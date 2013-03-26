ДАЙДЖЕСТ СМИ за 26 марта

Экономические материалы

Украинские СМИ

Портал «Дело» в публикации «Стихия в столице не помешала Попову улететь на футбол» пишет: ликвидация последствий стихии в столице сильно ударила по рейтингу главы КГГА Александра Попова…

http://delo.ua/ukraine/stihija-v-stolice-ne-pomeshala-popovu-uletet-na-futbol-200537/

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Также «Дело» в публикации «Сколько зарабатывают украинские банки на карточных продуктах» пишет: Нацбанк обнародовал список ТОП-10 финучреждений по размеру чистого комиссионного дохода…

http://delo.ua/finance/skolko-zarabatyvajut-ukrainskie-banki-na-kartochnyh-produktah-200531/

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«Сегодня» в публикации «В апреле может затопить Троещину и киевские пляжи» пишет: в следующем месяце соединятся российский, белорусский и украинский паводки…

http://www.segodnya.ua/regions/kiev/V-aprele-mozhet-zatopit-Troeshchinu-i-kievskie-plyazhi.html

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Также «Сегодня» в публикации «Война за рынки Одессы. Почему бунтуют торговцы» пишет: с приходом тепла началась новая волна борьбы за теплые места на двух крупных одесских рынках. Предприниматели пока сдаваться не намерены…

http://www.segodnya.ua/regions/odessa/Voyna-za-rynki-Odessy-Pochemu-buntuyut-torgovcy-.html

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Российские СМИ

Издание «Известия» в публикации «Таксистов обяжут страховать пассажиров» пишет: дополнительные расходы на один автомобиль составят для перевозчиков около 3 тыс. рублей в год…

http://izvestia.ru/news/547364

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Также «Известия» в публикации «Владельцев офисов и кафе заставят платить за курильщиков» пишут: депутаты Госдумы решили усилить принятый в феврале антитабачный закон введением ответственности владельцев компаний за курение…

http://izvestia.ru/news/547349

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«Ведомости» в публикации «Кипр согласился наказать россиян» пишут: не получив помощь от Москвы, киприоты решили конфисковать средства на счетах двух крупнейших банков страны самым неприятным для граждан России образом…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/10426221/kipr_soglasilsya_nakazat_rossiyan

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Также «Ведомости» в публикации «Причиной смерти Бориса Березовского названо повешение» пишут: при вскрытии на теле экс-олигарха не нашли следов насилия, однако полный набор экспертиз займет несколько недель…

http://www.vedomosti.ru/accidents/news/10426881/prichinoj_smerti_borisa_berezovskogo_stalo_poveshenie

(УНИАН)