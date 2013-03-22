ТОП-10 (22 марта)

Валовый внешний долг Украины в 2012 году вырос до 135 млрд долл.

Власти Кипра вводят беспрецедентные ограничения в финансовом секторе

Украина увеличила экспорт продуктов пищевой и перерабатывающей промышленности

Ставицкий провел переговоры в РФ о роли украинской ГТС в поставках газа в Европу

«Укрсоцбанк» намерен привлечь 2 млрд грн в результате размещения облигаций

Вклады банка «Таврика» будут выплачивать через «Райффайзен Банк Аваль»

Крупнейший частный собственник ряда облгазов «Газтек» за год увеличил убыток в 5 раз

Украина «загнала в тупик» переговоры по газовому консорциуму - Язев

«Укртелеком» повышает тарифы на проводное радиовещание

Европа придумала новый вариант спасения Кипра

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Валовый внешний долг Украины в 2012 году вырос до 135 млрд долл.

Валовый внешний долг Украины в 2012 году вырос на 7%, в т.ч. за IV квартал - на 2%, до 135 млрд долл.

Соответствующие данные обнародованы на сайте Национального банка Украины.

Внешний долг органов государственного управления и органов денежно-кредитного регулирования в 2012 году сократился на 1,2 млрд долл., или на 3,7% - до 32,2 млрд долл., внешний долг банковского сектора - на 3,6 млрд долл., или на 16,7% - до 21,6 млрд долл.

Внешний долг других секторов экономики в 2012 году вырос на 13,6 млрд долл., или на 16,7% - до 81,3 млрд долл.

Согласно информации Нацбанка, 74,7% валового внешнего долга номинированы в долларах США, 10,7% - в евро, 9,5% - в специальных правах заимствований, 2,6% - в российских рублях, 1,9% - в гривне.

Как сообщал УНИАН, валовый внешний долг Украины за январь-сентябрь 2012 года увеличился на 5%, в т.ч. за III квартал - на 2,7%, до 132,446 млрд долл. В 2011 году валовый внешний долг Украины увеличился на 7,6% - до 126,236 млрд долл.

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Власти Кипра вводят беспрецедентные ограничения в финансовом секторе

В пятницу, 22 марта, Кипр переводит финансовую систему в режим чрезвычайного положения. В парламент внесен антикризисный пакет законопроектов, ограничивающий движение капитала и снятие наличных. Расчетные счета могут быть переведены в депозиты. Беспрецедентных в корпоративной истории ограничений не хватит для реанимации банковской системы: Кипру осталось собрать около 3,5 млрд евро.

Фактически, это чрезвычайное положение, говорят источники греческой газеты Vima, которая опубликовала список поправок в местное законодательство, за которые парламент Кипра может проголосовать в пятницу.

В документе девять пунктов. Первый законопроект предусматривает формирование Фонда национальной солидарности, в который будут внесены активы пенсионных фондов компаний с государственным участием в капитале, часть государственного имущества, облигации, обеспеченные будущими доходами от разработки газовых месторождений на шельфе, и, возможно, часть собственности Кипрской православной церкви, передает Газета.RU.

Второй законопроект пересматривает процедуру банкротства кредитных организаций. Он увязан с третьим – схемой защиты депозитов в процессе консолидации банковской системы, и четвертым – законом о создании специального фонда для гарантий вкладчикам. Это потребует изменения закона о банковской системе – пятая поправка.

Власти Кипра решили разделить два крупнейших банка страны — Bank of Cyprus и Laiki. Балансы кредитных организаций перегружены невозвратными долгами. План реструктуризации предусматривает выделение из активов Laiki портфеля «плохих долгов», его выкупит правительство. Аналогичная модель может быть применена и к Bank of Cyprus - крупнейшему банку Кипра. «Токсичные» активы банков перейдут государству. Качественные портфели будут объединены на базе новой кредитной организации.

