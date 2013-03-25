ТОП-10 (25 марта)

Для вхождения в ТС Украина должна выйти из ВТО или пересмотреть условия членства - Азаров

Кипр сможет избежать дефолта - кредиторы одобрили выделение финпомощи

Кабмин обнародовал Программу активизации развития экономики

Кабмин ожидает 2,5-3,4% роста ВВП в 2013 году благодаря программе активизации экономики

Европарламент определится с дальнейшим упрощением виз для Украины 17 апреля

Профицит платежного баланса Украины в феврале составил 1,3 млрд долл.

Украина и ЕБРР подписали кредитное соглашение на 300 млн евро

ЕБРР может к концу года дать Украине кредит на модернизацию ГТС

Правительство предоставит металлургам миллиардные госгарантии

Кабмин привлечет у Всемирного банка около 850 млн долл. до середины 2014 года

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Для вхождения в ТС Украина должна выйти из ВТО или пересмотреть условия членства - Азаров

Для вхождения в Таможенный союз Украина должна выйти из Всемирной торговой организации или пересмотреть условия своего членства в ВТО, однако это малопродуктивно.

Об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью телеканалу «Мир» в воскресенье.

«Украина как независимое государство связана целым рядом международных соглашений. Она раньше России вступила в ВТО. Перед нами стоит вопрос очень простой: либо мы выходим из ВТО и присоединяемся к Таможенному союзу, либо мы должны пересматривать наше соглашение по ВТО в рамках наших обязательств по Таможенному союзу. Все это чрезвычайно трудно и малопродуктивно», - заявил Н.Азаров.

При этом он отметил, что Украина намерена получить статус наблюдателя в ТС.

«Сейчас на первом этапе мы станем наблюдателями в Таможенном союзе и будем постепенно адаптироваться и приспосабливаться может быть к новому формату сотрудничества со странами, которые вошли в Таможенный союз», - заявил он.

При этом Н.Азаров отметил, что Украине выгодно сотрудничество с Таможенным союзом.

Как сообщал УНИАН, 19 марта премьер-министр Николай Азаров заявил, что Украина ведет переговоры с Таможенным союзом о получении статуса наблюдателя. По его словам, такой формат означает, что при ТС будет создано представительство Украины. Представитель Украины будет участвовать в принятии решений с правом совещательного голоса. По его словам, Украина не претендует на преференции для себя в рамках Таможенного союза.

Напомним, что Россия предлагает Украине вступить в Таможенный союз, что позволит снизить цену на закупаемый в РФ природный газ. Украина надеется на подписание Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом и предлагает секторальное сотрудничество с ТС по формуле «3+1».

6 марта Президент Украины Виктор Янукович заявил, что на переговорах с Президентом РФ Владимиром Путиным 4 марта обсуждался вопрос формата работы Украины с Таможенным союзом. По словам В.Януковича, стороны договорились продолжить работу не только на уровне правительств, но и с привлечением исполнительного органа Таможенного союза.

18 марта 2013 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что присоединение Украины к Таможенному союзу в формате «3 +1» невозможно.

Ориентировочно в апреле президенты Украины, РФ, Казахстана и Беларуси обсудят вопрос присоединения Украины к положениям Таможенного союза.

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Кипр сможет избежать дефолта - кредиторы одобрили выделение финпомощи

Политическое решение о предоставлении Кипру финпомощи одобрено всеми странами еврозоны, а также всеми институтами, вовлеченными в переговоры: Еврокомиссией, МВФ и ЕЦБ.

Об этом заявил глава Еврогруппы Йерун Дейсселблум по итогам внеочередного заседания совета, сообщает «Газета.ру».

«Оно поддержано всеми странами еврозоны. И тремя институтами», - сказал Й.Дейсселблум на пресс-конференции сегодня утром.

Основными решениями, принятыми по итогам многочасового заседания, стали планы реструктуризации второго крупнейшего банка острова и подтверждение кредитной помощи размером не более 10 млрд евро. Таким образом, Кирп сможет избежать дефолта.

