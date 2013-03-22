Анонс на 25 марта

* Состоится брифинг на тему: "Прогноз гидрометеорологических условий в Украине и меры, предпринятые по ликвидации чрезвычайных ситуаций". Участники: Николай Чечеткин, зам.директора Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации; Николай Кульбида, директор Украинского гидрометеорологического центра.

* Пресс-конференция на тему: «Мировой лидер в отрасли строительных материалов компания Lafarge совместно с ЕБРР открыла предприятие по производству щебня в Черновицкой области». Участники: зам.ген.директора по связям с органами власти и общественностью бизнес-направления "Лафарж Щебень Украина" Александр Рожнов; координатор проектов WWF (Всемирный фонд природы) в Украине Андрей Белоконь.

* Состоится презентация "Календаря туристических и культурных событий 2013 года". Участниками презентации станут организаторы фестивалей, а также представители регионов, где они будут проходить. Организаторы - Украинский туристический форум и Ассоциация журналистов "Туристический пресс-клуб Украины".

* Пресс-конференция министра доходов и сборов Украины Александра Клименко. В работе также примут участие представители Национальной комиссии, осуществляющим государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

* Пресс-конференция министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадия Темника на тему: «Стратегические направления деятельности Минрегиона Украины на 2013 год».

* На портале ЛІГА.net состоится Интернет-конференция Государственной налоговой службы Украины в г.Киеве на тему: "Регистраторы расчетных операций (кассовые аппараты) с контрольной лентой в электронной форме через Интернет". Участники: Петр Бессараб, начальник управления информатизации и учета плательщиков налога ГНС в г.Киеве; Андрей Полищук, начальник управления налогового контроля ГНС в г.Киеве. Вопросы можно задать по адресу: http://press.liga.net/conf/gns_ukrainy_v_kieve/.

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