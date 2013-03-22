В Киеве загранпаспорта будут выдавать через Центры предоставления админуслуг
До июля 2013 года Киевская городская госадминистрация намерена проработать вопросы по обеспечению оформления, выдачи, обмена паспорта гражданина Украины, загранпаспорта, проездного документа ребенка, вклеивания в паспорт гражданина Украины фотокарточки, проведения регистрации местожительства или места пребывания лица, оформления и выдачи справки о регистрации местожительства через Центры предоставления административных услуг.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на Департамент промышленности и развития предпринимательства.
Сейчас совместно с Государственной миграционной службой Украины разрабатывается механизм получения паспорта и других административных услуг, перечень документов, необходимых для их получения, порядок и способ предоставления, а также сроки предоставления услуги. После утверждения этих норм информация будет обнародована на сайтах районных Центров предоставления административных услуг.
Кроме того, в рамках реализации этого проекта Программой экономических реформ на 2013 год предусмотрено укомплектование Центров предоставления админуслуг необходимым количеством администраторов.
Как отмечают в КГГА, сейчас продолжается реализация пилотного проекта по выдаче украинских и загранпаспортов в Деснянском районе столицы. Так, в течение 2012 года указанные услуги представители Государственной миграционной службы Украины предоставляли киевлянам в районном Центре предоставления админуслуг.