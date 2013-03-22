Новое правительство Италии поручили сформировать демократу Берсани

Президент Италии Джорджо Наполитано поручил сформировать новое национальное правительство известному политику, лидеру Демократической партии 61-летнему Пьеру Луиджи Берсани.

Как передает РИА «Новости», Дж.Наполитано принял такое решение после двухдневных консультаций, в ходе которых в Квиринальском дворце побывали новоизбранные председатели обеих палат парламента и лидеры всех политических партий, представленных в высшем законодательном органе страны.

Во время своей встречи с президентом П.Берсани выразил готовность Демпартии взять на себя ответственность за создание "правительства перемен"и начать работу по выводу страны из кризиса и решению наиболее острых социальных проблем. В течение двух-трех ближайших дней лидер демократов проведет переговоры по вопросу о возможности создания и утверждения парламентом кабинета под своим руководством.