Кипрские банки закрыты до вторника, 26 марта. Чтобы предотвратить масштабный отток капитала после их открытия - объем депозитов составляет около 70 млрд евро - правительство решило ввести ограничения на вывод капитала. Отдельно прописана необходимость принятия закона об антикризисном управлении финансовой системой. Две последние поправки предусматривают изменение налогового режима (ранее рассматривалась возможность повышения ставки корпоративного налога с 10% до 12,5%) и развитие кооперации в рамках нового закона о кооперативных обществах.

Антикризисное законодательство дает правительству возможность приостановить любые проводки по банковским счетам и ограничить снятие наличных.

Кипр должен до понедельника собрать 5,8 млрд евро. Это условие получения дополнительного финансирования в размере 10 млрд евро со стороны европейской тройки кредиторов — Международного валютного фонда, Центробанка Европы и Еврокомиссии. Ранее «тройка» предлагала взять деньги в национальной банковской системе путем списания с депозитов. Проект спровоцировал кризис финансовой системы Кипра и масштабные социальные протесты. Парламент Кипра провалил его большинством голосов.

Как сообщал УНИАН, Кипр обратился за помощью к РФ, однако о конкретных договоренностях информации пока нет. Речь идет о долях в банках и проектах по разработке газовых месторождений на Кипре.

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Украина увеличила экспорт продуктов пищевой и перерабатывающей промышленности

По данным Министерства аграрной политики и продовольствия Украины за 2 месяца текущего года экспорт пищевых продуктов, напитков и табачных изделий, на фоне роста производства, увеличился на 25,7% и составил 1,5 млрд долл.

Об этом сообщила пресс-служба Минагропрода.

«Очень важно, что растет экспорт готовой продукции с добавленной стоимостью. Так, в январе-феврале объемы экспорта продукции пищевой и перерабатывающей промышленности выросли на 298,1 миллиона долларов, то есть на 25,7% по сравнению с соответствующим периодом 2012 года. Всего, за указанный период экспорт этой продукции составил 1,5 млрд долларов », - цитирует пресс-служба министра аграрной политики и продовольствия Николая Присяжнюка.

Согласно сообщению, производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий в Украине за 2 месяца текущего года выросло на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года.

Как отмечает пресс-служба, в январе-феврале наибольший рост показало производство замороженного мяса домашней птицы - на 65,7%, безалкогольных напитков - на 22,9%, фруктовых и овощных соков - на 21,7%. Производство сливочного масла выросло на 15%, свежего творога - на 8,6% .

При этом объем производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий за указанный период не указывается.

Справка УНИАН. Объемы реализации пищевых продуктов, напитков и табачных изделий по итогам 2012 года увеличились на 9,6% по сравнению с 2011 годом – до 182,3 млрд грн и составили 16,4% от общего объема реализованной промышленной продукции в Украине, что является вторым показателем по стране после металлургического производства.

Объем экспорта сельскохозяйственной продукции из Украины, по информации Н.Присяжнюка, в 2013 году может вырасти до 22 млрд долларов США.

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Ставицкий провел переговоры в РФ о роли украинской ГТС в поставках газа в Европу

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий провел переговоры с министром энергетики РФ Александром Новаком об использовании украинской газотранспортной системы для поставок природного газа в страны Европы.

Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики и угольной промышленности.

«Во время встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества двух стран в энергетической отрасли, возможности для реализации взаимовыгодных проектов, рассмотрели ценовой вопрос российских энергоносителей, а также обсудили вопросы использования газотранспортной системы Украины для поставок газа в страны Европы», - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, также в рамках рабочего визита украинской делегации в Российской Федерации состоялась встреча Эдуарда Ставицкого с Генеральным директором Госкорпорации «Росатом» Сергеем Кириенко.

Как ранее сообщал УНИАН, по словам премьер-министра Украины Николая Азарова, в результате пуска Российской Федерацией газопровода «Северный поток» и строительства «Южного потока» украинская газотранспортная система останется практически неиспользованной.

