Крым надеется, что туристов станет больше на 10%

Министерство курортов и туризма АР Крым в 2013 году прогнозирует рост круизного туризма и судозаходов круизных судов в порты Крыма на 10%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил министр курортов и туризма Крыма Александр Лиев.

«Сегодня мы прогнозируем в 2013 году рост на 10%», - сказал он.

По словам А. Лиева, в 2012 году в порты Крыма было осуществлено 78 судозаходов круизных кораблей.

А. Лиев отметил, что министерство связывает рост круизного туризма с развитием туристической инфраструктуры и решением организационных вопросов по обслуживанию туристов.

«Мы не можем себе позволить модернизировать наши порты, углубить фарватер, это очень дорого. Мы можем предложить организационно-логистические решения, например, выстроить таможенный и пограничный контроль так, чтобы это было комфортно круизным пассажирам-экскурсантам. Во многом благодаря этим организационным вопросам круизные операторы увидели в Крыму перспективу», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, ранее первый вице-президент американо-норвежской компании Royal Caribbean Cruises Крэг Майлен заявил, что развитие круизного туристического бизнеса возможно в трех портах Украины - в Одессе, Севастополе и Ялте. В то же время, по его словам, порты Ялты и Севастополя нуждаются в проведении определенных улучшений инфраструктуры, что позволит обеспечить им заход значительно более крупных круизных судов, чем они обслуживают сейчас.

Согласно проекту Стратегии развития морских портов Украины, Ялтинский и Севастопольский морские порты, не имеющие стабильного грузопотока, будут перепрофилированы на обслуживание пассажирских перевозок.