ДАЙДЖЕСТ СМИ за 22 марта

Экономические материалы

Украинские СМИ

Портал «Дело» в публикации «Во сколько обходится Украине Верховная Рада» пишет: прошло 100 дней работы Верховной Рады 7-го созыва. Подводя итоги, некоторые депутаты опубликовали расходы на парламент в прошлом и текущем годах…

http://delo.ua/ukraine/vo-skolko-obhoditsja-ukraine-verhovnaja-rada-200253/

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Также «Дело» в публикации «Как повлияет на украинский рынок запрет импорта свинины из Бразилии» пишет: временный запрет импорта бразильской свинины в Украину приведет к росту цен на внутреннем рынке. Запрет скажется, в первую очередь, на переработчиках, которые вынуждены будут переходить либо на европейскую свинину, либо на более дешевые виды мяса…

http://delo.ua/business/kak-povlijaet-na-ukrainskij-rynok-zapret-importa-svininy-iz-brazi-200224/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Туда им и дорога», в котором пишет: Кабинет министров нашел применение 7,2 млрд грн, вырученным «Укравтодором» за счет выпуска облигаций - то есть, большей части денег, которые будут потрачены в этом году на украинские дороги. Не менее трети этой суммы пойдет на ремонт и строительство всего в двух областях: Донецкой и Днепропетровской. А о том, чтобы радикально изменить ситуацию в отрасли, в правительстве даже не задумываются. Премьер-министр Николай Азаров заявил: чтобы привести дороги в более или менее нормальное состояние, необходимо 500 млрд гривен…

http://www.kommersant.ua/doc/2151425

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Давление повышается» пишет: Россия выдвигает все более жесткие условия создания консорциума по управлению украинской газотранспортной системой. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что для этого Украина должна выйти из Энергетического сообщества. На это жестко отреагировали в Еврокомиссии, заявив, что такой шаг противоречит национальным интересам Украины и ставит под вопрос ее энергобезопасность…

http://www.kommersant.ua/doc/2151595

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«Сегодня» в публикации «Каким маркам авто не грозит подорожание» пишет: наиболее доступные и экономичные авто на рынке не подорожают, как и машины с дизельным мотором. То есть, выбор будет в любом случае…

http://www.segodnya.ua/ukraine/Kakim-markam-avto-ne-grozit-podorozhanie.html

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Также «Сегодня» в публикации «Скандал вокруг добычи сланцевого газа. Экологи: Донбасс останется без лесов и питьевой воды» пишет: два министра обещают полную безопасность добычи сланцевого газа в Украине, однако специалисты считают, что чиновники врут…

http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/Skandal-vokrug-dobychi-slancevogo-gaza-Ekologi-Donbass-ostanetsya-bez-lesov-i-pitevoy-vody-.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Пломбы «Укравтодора» ямам не помеха» пишет: «Укравтодор» еще 10 марта гордо проинформировал премьер-министра Николая Азарова о ликвидации ямочности на 98% основных дорог общего пользования государственного значения, уточнив, что осталось отремонтировать всего 61 км. Однако корреспонденты УНИАН констатируют: ситуация не улучшилась, асфальта не добавилось, а отдельные участки на основных магистралях даже дорогами назвать нельзя…

http://economics.unian.net/rus/news/161904-plombyi-ukravtodora-yamam-ne-pomeha.html

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Российские СМИ

Издание «Известия» в публикации «Генпрокуратура и ФНС проверят участие Валуева в рекламе» пишет: по российским законам коммерческая деятельность несовместима с депутатским статусом…

http://izvestia.ru/news/547136

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Также «Известия» в публикации «МВД предлагает поделить Россию на климатические зоны» пишут: полиция оценит целесообразность обязательного использования зимних шин в разных регионах страны в зависимости от климата…

http://izvestia.ru/news/547179

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«Ведомости» в публикации «Налоговики получат доступ к данным о движении денег на счетах граждан» пишут: следить за остатками и переводами средств смогут не все налоговики, а лишь около 100 человек с санкции руководителя ФНС и только на время проверки…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/10325691/grazhdanin_otkrojtes

(УНИАН)