Н.Азаров также отмечал, что мощность украинской ГТС позволяет перекачивать до половины потребляемого Европейским Союзом газа.

Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире. Общая протяжность газопроводов (без учета новых объектов), которые эксплуатирует компания, составляет 37,1 тыс. км, в том числе магистральных газопроводов – 22,2 тыс. км и газопроводов-отводов – 14,9 тыс. км. Количество газораспределительных станций (ГРС) составляет 1449.

«Северный поток» (Nord Stream) - новый маршрут экспорта российского газа в Европу в обход Украины. Газопровод проходит через акваторию Балтийского моря от бухты Портовая (район Выборга) до побережья Германии (район Грайфсвальда). Протяженность газопровода составляет 1224 км.

8 октября 2012 года, спустя 30 месяцев после старта строительства, газопровод «Северный поток» начал поставки газа по двум веткам.

После выхода на проектную мощность обеих ниток производительность «Северного потока» составит 55 млрд куб. м газа в год.

Кроме того, В целях диверсификации маршрутов экспортных поставок природного газа ОАО «Газпром» реализует проект по строительству газопровода через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы – «Южный поток» в обход территории Украины. Для реализации сухопутной части проекта с Болгарией, Сербией, Венгрией, Грецией, Словенией, Хорватией и Австрией были подписаны межправительственные соглашения.

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«Укрсоцбанк» намерен привлечь 2 млрд грн в результате размещения облигаций

«Укрсоцбанк» намерен привлечь 2 млрд грн в результате публичного размещения именных процентных облигаций общей номинальной стоимостью 2 млрд грн. Об этом банк сообщил в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, решение о выпуске облигаций принято наблюдательным советом банка 20 марта. В рамках эмиссии банк планирует разместить 2 млн штук именных процентных облигаций серий I - P номинальной стоимостью 1 тыс. грн каждая (по 250 000 штук каждой серии).

Размещение облигаций будет проводиться на фондовых биржах «Перспектива» и «ПФТС» с привлечением андеррайтера – компании «Инвестиционный капитал Украина» по рыночной, но не ниже номинальной стоимости.

Погашение облигаций запланировано по облигациям серии I – 18 февраля 2015 г., J – 26 февраля 2015 г., K – 5 марта 2015 г., L – 25 марта 2015 г., M – 17 февраля 2016 г., N – 25 февраля 2016 г., O – 6 июня 2016 г., P – 22 июня 2016 года.

Привлеченные финансовые ресурсы будут направлены на увеличение кредитно-инвестиционного портфеля банка.

Размещение будет проводиться с 22 мая 2013 года по 25 февраля 2014 года.

Ставка купона по облигациям серий I - L на весь период установлена на уровне 12% годовых, по облигациям серий M - P - 12% годовых на 1–3-й процентные периоды и будет устанавливаться на следующие периоды дополнительно.

Справка УНИАН. «Укрсоцбанк» (г. Киев) работает на рынке Украины с 1990 года и входит в группу крупнейших банков

На 1 января 2013 года активы банка составляли 38,83 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 23,69 млрд грн, обязательства - 31,17 млрд грн, уставный капитал - 1,82 млрд грн, собственный капитал - 7,66 млрд грн. За 2012 год банк получил прибыль в размере 8,07 млн грн.

Банк является частью международной финансовой группы UniCredit Group (Италия). Основные акционеры банка - структуры группы «Ферротрейд Интернешнл» (48,3958% акций банка) и UniCredit Bank Austria AG (49,9663% акций в прямом владении и 48,3958% - опосредствованно).

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Вклады банка «Таврика» будут выплачивать через «Райффайзен Банк Аваль»

Фонд гарантирования вкладов физических лиц планирует с 27 марта выплачивать вклады банка «Таврика» через учреждения «Райффайзен Банка Аваль», сообщила УНИАН пресс-служба фонда.