Й.Дейсселблум пояснил, что депозиты до 100 тыс. евро в кипрских банках «будут гарантированы». Второй по величине банк Кипра Laiki bank будет реструктуризирован немедленно и будет разделен на «хороший» и «плохой» банк, причем последний со временем перестанет существовать.

По словам главы Еврогруппы, которые приводит РИА «Новости», финпомощь Кипру содержит 4,2 млрд евро, которые будут получены от реструктуризации Laiki bank.

При этом Й.Дейсселблум уточнил, что Еврогруппа уже не требует от Кипра собрать 5,8 млрд евро из собственных средств. По его словам, которые приводит ИТАР-ТАСС, Еврогруппа все еще рассчитывает, что Россия согласится смягчить для Кипра условия выплаты кредита на 2,5 млрд евро, выданного в 2011 году.

«Пока нельзя назвать точную дату открытия банков. Это решение будет принято после консультаций с экспертной «тройкой» сегодня в течение дня», - отметил Й.Дейсселблум.

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Кабмин обнародовал Программу активизации развития экономики

Кабинет министров обнародовал Программу активизации развития экономики на 2013-2014 годы, обговоренную на заседании правительства 27 февраля 2013 года и отправленную затем на доработку.

Соответствующее постановление №187 опубликовано на веб-портале правительства.

«Министерствам, другим центральным органам исполнительной власти на время подготовки предложений о внесении изменений в Государственный бюджет – 2013 и составления Государственного бюджета на 2014 год предусмотреть средства для выполнения задач и мероприятий Программы», - сказано в постановлении. Аналогичные изменения необходимо внести или предусмотреть в местных бюджетах.

Кроме того, министерствам и другим центральным и местным органам власти теперь необходимо отчитываться о выполнении пунктов программы перед Министерством экономического развития и торговли не позднее 20 числа каждого месяца, следующего за отчетным. Обобщенные отчеты необходимо подавать до 30 числа каждого месяца в Кабинет министров.

Основными заданиями государственной политики на 2013-2014 годы определены: поддержание оптимального уровня инфляции, который не будет мешать экономическому развитию страны; стимулирование инвестиций в национальной валюте; баланс государственных финансов сообразно с реальными возможностями экономики; обеспечение финансовой стабильности; детенизация экономики; снижение административных барьеров для развития предпринимательства, уменьшение вмешательства контролирующих органов в хозяйственную деятельность; стимулирование реализации инвестиционных проектов в приоритетных областях экономики; формирование государственного банка с целью стимулирования и поддержки развития приоритетных областей экономики, реализации инвестиционных и инновационных проектов привлечения долгосрочных внешних инвестиций в национальную экономику; стимулирование инвестиционной активности субъектов малого предпринимательства. Кроме того, особое внимание будет уделено вопросам модернизации и технического переоснащения.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля Кабинет министров одобрил Государственную программу активизации развития экономики на 2013-2014 годы.

По словам премьер-министра Николая Азарова, суммарная стоимость этой программы составит приблизительно 380 млрд грн.

Программа определяет 6 приоритетов для реализации государственной экономической политики. Среди них: повышение конкурентоспособности экономики; улучшение инвестиционных условий; поддержка национального товаропроизводителя и реализация политики импортозамещения; развитие отраслей, производящих высокотехнологическую продукцию, в частности, ракетно-космической сферы, авиационной и судостроительной; структурная реформа в стратегических секторах, в частности, госсектор экономики, инфраструктура и связь, ТЭК, ЖКХ и строительство; развитие экспортного потенциала, включая финансовую поддержку экспортеров и продвижение украинских товаров на внешних рынках.

В интервью журналистам украинских телеканалов Н.Азаров выразил надежду, что Государственная программа активизации развития экономики на 2013-2014 годы начнет действовать с апреля 2013 года.

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Кабмин ожидает 2,5-3,4% роста ВВП в 2013 году благодаря программе активизации экономики

Рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) при условии реализации Программы активизации развития экономики на 2013 - 2014 годы, одобренной на заседании правительства 27 февраля 2013 года и обнародованной на веб-портале правительства, составит 2,5-3,4% в 2013 году и 3-4% в 2014 году.

