ДАЙДЖЕСТ СМИ за 25 марта

Экономические матери алы

Украинские СМИ

Портал «Дело» в публикации «За месяц Нацкомфинуслуг рассмотрела свыше 500 претензий насчет страхового рынка» пишет: обнародован регуляторный отчет о контроле над деятельностью небанковских финучреждений в Украине в феврале 2013 года…

http://delo.ua/finance/za-mesjac-nackomfinuslug-rassmotrela-svyshe-500-pretenzij-naschet-s-200339/

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Также «Дело» в публикации «Грандиозный плутовской роман окончен: блоггеры о смерти Березовского» пишет: смерть российского миллиардера Бориса Березовского стала самым обсуждаемым событием в блогосфере. Что о его неожиданном уходе из жизни написали в ЖЖ, Facebook и Twitter адвокат Pussy Riot, пламенный революционер-нацбол или прокремлевские телеведущие…

http://delo.ua/world/grandioznyj-plutovskoj-roman-okonchen-bloggery-o-smerti-berezovs-200451/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Долг растет внутрь», в котором пишет: доля внутренних заимствований в структуре госдолга Украины уже в конце 2013 года превысит долю внешних кредитов и составит 51,3%, заявили в Минфине. И хотя такая стратегия невыгодна экономике - правительство занимает у банков средства, которые они могли бы выдать в виде кредитов предприятиям, - она оправдана с точки зрения развития финансовой системы, отмечают эксперты. Но пока они не надеются на рост внутренних заимствований, поскольку Минфин предлагает очень низкие ставки по ОВГЗ. Такие бонды интересны только Нацбанку…

http://www.kommersant.ua/doc/2153979

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Шахты с госдолей запретили банкротить» пишет: угольные шахты, в которых государству принадлежит не менее 25% акций, предлагают защитить от кредиторов. Верховная Рада приняла законопроект, который продлевает мораторий на банкротство этих предприятий. Из-за промедления с принятием документа государство оказалось под угрозой потери 127 шахт, отмечают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc/2153954

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«Сегодня» в публикации «Украинские полярники ищут а Антарктиде лекарство от рака и полезные ископаемые» пишет: журналистка издания пообщалась с участниками экспедиции на украинскую полярную станцию «Академик Вернадский» - 20 литров спиртного на человека, тысяча наименований лекарств и долгий путь к ледяному континенту…

http://www.segodnya.ua/ukraine/Ukrainskie-polyarniki-ishchut-a-Antarktide-lekarstvo-ot-raka-i-poleznye-iskopaemye-foto.html

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Также «Сегодня» в публикации «Депутаты курили на лестницах и стряхивали пепел в законопроекты» пишет: курилки в Раде появились несколько лет назад и сразу стали местом, где журналисты могут общаться с депутатами в эдакой «неформальной обстановке»…

http://www.segodnya.ua/politics/pnews/Deputaty-kurili-na-lestnicah-i-stryahivali-pepel-v-zakonoproekty.html

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Российские СМИ

Издание «Известия» в публикации «Чиновники пересядут на Volkswagen российской сборки» пишет: правительство РФ намерено закупать у группы ГАЗ по 400 машин, заменив ими нынешний парк, состоящий из BMW и Ford…

http://izvestia.ru/news/547260

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Также «Известия» в публикации «Компания Березовского продает в России «Запорожцы» пишут: несмотря на многомиллиардные претензии России к Борису Березовскому, в Москве еще осталась компания, в которой он является действующим акционером…

http://izvestia.ru/news/547294

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«Ведомости» в публикации «Газпром» переезжает в Санкт-Петербург» пишут: на поиск и съем жилья в качестве подъемных на новом месте сотрудникам дают дополнительно 2-3 оклада…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/10380361/gazprom_pereezzhaet_v_peterburg

(УНИАН)