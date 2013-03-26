КГГА: Бортнической станции аэрации ничто не грозит

Первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Александр Мазурчак заверяет, что от последнего сильного снегопада Бортнической станции аэрации ничто не грозит.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

"Бортнической станции аэрации никаких сегодня угроз нет», - подчеркнул А.Мазурчак.

По его словам, выделено финансирование, ликвидированы размывы, которые «были за зиму при таянии».

«И сейчас, только снег сойдет, мы завершим укрепление дамб и асфальтирование территорий дамб", - сказал А.Мазурчак.

Как сообщалось, ранее директор Бортнической станции аэрации Владимир Бражник заявлял об угрозе экологической катастрофы. В частности, по его словам, защитные сооружения могут не выдержать таяния снега, и отходы зальют близлежащие населенные пункты.

Премьер-министр Украины Николай Азаров поручил вице-премьер-министру Александру Вилкулу вместе с киевской городской властью немедленно изучить положение дел на объектах Бортнической станции аэрации.