Детали программы приводятся в постановлении Кабмина №187, опубликованном на сайте правительства.

Согласно данной программе, ожидаемый уровень инфляции в 2013-2014 годах составит 5-6%, а дефицит государственного бюджета – не более 3,2% ВВП.

Предельный уровень государственного долга не превысит 30,6% ВВП. При этом ежегодное увеличение привлеченных ресурсов международных финансовых организаций ожидается на уровне 1-1,5 млрд долл.

Кроме того, Кабмин ожидает роста доходов от приватизации в 2013-2014 годах на уровне 27,9 млрд грн.

«Ожидаемым результатом выполнения программы станет обеспечение поступлений от приватизации в объеме 27,9 млрд грн», - говорится в постановлении правительства.

При этом в Кабмине обратили внимание, что государственный сектор составляет существенную часть национальной экономики – 37% ВВП. «По результатам оценки Министерства экономического развития и торговли, управление государственным имуществом порядка 60% объектов хозяйствования является неэффективным», - сказано в программе.

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Европарламент определится с дальнейшим упрощением виз для Украины 17 апреля

Европарламент планирует определиться относительно дальнейшего упрощения виз с Украиной 17 апреля.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, этот вопрос предварительно внесен в повестку дня сессии Европарламента, которая состоится с 15 по 18 апреля в Страсбурге.

Как сообщал УНИАН, 22 марта 2013 года Верховная Рада Украины ратифицировала Соглашение о внесении изменений в соглашение об упрощении оформления виз с ЕС.

Ранее, 21 февраля с. г., Комитет по вопросам гражданских свобод, юстиции и внутренних дел Европарламента поддержал дальнейшее упрощение визового режима с Украиной. За проект доклада Клода Мореса (группа Прогрессивного Альянса социалистов и демократов, Великобритания) проголосовали 39 членов Комитета, против – 3, воздержались – 6.

22 января Комитет по вопросам иностранных дел Европарламента дал согласие на поддержку Соглашения о внесении изменений в соглашение между Украиной и ЕС об упрощении оформления виз. Украина и ЕС подписали соглашение о внесении изменений в Соглашение между Украиной и Европейскими Сообществами об упрощении оформления виз 23 июля 2012 года.

Изменения предусматривают дальнейшее упрощение в требованиях по предоставлению документов при подаче заявок на визы для журналистов и водителей международных грузовых и пассажирских перевозок, а также упрощение для технического персонала, сопровождающего журналистов, близких родных граждан одной из стран ЕС, сопровождающих лиц, которые путешествуют с целью решения медицинских проблем, представителей гражданского общества, которые направляются для участия в семинарах, тренингах и т. п., лиц, едущих для участия в международных выставках симпозиумах и семинарах, а также представителей религиозных организаций, участвующих в официальных трансграничных программах сотрудничества ЕС.

Документ также предусматривает возможность безвизовых путешествий для владельцев биометрических служебных паспортов на период до 90 дней в течение 180 дней.

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Профицит платежного баланса Украины в феврале составил 1,3 млрд долл.

Профицит платежного баланса Украины по итогам февраля 2013 года составил 1,3 млрд долл. против дефицита 55 млн долл. в феврале 2012 года.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

Согласно сообщению, дефицит текущего счета в феврале 2013 года составил 967 млн долл. против 1,6 млрд долл. в феврале 2012 года, а профицит финансового и капитального счета составил 2,3 млрд долл. (в феврале 2012 года - профицит финансового счета составлял 1,22 млрд долл.)

Объем прямых инвестиций (сальдо) снизился на 41% - до 492 млн долл. (в феврале 2012 г. - 840 млн долл.).

Как сообщал УНИАН, дефицит платежного баланса Украины по итогам 2012 года увеличился в 1,7 раза по сравнению с 2011 годом – до 4,174 млрд долл.

Дефицит текущего счета за 2012 год вырос на 40,6% – до 14,407 млрд долл., а профицит счета операций с капиталом и финансовых операций увеличился на 31,4% – до 10,233 млрд долл.

