Правительство закупит стрелкового оружия на 343,5 млн грн

Кабинет министров Украины в 2013-2014 годах направит на закупку 14 180 единиц стрелкового оружия и 39,53 млн патронов отечественного производства 343,47 млн грн.

Об этом говорится в Программе активизации развития экономики Украины на 2013-2014 гг., опубликованной на сайте Кабинета министров (постановление №187 от 27 февраля 2013 года).

«Обновление и переоснащение военных формирований и правоохранительных органов, обеспечение их современным стрелковым оружием и патронами к нему отечественного производства, в частности в 2013 году - 7040 единиц стрелкового оружия и 20,16 млн единиц боеприпасов к нему, в 2014 году - 7140 единиц стрелкового оружия и 19,37 млн единиц боеприпасов к нему», - сказано в программе.

Согласно документу, на выполнение работ будут направлены средства, привлеченные под госгарантии. Исполнителем работ будет казенное научно-производственное объединение "Форт" МВД (г. Винница).

При этом отмечается, что такие меры приведут к увеличению объема производства современных образцов стрелкового оружия и боеприпасов к нему и, соответственно, увеличению объема отчислений в государственный бюджет, а также к созданию новых рабочих мест.

Справка УНИАН. Казенное научно-производственное объединение «Форт» МВД Украины создано в 1994 году для производства огнестрельного оружия и специального оборудования для потребностей силовых структур Украины. На данный момент КНПО «Форт» МВД Украины занимается производством стрелкового оружия и боеприпасов, кроме того, значительную часть выпускаемой продукции составляет травматическое оружие для гражданского рынка.

Основная часть продукции предприятия ориентирована на экспорт.