Согласно сообщению, выплаты гарантированной суммы возмещения вкладчикам банка «Таврика» будут проводиться вкладчикам, имеющим право на возмещение по вкладам за счет фонда, с 27 марта по 14 мая 2013 року через учреждения банка – агента фонда «Райффайзен Банк Аваль». В дальнейшем выплаты гарантированной суммы возмещения будут проводиться по индивидуальным обращениям вкладчиков в фонд.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов принял решение о начале процедуры ликвидации банка «Таврика» с 21 марта на основании постановления Национального банка Украины от 20 марта №97 об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка. Уполномоченным лицом фонда на проведение ликвидации банка назначена Наталья Соловьева. Требования кредиторов банка принимаются в течение 30 дней со дня публикации информации о ликвидации банка в газетах «Голос Украины» и «Урядовый курьер».

С 21 декабря 2012 года по 20 марта 2013 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц осуществлял временную администрацию в банке, в течение которой проводились выплаты средств вкладчикам банка через учреждения «Имэксбанка».

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Крупнейший частный собственник ряда облгазов «Газтек» за год увеличил убыток в 5 раз

Крупнейший частный собственник ряда украинских облгазов – компания «Газтек» в 2012 году увеличила чистый убыток по сравнению с 2011 годом в 5 раз – до 64,694 млн грн с 13,654 млн грн, говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, активы компании в 2012 году выросли по сравнению с 2011 годом на 86,6% – до 1,15 млрд грн, собственный капитал – на 46,6%, до 198 млн грн.

Суммарная дебиторская задолженность компании за 2012 год увеличилась в 21 раз – до 73,608 млн грн.

Текущие обязательства «Газтек» за прошлый год выросли в два раза – до 933,821 млн грн, долгосрочные – не изменились (2,37 млн грн).

Компания также сообщает, что собрание акционеров запланировано на 26 апреля 2013 года.

Справка УНИАН. ЧАО «Газтек» (г. Киев) является крупнейшим частным собственником пакетов акций ряда украинских облгазов. «Газтек», в частности, приобрел в последнее время на приватизационных конкурсах блокирующие госпакеты акций «Николаев-», «Ивано-Франковск-», «Севастополь-», «Днепропетровск-», «Запорож-», «Луганск-», "Винницагаза".

Собственниками самого «Газтека» являются ряд кипрских компаний - Krezer Holdings Limited, Nesiba Venchers Limited, Pasler Enterprises Limited и Porala Venchers Limited, которые ряд СМИ связывают с украинским бизнесменом Дмитрием Фирташем, контролирующим также и банк «Надра».

В начале сентября 2012 года "Газтек" привлек у банка “Надра” (Киев) кредит на 250 млн грн для покупки акций предприятий по газоснабжению и газификации.

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Украина «загнала в тупик» переговоры по газовому консорциуму - Язев

Москва. Украина завела переговоры по созданию газового двухстороннего консорциума в тупик, заявил журналистам в Москве президент Российского газового общества Валерий Язев.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Российской Федерации, он, в частности, сказал: «По моему мнению, Украина украино-российские переговоры по созданию консорциума и вообще по сотрудничеству в газовой сфере загнала в тупик».

По словам В.Язева, во-первых, РФ не устраивает участие Украины в Таможенном союзе в формате «3+1», а во-вторых, недавно Президент Украины Виктор Янукович подписал два указа, согласно которым Украина будет окончательно интегрирована в энергетические сообщество Европы. В частности, будет разделен газовый бизнес в соответствии с Третьим энергопакетом.

«Это делает неприемлемым наше двухстороннее сотрудничество», - подчеркнул В.Язев и добавил, что в создании трехстороннего консорциума РФ не заинтересована.

Таким образом, он считает, что Украина шаг за шагом делает шаги, которые делают невозможным сотрудничество в газовой сфере.

В.Язев подчеркнул, что в таких условия российская сторона будет активизировать работу по строительству «Южного потока», а в перспективе - может расширить «Северный поток».