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Украина и ЕБРР подписали кредитное соглашение на 300 млн евро

Государственное предприятие «НАЭК Энергоатом» и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписали кредитное соглашение объемом 300 млн евро по проекту «Комплексная (сводная) программа повышения уровня безопасности энергоблоков атомных электростанций». Как передает корреспондент УНИАН, соглашение подписали и.о. президента ГП НАЭК Виссарион Ким и Директор представительства ЕБРР в Украине Андре Куусвек.

Кредит предоставляется под государственные гарантии. Гарантийное соглашение подписал министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.

Комментируя подписание соглашения Э.Ставицкий, в частности, отметил: «Уникальность полученного кредита в том, что, во-первых, это наибольший по размеру кредит ЕБРР в энергетическом секторе Украины, а во-вторых, это использование успешного опыта Проекта «Модернизация после завершения строительства энергоблока №2 Хмельницкой АЭС и энергоблока №4 Ривненской АЭС», когда реализацию такого уникального, ответственного и долгосрочного проекта финансируют два мощных финансовых учреждения – ЕБРР и Евроатом». По мнению министра, это свидетельствует об эффективности Проекта и является свидетельством особого доверия данных финансовых институтов к Украине.

В свою очередь А.Куусвек подчеркнул, что, делая вклад в реализацию этой жизненно важной программы, ЕБРР не только играет важную роль в осуществлении мероприятий по повышению безопасности, но и демонстрирует ответственность как надежного долгосрочного партнера Украины.

«Этот проект очень важен для того, чтобы поддерживать уровень безопасности на высоком уровне. Этот проект не направлен на строительство новых мощностей или продление эксплуатации действующих блоков, но это важно для душевного спокойствия граждан. Для ЕБРР крайне важно сотрудничество с Украиной в энергетическом секторе. Это позволит повысить конкурентоспособность Украины и повысит эффективность предоставления энергетических услуг», - отметил А.Куусвек и добавил, что ЕБРР готов предложить свою поддержку в доработке Энергетической стратегии Украины.

В ходе подписания Соглашения стороны отметили, что реализация программы повышения безопасности станций является приоритетным инвестиционным проектом в энергетической сфере, и его главной целью станет повышение уровня безопасности эксплуатации энергоблоков атомных станций до уровня наивысших европейских стандартов. При этом европейские эксперты отметили высокий уровень подготовки украинских специалистов-атомщиков и выразили им благодарность за эффективную работу и, прежде всего, за слаженность действий во время подготовки кредитного соглашения с ЕБРР.

Как сообщал УНИАН, в конце 2011 года Кабмин утвердил Комплексную программу повышения уровня безопасности энергоблоков АЭС на 2012-2017 годы общей стоимостью 12,453 млрд грн. В декабре 2012 года Кабинет министров признал целесообразным привлечение НАЭК «Энергоатом» займов от Европейского банка реконструкции и развития и Европейского сообщества по атомной энергии (Euratom) для реализации инвестиционного проекта по повышению безопасности атомных электростанций Украины.

Общая оценочная стоимость программы составляет 1,245 млн евро, в том числе за счет кредитов ЕБРР и Евроатом - 600 млн евро на паритетных условиях.

В марте 2013 года Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) принял решение об участии в реализации Комплексной программы повышения уровня безопасности энергоблоков АЭС Украины на 2012-2017 годы путем предоставления кредита на сумму 300 млн евро.

В результате выполнения этой программы украинские АЭС будут приведены в соответствие с международными стандартами безопасности согласно требованиям МАГАТЭ.

Данный проект на сегодняшний день является для банка самым крупным кредитным проектом в сфере ядерной безопасности. Он предусматривает, в зависимости от типа реактора, до 87 мероприятий по повышению проектных уровней безопасности, включая замену важных для безопасности оборудования систем, модернизацию систем управления и контроля, а также организационные мероприятия по улучшению систем управления.

Начало кредитования – 2013 год, срок предоставления кредита - 15 лет по ставке LIBOR по евро + 1%.

ЕБРР является самым крупным финансовым инвестором в Украине. По состоянию на 1 января 2013 г. банк взял на себя обязательства относительно предоставления более 8,2 млрд евро (10,7 млрд долл. США) в рамках 318 проектов в Украине.

Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны. На данный момент на четырех АЭС НАЭК «Энергоатом» эксплуатируются 15 энергоблоков общей установленной мощностью 13 835 МВт.

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ЕБРР может к концу года дать Украине кредит на модернизацию ГТС

Европейский банк реконструкции и развития рассчитывает, что к концу текущего года удастся подписать соглашение о выделении Украине средств на модернизацию газотранспортной системы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам заявил директор представительства ЕБРР в Украине Андре Куусвек.

«До конца 2013 года мы подойдем к подписанию соглашения», - сказал А.Куусвек, уточнив, что это очень важный проект для Европы и Украины.

По словам банкира, сейчас ЕБРР проводит много консультаций по проекту выделения Украине кредита на модернизацию ГТС.

"И нам требуется немного больше времени, чем мы ожидали, но прогресс есть - как в наших отношениях с Украиной, так и в отношениях с международными финансовыми организациями - потенциальными инвесторами проекта", - уточнил А.Куусвек.

Как сообщал УНИАН, осенью 2012 года директор ЕБРР в Украине Андре Куусвек заявил, выделение кредита Европейского банка реконструкции и развития на модернизацию украинской газотранспортной системы возможно после завершения реорганизации НАК «Нафтогаз Украины». Тогда банкир отметил, что реорганизация «Нафтогаза», в частности, отделение от него транспортирующей компании «Укртрансгаз», будет позитивным моментом для финансовой стабильности НАК.

В начале 2013 года комиссар Европейского Союза по вопросам энергетики Гунтер Эттингер заявлял, что решение по вопросам финансирования модернизации украинской газотранспортной системы будет одобрено до конца 2013 года.

В 2011 году Украина объявила о необходимости провести модернизации своей ГТС, посчитав, что на эти цели понадобиться свыше 5 млрд долларов.

По данным НАК "Нафтогаз Украины", у ЕБРР и Европейского инвестиционного банка планируется привлечь 308 млн долларов.

Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире. Общая протяжность газопроводов (без учета новых объектов), которые эксплуатирует компания, составляет 37,1 тыс. км, в том числе магистральных газопроводов – 22,2 тыс. км и газопроводов-отводов – 14,9 тыс. км. Количество газораспределительных станций (ГРС) составляет 1449.

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Правительство предоставит металлургам миллиардные госгарантии

Кабинет министров в текущем году направит на создание литейно-прокатного комплекса и производственной инфраструктуры металлургического комплекса «Донецкстали» 9 млрд грн.

Об этом идет речь в Программе активизации развития экономики Украины на 2013-2014 гг., опубликованной на сайте Кабинета министров (постановление №187 от 27 февраля 2013 года).

«Прогнозируемый объем финансирования в 2013 году - 9 млрд грн», - сказано в программе.

Согласно документу, на выполнение работ будут направлены средства, привлеченные под госгарантии.

При этом в правительстве считают, что такие меры приведут к увеличению объемов производства на 900 млн гривень в год, что позволит создать 1 549 новых рабочих мест, снизить затраты природного газа при производстве проката со 120 до 15 куб. м/тонна, а также поспособствуют снижению объема выбросов в атмосферу в 3,5 раза.

Как сообщал ранее УНИАН, предприятие «Донецксталь» намерено построить литейно-прокатный комплекс за 200 млн долл. Такая сумма звучала 14 марта при подписании Меморандума о сотрудничестве между ПрАО «Донецксталь - металлургический завод» и компанией Siemens для реализации проекта по модернизации металлургического предприятия.

Справка УНИАН. «Донецксталь - металлургический завод» вместе с десятком других структур входит в группу «Донецксталь». Помимо металлопродукции, группа производит кокс, железорудный концентрат и агломерат. Завод контролируется структурами бизнесмена Виктора Нусенкиса.

Производство чугуна на предприятии в 2012 году выросло по сравнению с 2011 годом на 5% - до 1,273 млн тонн, производство листа упало в 4,1 раза - до 80,3 тыс. тонн, а сортовой стали - сократилось на 24,6%, до 74,1 тыс. тонн.

