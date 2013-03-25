Кабмин создал рабочую группу по сотрудничеству с Таможенным союзом

Правительство приняло решение о создании Рабочей группы высокого уровня по вопросам углубления сотрудничества с Таможенным союзом и Едины экономическим пространством Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабмина, соответствующее решение было принято на заседании правительства сегодня.

Рабочая группа образована с целью подготовки и реализации мероприятий, направленных на углубление сотрудничества с Таможенным союзом и Единым экономическим пространством, создание благоприятных условий для увеличения товарооборота, улучшения торгового баланса, расширения кооперационных связей, привлечения инвестиций и инноваций в реальный сектор экономики.

Руководителем рабочей группы назначен вице-премьер-министр Юрий Бойко. Утвержден персональный состав рабочей группы, в которую вошли 10 человек.