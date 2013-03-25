Правительство определило министерства, ответственные за евроинтеграцию

Кабинет министров принял план по выполнению в 2013 году Общегосударственной программы адаптации законодательства Украины к законодательству Европейского Союза и определил министерства, ответственные за выполнение мер по евроинтеграции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции Украины, соответствующее правительственное распоряжение, проект которого разрабатывало министерство, было одобрено сегодня.

Документ определяет центральные органы исполнительной власти, ответственные за выполнение соответствующих задач, и устанавливает сроки для их выполнения.

По словам министра юстиции Александра Лавриновича, документ, в частности, содержит 58 мер по принятию нормативно-правовых актов, направленных на адаптацию законодательства Украины к законодательству ЕС и определенных в Решении национальной безопасности и обороны от 12 марта 2013 года «О безотлагательных мерах по европейской интеграции Украины».

В частности, задачи касаются принятия законодательных и издания других нормативно-правовых актов, предусмотренных Планом действий по либерализации Европейским Союзом визового режима для Украины. А также – реализации мер с целью обеспечения необходимых условий, для подписания в 2013 году Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Среди главных исполнителей указанных мер чаще всего фигурируют Министерство иностранных дел, Министерство внутренних дел, Министерство юстиции. А также, учитывая поставленные задачи, к их выполнению будут привлечены Министерство здравоохранения, Минфин, Минэкономразвития, Минэнергоуголь, Центральная избирательная комиссия, Генеральная прокуратура, Государственная пенитенциарная служба и другие органы.

На Министерство юстиции возлагается осуществление постоянного мониторинга выполнения указанного плана.

Предусматривается, что выполнение плана позволит обеспечить системность и последовательность процесса адаптации законодательства Украины к законодательству ЕС в рамках выполнения обязательств, в том числе тех, которые могут быть возложены на Украину после подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.