Производство заводом жидкого чугуна в 2012 году составило 1,310 млн тонн, а жидкой стали - 90,1 тыс. тонн.

В 2012 году "Донецксталь" сократила чистую прибыль на 62,7% - до 442 млн грн .

Кабинет министров предоставит государственные гарантии в 2014 году для строительства второй очереди электросталеплавильного комплекса "Интерпайп сталь" («Днепросталь») в размере 1,540 млрд грн.

Об этом говорится в Программе активизации развития экономики Украины на 2013-2014 гг., опубликованной на сайте Кабинета министров (постановление №187 от 27 февраля 2013 года).

При этом в правительстве считают, что такие меры приведут к увеличению объемов экспорта трубной продукции на 700 тыс. тонн (стоимостью не менее 700 млн долл.), что должно также поспособствовать обеспечению дополнительных отчислений в бюджет в сумме более 200 млн грн в год.

Как сообщал УНИАН, по информации владельца компании ВиктораПинчука, «Интерпайп сталь» сможет увеличить производство стали до 2 млн тонн в год в случае роста рынков.

4 октября международная трубно-колесная компания "Интерпайп" (г. Днепропетровск) ввела в промышленную эксплуатацию современный электросталеплавильный комплекс "Интерпайп Сталь" ("Днепросталь") стоимостью 700 млн долл. с годовой мощностью 1,32 млн тонн.

Также Кабинет министров намерен предоставить под госгарантии в 2014 году 750 млн грн на создание мощностей по производству труб повышенной прочности на предприятии "Интерпайп Нико Тьюб" (г. Никополь, Днепропетровская область).

При этом в правительстве отмечают, что такие меры приведут к увеличению объемов экспорта трубной продукции на 215 млн долл. в год, что будет способствовать также замещению импорта трубной продукции в объеме 100-130 тыс. тонн в год (не менее 200 млн долл. в действующих ценах), а также обеспечит дополнительные отчисления в бюджет на сумму более 110 млн гривен в год.

Как сообщал УНИАН, на предприятии "Интерпайп Нико Тьюб" в 2013 году, благодаря осуществлению программы модернизации, планирует увеличить производство профильной продукции к уровню прошлого года на 25%.

В 2013 году завод планирует продолжить свою широкомасштабную модернизацию, в частности, во втором квартале 2013 года запланировано завершить строительство новой кольцевой печи нагрева заготовки Loi Thermrocess и второй линии в трубопрокатном цехе.

Справка УНИАН. «Интерпайп» - международная вертикально интегрированная трубно-колесная группа компаний, которая входит в десятку крупнейших в мире производителей бесшовных труб и является третьим по величине производителем цельнокатаных железнодорожных колес в мире. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы.

В структуре компании пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Интерпайп Сталь".

Собственником компании является украинский бизнесмен Виктор Пинчук.

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Кабмин привлечет у Всемирного банка около 850 млн долл. до середины 2014 года

Кабинет министров Украины, в соответствии с Программой активизации развития экономики на 2013-2014 годы, намерен до середины 2014 года привлечь финансирование Всемирного банка объемом до 850 млн долл.

Детали программы приводятся в постановлении Кабмина №187, опубликованном на сайте правительства.

Согласно программе, первый вице-премьер-министр Украины и Министерство экономического развития и торговли определены ответственными за возобновление диалога со Всемирным банком относительно получения системных займов для финансирования бюджета и проведения структурных реформ. В рамках программы они должны в течение второго полугодия 2013 и первого полугодия 2014 года завершить подготовку системных проектов Всемирного банка «Четвертый кредит на политику развития» и/или «Второй программный кредит на реабилитацию финансового сектора» посредством заключения одного-двух международных соглашений на сумму до 850 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в феврале текущего года совет Национального банка Украины принял решение рекомендовать Кабинету министров разработать стратегию структурного реформирования экономики страны, в том числе содействовать возобновлению программы “стенд-бай” с Международным валютным фондом и привлечению средств других глобальных институтов (Всемирный банк, Евросоюз).

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