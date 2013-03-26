Анонс на 27 марта

* Круглый стол на тему: «Коммерческая авиация: международный опыт и украинские реалии", посвященный вопросам авиационной отрасли Украины и перспективам ее развития. Вопросы: Громкие банкротства авиакомпаний Украины. Выход авиакомпаний на международные маршруты. Есть ли лекарство от монополии? Тенденции мировой практики в сфере ответственности авиаперевозчиков перед пассажирами и украинские реалии. Персонал и трудовые отношения. Обучение специалистов. Комплектования экипажей на контрактной основе. Иностранные профессионалы в Украине и др.

* В Киеве на Софиевской площади профсоюз «Ассоциация работников летного состава гражданской авиации Украины» при поддержке Конфедерации свободных профсоюзов Украины и Объединения «Боротьба» проведут акцию протеста, приуроченную к проведению в этот день круглого стола "Коммерческая авиация: Международный опыт и украинские реалии".

* Под председательством Премьер-министра Украины Николая Азарова состоится заседание Кабинета Министров Украины.

* Пресс-конференция на тему: «Депутаты хотят открыть охоту в заповедниках». Участники: руководитель отдела по природоохранному направлению Украинского общества охраны птиц Ольга Яремченко; директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко; член Дружины охраны природы "Зелене майбутнє" Иван Парникоза; специалист по природоохранным проектам Украинского общества охраны птиц Юлия Бондаренко.

* Пресс-конференция на тему: «Российско-украинские отношения: результаты и перспективы». Участники: Дмитрий Саблин, депутат Государственной Думы РФ, первый зампредседателя комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками; Олег Лебедев, депутат Государственной Думы РФ, зам.председателя комитета Государственной Думы по делам СНГ и связям с соотечественниками; Елена Сенаторова, депутат Государственной Думы РФ, член комитета по вопросам семьи, женщин и детей; Дмитрий Выдрин, политолог; Юрий Липчевский, президент Центра социально-консервативной политики (Украина).

15-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция Международной общественной организации «Международная ассоциация профессионалов похоронного дела» (МАППС) по поводу коррупционной вакханалии и безответственности перед Законом в похоронной отрасли в Украине; в частности - организация отдельными предпринимателями столицы, незаконная деятельность которых остается «вне внимания» правоохранительных, контролирующих органов и прокуратуры, незаконной деятельности похоронных домов, что может привести к фатальным последствиям санитарно-эпидемиологической катастрофы в городе Киеве и регионах, расположенных в бассейне реки Днепр. Участники: Татьяна Годовская, вице-президент МОО «Международная ассоциация профессионалов похоронного дела»; Николай Криворот, руководитель ОО «Киевский городской комитет спасения бизнеса», член МАППС и другие (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефоны: 068-360-02-32, (044) 257-11-64, 097-153-24-73.

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