«Я надеюсь, что в Украине знают, что делают. Возможно, власти видят решение проблемы в евроинтеграции, и рассчитывают газ покупать реверсом из Европы», - сказал В.Язев, и добавил, что технически это возможно, однако, вряд ли будет дешевле, чем поставки из РФ.

В то же время он подчеркнул, что в таких условиях РФ будет пользоваться транзитным потенциалом ГТС Украины в минимальном объеме. И никаких обязательств по объемам прокачки выдаваться не будет.

Отвечая на вопрос УНИАН, какой может быть минимальный объем транзита через Украину, В.Язев подчеркнул, что это будет зависеть от конъюнктуры на европейском рынке, где сокращается потребление природного газа из-за экономической стагнации, а также растет роль поставок сжиженного природного газа (СПГ).

По его словам, в Европе уже созданы комплексы по регазификации на 170 млрд кубических метров СПГ, и хотя на сегодня они используются только наполовину, в будущем этот объем будет увеличиваться.

«Тема консорциума закрыта Украиной. Украина не хочет идти на создание двухстороннего консорциума. Мы не можем без конца стоять у двери и стучаться с просьбами пустить нас в консорциум», - сказал В.Язев

В то же время он считает, что отношения между странами будут нормальными, однако, без газового аспекта.

«В отношениях с Украиной будет все хорошо, и мы будем дружить домами», - подчеркнул В.Язев.

Как сообщал УНИАН, 14 марта на пресс-конференции Президент Украины Виктор Янукович высказал убежденность, что Европа должна принимать участие в модернизации украинской газотранспортной системы. В.Янукович также подчеркнул, что Украина должна гарантировать Европе стабильный транзит газа, и для этого нужно в ближайшее время найти ответ, как Украина будет модернизировать свою ГТС.

Премьер-министр Украины Николай Азаров во время пресс-конференции для центральных и региональных СМИ 19 марта заявил, что Европейский Союз до сих пор не продемонстрировал готовность к участию в трехстороннем консорциуме по управлению газотранспортной системой Украины.

При этом он подчеркнул, что на сегодняшний день вопросы по модернизации ГТС необходимо решать в кратчайшие сроки.

Отвечая на уточняющий вопрос, можно ли считать, что решение о двухстороннем консорциуме практически принято, Н.Азаров сказал: “Решение будет тогда, когда будет подписано соответствующее соглашение”.

21 марта премьер-министр России Дмитрий Медведев сказал в интервью европейским СМИ, что Украина должна гарантировать соблюдение интересов России при участии в газовом консорциуме, что потребует отказа от присоединения к энергетическим правилам ЕС.

Напомним, Украина не исключает возможности передачи в аренду ГТС в рамках создания консорциума по ее управлению. Пока рассматривается возможность создания как двустороннего - с Россией, так и трехстороннего - с РФ и ЕС - консорциума по управлению ГТС.

Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире. Общая протяжность газопроводов (без учета новых объектов), которые эксплуатирует компания, составляет 37,1 тыс. км, в том числе магистральных газопроводов – 22,2 тыс. км и газопроводов-отводов – 14,9 тыс. км. Количество газораспределительных станций (ГРС) составляет 1449.

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«Укртелеком» повышает тарифы на проводное радиовещание

Крупнейший оператор фиксированной связи Украины компания «Укртелеком» с 1 апреля повышает тарифы на проводное радиовещание на 15,4%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, с 1 апреля 2013 года абонентская плата за пользование основной радиоточкой будет составлять для населения 10,80 грн (с НДС), для юридических лиц – 16,20 грн (с НДС).

До 1 апреля абонентская плата составляет 9,36 грн для населения и бюджетных организаций и 14,04 грн – для юридических лиц (с НДС).

Как сообщал УНИАН, в «Укртелекоме» необходимость повышения тарифов на проводное радиовещание объясняют убыточностью услуги.

