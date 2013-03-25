Украина должна изучить объективность требований ЕС по соглашению об ассоциации - Азаров

Украина должна изучить объективность требований Европейского союза относительно подписания соглашения об ассоциации.

Об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью телекомпании «Мир» в воскресенье.

«Европейский союз выдвинул ряд требований к Украине, которыми он обуславливает возможность последующей ратификации соглашения об ассоциации. Возникает вопрос - насколько эти требования объективны, насколько они учитывают наш суверенитет, наши законные права? Почему нас можно обвинять в каких-то нарушениях?», - спросил Н.Азаров.

Напомним, в Министерстве иностранных дел Украины констатируют, что Украина уже выполнила шесть мероприятий, предусмотренных Планом первоочередных мероприятий по интеграции страны в Евросоюз на 2013 год, в то время как план содержит 71 мероприятие.

Как сообщал УНИАН, 13 февраля Кабинет министров одобрил план мероприятий по евроинтеграции Украины на 2013 год.

Украина и ЕС завершили переговоры по Соглашению об ассоциации в декабре 2011 года, а 30 марта 2012 года – парафировали его.

10 декабря 2012 года Совет иностранных дел ЕС одобрил решение о возможности подписания Соглашения об ассоциации с Украиной на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства», который должен состояться в ноябре 2013 года, при условии прогресса со стороны Украины в сфере проведения реформы избирательного законодательства, судебной реформы, решения проблем выборочного правосудия и ряда других реформ, в частности – в сфере борьбы с коррупцией и улучшения бизнес-климата.

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