Рыбак: Украина за предоставление странам «Восточного партнерства» перспективы членства в ЕС

Украина выступает за предоставление заинтересованным странам - партнерам инициативы «Восточное партнерство» перспективы членства в Евросоюзе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады Украины, об этом председатель Верховной Рады Владимир Рыбак заявил сегодня в Варшаве во время второй части V сессии Межпарламентской ассамблеи Верховной Рады Украины, Сейма и Сената Республики Польша и Сейма Литовской Республики.

В.Рыбак отметил, что Украина заинтересована в дальнейшем развитии и повышении эффективности инициативы «Восточное партнерство», которая, по его словам, играет важную роль в приближении стран-партнеров к ЕС, стимулирует политические и экономические преобразования в странах-партнерах, способствует региональному сотрудничеству.

«Мы ожидаем, что по результатам Вильнюсского саммита «Восточного партнерства» в ноябре этого года будет определена стратегия дальнейшего развития инициативы. В этой связи Украина выступает за предоставление заинтересованным странам - партнерам Инициативы перспективы членства в ЕС», - сказал В.Рыбак.

Важным элементом межпарламентского сотрудничества в рамках «Восточного партнерства» В.Рыбак также назвал Парламентскую ассамблею ЕВРОНЕСТ, отметив, что именно на парламентариев полагается значительная часть работы по принятию и адаптации национального законодательства к нормам и стандартам Европейского Союза.

Кроме того, спикер заявил о готовности Верховной Рады к активизации двустороннего и многостороннего парламентского сотрудничества в рамках председательства Литвы в ЕС во второй половине 2013 года. В.Рыбак отметил, что в рамках политики европейской интеграции чрезвычайно важным для Украины является парламентское взаимодействие по ключевым вопросам повестки дня Украина-ЕС, в частности в контексте заключения Соглашения об ассоциации и дальнейшего развития безвизового диалога с ЕС.

Председатель Верховной Рады выразил благодарность польским и литовским коллегам за поддержку евроинтеграционных устремлений Украины, в частности в рамках институтов ЕС.

Справка УНИАН. Программа “Восточное партнерство” была учреждена ЕС в мае 2009 года и направлена на усиление сотрудничества с шестью восточными соседями ЕС – Азербайджаном, Беларусью, Арменией, Грузией, Молдовой и Украиной.