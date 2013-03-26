Верховный суд узаконил летнее время в России

Верховный суд РФ во вторник отказался отменить круглогодичное летнее время в России, передает корреспондент Российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ) из зала суда.

Таким образом, суд отклонил заявление президента "Лиги защиты пациентов" Александра Саверского, который считает, что из-за разницы в астрономическом и часовом времени россияне лишены права на отдых и здоровье.

"В полдень солнце должно находиться в высшей точке небосклона, а в полночь картина должна быть противоположной. Если этого не происходит, человек начинает жить по своим ритмам", - сказал на заседании Саверский. "Зимой в Москве светает в 9.40, а учиться школьники начинают в 8.30, то есть фактически дети полтора часа учатся ночью, а встают еще раньше. Взрослые от этого страдают не меньше", - добавил он, назвав переход на летнее время "запрещенным опытом на людях".

Заявитель привел данные соцопросов и мнения специалистов, которые говорили о вредоносности круглогодичного "летнего времени", из-за которого "каждый пятый опаздывает на работу, поезд или самолет, увеличиваются хронические физические и психические патологии, возрастает риск раковых заболеваний". После оглашения решения суда Саверский сообщил журналистам о намерении обжаловать отказ. "Я старался отстоять право граждан и детей на нормальный сон", - сказал он.

Представители правительства отметили, что перед введением летнего времени проводились серьезные исследования. "Ни одна большая страна не живет по поясному времени, даже не только страна, но и союзы государств. В Праге и Мадриде у людей на часах одно время, а их разделяют тысячи километров. С другой стороны, даже в одном часовом поясе в одно время, например, в Заполярье и в Сочи люди будут находиться в различных световых условиях", - отметил юрист Николай Новиков.

Сейчас в России действует постоянное летнее время. Переход на зимнее и летнее время был отменен летом 2011 года. После этого в России стала действовать система исчисления времени, опережающая астрономическое время на два часа. Россияне неоднозначно восприняли смену уже привычного режима, у некоторых это решение вызвало недовольство, люди заговорили о хроническом недосыпании и усталости.

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