По данным компании, за 2012 год от этой услуги отказалось около 400 тыс. абонентов и по состоянию на 1 января 2013 года в Украине осталось 1 млн 900 тыс. работающих радиоточек. Для сравнения: еще в 2008 году «Укртелеком» обслуживал 3 млн 600 тыс. радиоточек.

По подсчетам специалистов компании, при сохранении существующих темпов уменьшения абонентов проводного радиовещания уже в 2016 году останется менее миллиона работающих радиоточек. При этом, по данным компании, объем расходов «Укртелекома» - единственного оператора в Украине, который предоставляет услуги проводного радиовещания, - на содержание сети не уменьшается от сокращения количества потребителей. Расходы компании лишь увеличиваются, в частности, из-за подорожания материальных ресурсов. По итогам 2012 года убытки «Укртелекома» от предоставления этих услуг составили 46 млн грн, а за последние 5 лет - почти полмиллиарда гривен.

Напомним, в ноябре 2011 года «Укртелеком» повысил абонплату на 20%.

Справка УНИАН. «Укртелеком» – крупнейший оператор фиксированной связи Украины (более 9,4 млн абонентов), компания также является лидером рынка Интернет (более 1,4 млн абонентов). Основным акционером компании является ООО «ЕСУ» (принадлежит австрийской компании EPIC через оффшорную компанию UA TELECOMINVEST LIMITED) – 92,79%. Доход компании (с НДС) в 2012 году составил более 8,2 млрд грн.

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Европа придумала новый вариант спасения Кипра

Министры финансов 17 стран, входящих в еврозону, 22 марта придумали новый вариант спасения Кипра от банкротства. По данным агентства Bloomberg, которое ссылается на несколько анонимных источников, чиновники предлагают заморозить все счета в двух крупнейших банках страны - Cyprus Popular Bank и Bank of Cyprus - после чего все депозиты на сумму до 100 тысяч евро отправить в «хороший» банк, а остальное - в «плохой».

На счета в «хорошем» банке никакие дополнительные налоги вводиться не будут. В то же время в «плохом» банке средства останутся замороженными и с них будет введен специальный сбор, с помощью которого Кипр может рекапитализировать банки. Ущерб владельцам больших счетов источники Bloomberg оценили в 40 процентов.

Придумывать новый вариант спасения Кипра от банкротства пришлось после того, как первая версия законопроекта о налоге на депозиты провалилась в местном парламенте, отмечает Лента.ру. Изначально предполагалось, что с депозитов, на которых хранится до 100 тысяч евро, будет взято 6,75 процента, а с остальных - 9,9 процента. От этой меры Кипр планировал выручить 5,8 миллиарда евро дополнительных средств. Если бы он смог их привлечь, Евросоюз и МВФ выделили бы в рамках антикризисной программы еще 10 миллиардов.

Против налога выступили не только законодатели, но и жители Кипра, а также многие экономисты и руководители нескольких стран. Одним из самых ярых критиков налога оказалась Россия. Так, премьер-министр страны Дмитрий Медведев заявил, что в ситуации со спасением Кипра совершены все ошибки, которые только можно было совершить. Кипрская банковская система во многом состоит из средств россиян, поэтому налог мог нанести ущерб многим вкладчикам и предпринимателям из РФ.

21 марта сообщалось, что Кипр окончательно отказался от идеи введения сбора с депозитов, однако 22 марта местные чиновники и законодатели вновь вернулись к этой идее. Возможно, новое обсуждение налога связано с тем, что Кипру не удалось договориться с Россией о предоставлении острову кредита.

Кипрским чиновникам необходимо срочно найти деньги на рекапитализацию банков, так как в ЕЦБ ранее заявляли, что могут с 25 марта прекратить предоставлять местным финансовым организациям ликвидность через программу Emergency Liquidity Assistance, если план спасения страны не будет принят. Это означает, что кипрские банки лишатся последнего источника финансирования.

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