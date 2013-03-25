Анонс на 26 марта

* Состоится заседание Общественного совета при Пенсионном фонде Украины.

* Пресс-конференция на тему: "Куда уйдут деньги с Кипра?". Участники: юрист, специалист по использованию нерезидентных компаний Руслан Попович, юрист, налоговый консультант, специалист в сфере украинского налогового права Роман Бадалис, специалист в сфере швейцарского налогового права Дмитрий Пичугин, юрист, специалист в сфере корпоративного права Марьяна Ришко, представители банковского сектора.

* Круглый стол на тему: "Роль и место бизнеса в развитии профессионального образования в Украине", посвященный улучшению качества профессионально-технического образования в Украине в десятилетней перспективе "Предприятие 2020: образование". Генеральный партнер Инициативы 2020 - "Метинвест". Партнер направления "образование" - Эрнст энд Янг.

* Состоится презентация отчета о работе Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, за 2012 год. Участники: председатель НКРС Петр Яцук, члены НКРС, руководители самостоятельных структурных подразделений Комиссии, ГП «Украинский государственный центр радиочастот».

* Пресс-конференция на тему: «Сохранить шубу до следующей зимы: советы специалиста». В работе примет участие дизайнер, эксперт по изделиям из меха и кожи Елена Колоскова.

* Экономический совет общественных организаций и ассоциаций бизнеса и УСПП обсудят пути и этапы реализации Государственной программы активизации развития экономики на 2013-2014 годы. Участники: президент УСПП, народный депутат Украины Анатолий Кинах, президент Союза химиков Алексей Голубов, и.о. президента Союза малых, средних и приватизированных предприятий Украины Вячеслав Быковец, вице-президент Украинской ассоциации мебельщиков Сергей Верминский, Директор Департамента экономической политики НБУ Виктория Санжаровский, ведущие экономисты, представитель бизнеса и другие.

* В рамках Украинского туристического форума состоится пресс-конференция по случаю подписания Плана совместных действий между Государственным агентством Украины по туризму и курортам и Министерством курортов и туризма Крыма с участием Елены Шаповаловой, председателя Гостуризмкурортов и Александра Лиева, министра курортов и туризма АРК.

* Состоится заседание Комитета ВРУ по вопросам бюджета.

* Состоится церемония открытия Крымского курортно-туристического офиса с участием Александра Лиева, министра курортов и туризма АРК, Татьяны Слишик, начальника Управления туризма КГГА, Ольги Юденко, директора по туризму «Агентства« Пан Укрейн », Людмилы Прус, зам.директора по внутреннему и въездному туризму «Агентства «Пан Укрейн».

* Министр социальной политики Украины Наталия Королевская примет участие в круглом столе: «Усиление национального механизма обеспечения равенства женщин и мужчин в Украине». Во время круглого стола будет обсужден проект Государственной программы по утверждению гендерного равенства на период до 2016 года. В мероприятии также запланировано участие: директора института демографии и социальных исследований им.Птухи НАН Украины Эллы Либановой, советника по гендерным вопросам Премьер-министра Украины Ларисы Кобелянской, президента МОО «Женщина третьего тысячелетия» Лидии Лисимовой, директора программ общественной организации "Центр - развитие демократии" Эллы Ламах и других.

* Круглый стол на тему: «Какой закон о трудовой миграции нужен Украине?». Вопросы: Направления и пути совершенствования законодательного обеспечения политики государства в сфере трудовой миграции; Содержание и структура законопроекта «О внешней трудовой миграции»; Предложения по дополнению и совершенствованию законопроекта.

* Состоится совместное заседание комитетов предпринимателей при Киевской ТПП.

* Состоится дискуссия на тему: «Банковский бизнес в 2013 году: на чем будут зарабатывать банки и как это повлияет на их клиентов?». Приглашены: Вера Рычаковская, зам.председателя НБУ; Борис Тимонькин, председатель Совета приобретенное, председатель правления ПАО "Уксоцбанк", Сергей Мамедов, исполнительный директор НАБУ, председатель правления АБ "Укргазбанк"; Виктор Голуб, и.о. председателя правления АО «Банк« Финансы и Кредит»; Роман Шпек, глава Комитета по вопросам защиты прав кредиторов приобретенное, старший советник ПАО" Альфа-Банк "(Украина) Грег Краснов, ген.директор Platinum Bank; Владимир Еременко, координатор Комитета по вопросам банковской инфраструктуры и платежных систем приобретенное; Светлана Черкай, зам.председателя правления АО "Эрсте Банк"; Антон Тютюн - заместитель председателя правления АО "Сбербанк".

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