалось от идеи налога на депозиты

Правительство Кипра отказалось от идеи введения налога на банковские вклады. Как передает РИА «Новости», об этом заявил председатель парламента Яннаки Омиру после совещания у президента Никоса Анастасиадиса.

"Мы не обсуждаем сокращений и не возвращаемся к сокращениям", - сказал спикер, который возглавляет одну из оппозиционных парламентских партий.

"Было принято единогласное решение о создании инвестиционного фонда солидарности", - говорится в заявлении, распространенном по итогам встречи президента Н.Анастасиадиса с лидерами парламентских партий.

Президент призвал граждан сохранить атмосферу единства и решимости, поддержать инициативы и решения, которые приняты политическим руководством в четверг и будут приниматься в ближайшие дни.

Как сообщал УНИАН, в субботу, 16 марта, парламент Кипра планировал одобрить план введения в республике налога на банковские вклады, объем поступлений от которого должен был стать частью общего объема финансовой помощи стране. Налогообложение изначально планировалось дифференцированным – для вкладов менее 100 тыс. евро (по ставке порядка 6,7%) и более 100 тыс. евро (по ставке порядка 10%). Вместе с тем, в субботу окончательного решения по налогообложению принято не было – голосование по соответствующему законопроекту парламента Кипра было перенесено на понедельник, 18 марта, а затем и на вторник, 19 марта.Во вторник законопроект о введении налога на банковские депозиты, который дал бы бюджету Кипра 5,8 млрд евро для спасения финсистемы, не поддержал ни один из парламентариев: 36 проголосовали против, еще 19 воздержались.

Центробанк Кипра объявил, что банки на острове будут закрыты до 26 марта, пока политики пытаются спасти сделку с ЕС о внешнем финансировании.

Кипр обратился за помощью к РФ, однако о договоренностях информации пока нет.

***

Рада отклонила закон о государственной поддержке сельского хозяйства

Верховная Рада отклонила Закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О государственной поддержке сельского хозяйства Украины" с предложениями Президента Украины от 6 августа (№0980).

Как передает корреспондент УНИАН, за предложение Президента отклонить данный закон проголосовали 206 из 384 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Депутаты не смогли преодолеть вето Президента 9 голосами из 376 зарегистрированных в сессионном зале депутатов.

В результате закон считается отклоненным.

Как отмечается в заключении Главного научно-экспертного управления ВР на предложения Президента к соответствующему закону, Президент Украины предлагает отклонить принятый ВР 4 июля Закон Украины “О внесении изменений в Закон Украины “О государственной поддержке сельского хозяйства Украины”.

В частности, это объясняется тем, что предложенный в нем механизм реализации или бесплатной передачи Аграрным фондом объектов государственного ценового регулирования из государственного интервенционного фонда определенному поставщику нарушает конституционные принципы конкуренции, противоречит Бюджетному кодексу Украины, содержит риски применения коррупционных схем при распоряжении объектами государственного ценового регулирования и может привести к непрогнозируемым потерям бюджетных средств.

Как сообщал УНИАН, 4 июля Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины “О государственной поддержке сельского хозяйства Украины” относительно деятельности Аграрного фонда».

Законом предоставлялось право Аграрному фонду осуществлять реализацию или бесплатную передачу объектов государственного ценового регулирования из государственного интервенционного фонда определенному заемщику (сельскохозяйственному товаропроизводителю /товаропроизводителю).

При этом это разрешалось делать исключительно в связи с истечением установленного срока хранения объектов государственного ценового регулирования, а также возникновением обстоятельств, которые могут привести к порче или ухудшению их качества до истечения срока хранения, при условии одновременной или следующей поставки в государственный интервенционный фонд того же количества и качества объектов государственного ценового регулирования в установленном Кабинетом министров порядке.

***

Количество клиентов банков в 2012 году выросло на 0,5 млн - НБУ

В 2012 году количество клиентов, обслуживающихся в банках, выросло на 0,5 млн, количество открытых клиентами счетов – на 13,9 млн.

Об этом сообщается на официальном сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, тенденция роста количества клиентов в банках и открытых клиентами счетов сохраняется. По данным статистической отчетности банков на 1 января, в 176 учреждениях банков обслуживается 131,8 млн клиентов, владеющих текущими и депозитными счетами, в том числе 129,7 млн физических лиц и 2,1 млн субъектов хозяйствования. Общее количество открытых счетов на 1 января, с учетом 54,6 млн счетов, открытых в «Ощадбанке» до 1992 года, составило 182,9 млн, в том числе 129,2 млн или 70,6% - текущие, 53,7 млн или 29,4% - вкладные счета. Доля счетов физических лиц составляет 97,9% всех открытых клиентами счетов, в том числе физическими лицами открыто 125,4 млн текущих и 53,6 млн вкладных счетов.

Как сообщал УНИАН, по данным Национального банка Украины, обязательства банков в 2012 году выросли на 6,7% – до 957,4 млрд грн, из которых средства физлиц составили 364,7 млрд грн, или 38,1%, средства субъектов хозяйствования – 202,6 млрд грн, или 21,2%.

***

Парламент отклонил изменения к закону об охране труда

Верховная Рада отклонила закон "О внесении изменений в Закон Украины “Об охране труда” с предложениями Президента Украины (№0990).

Как передает корреспондент УНИАН, за повторное направление соответствующего законопроекта на доработку в Комитет ВР по вопросам социальной политики и труда проголосовал 161 из 390 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. За отклонение его в целом - 153 из 387 депутатов. Парламент также не смог преодолеть вето Президента, за это проголосовали лишь 50 депутатов из 385.

Таким образом, данный закон отклонен.

Как отмечается в заключении Комитета по вопросам социальной политики и труда, который рассмотрел предложения Президента Украины, законом предусматривается разграничение полномочий в области охраны труда между центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование государственной политики в сфере охраны труда, и центральным органом исполнительной власти, который реализует государственную политику в сфере охраны труда.

5 октября 2012 года Президент Украины возвратил в парламент закон со своими предложениями. По мнению главы государства, принятый Верховной Радой 18 сентября 2012 года закон «О внесении изменений в Закон Украины «Об охране труда» не может быть подписан из-за того, что его положения не соответствуют законам о Кабинете министров и о центральных органах исполнительной власти. Это касается, в частности, изменений к абзацам четвертому и пятому ст. 33 закона «Об охране труда», которыми центральный орган исполнительной власти, которая реализует государственную политику в сфере охраны труда, наделяется полномочиями на осуществление нормотворческой деятельности, разработку и утверждение правил, норм, положений, инструкций и других нормативно-правовых актов по охране труда или изменений к ним, координацию работы министерств, других центральных органов исполнительной власти.

Однако, в связи с принятием закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно деятельности Министерства внутренних дел Украины, Министерства чрезвычайных ситуаций Украины, Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, других центральных органов исполнительной власти, деятельность которых направляется и координируется через соответствующих министров» от 16 октября 2012 г. № 5459 – УІ, предложенные законом нормы и предложения Президента Украины утратили актуальность, и его следует отклонить.

Учитывая изложенное, Комитет предложил парламенту отклонить закон «О внесении изменений в Закон Украины «Об охране труда».

Как сообщал УНИАН, 18 сентября 2012 г. Верховная Рада приняла в новой редакции закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно упорядочения осуществления государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства об охране труда", учтя все предложения Президента Украины.

Данный закон Верховная Рада Украины приняла 5 июля 2012 года, но Президент Украины применил к нему право вето.

***

Больше информации по подписке в УНИАН-бизнес-онлайн. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63

УНИАН