ТОП-10 (26 марта)

Вопрос газового консорциума будет решен через несколько недель – Ставицкий

Вопрос создания газотранспортного консорциума будет решен во время проведения "круглого стола" через несколько недель.

Об этом заявил украинским журналистам в Брюсселе вечером 25 марта министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий после встречи с комиссаром ЕС по вопросам энергетики Гунтером Эттингером.

"Сейчас окончательно согласовывается с рабочими группами, и я так понимаю, что в течение всего двух недель все сформатируется, и будет определено место, и где он будет проходить. А то, что он будет - это сто процентов ", - сказал министр.

Э.Ставицкий отметил, что во время встречи с комиссаром ЕС обсуждал вопрос "имплементации последних договоренностей Украины и ЕС, которые были достигнуты в феврале этого года".

При этом, отвечая на вопрос о том, есть ли у министерства видение, каким должен быть новый газовый консорциум: двухсторонний или трехсторонним, министр ответил: "Круглого стола" дождитесь, все будет понятно".

Как сообщал УНИАН, 25 февраля Э.Ставицкий заявил журналистам в Брюсселе о том, что получил предложение от Г.Эттингера о создании трехстороннего газотранспортного консорциума. Он также отметил, что в ближайшие недели должен состояться "круглый стол". По словам министра, украинская сторона предлагала провести его в Киеве и обсудить вопрос создания консорциума, привлекая к разговору ведущие европейские компании, специалистов, представителей стран каспийского региона, а также компаний из США.

Кабмин намерен привлечь под госгарантии 10 млрд грн на модернизацию ГМК

Кабинет министров Украины намерен в 2013-2014 годах привлечь под государственные гарантии порядка 10 млрд грн на реализацию проектов модернизации предприятий горно-металлургического комплекса.

Об этом говорится в Программе активизации экономики на 2013-2014 годы, утвержденной постановлением №187, размещенным на веб-портале правительства.

Цель привлечения средств – увеличение объемов производства продукции предприятий ГМК и разрешение социальных проблем отдельных территорий.

Кроме того, Кабмин допускает освобождение отечественных предприятий от уплаты ввозной пошлины в случае импорта оборудования и комплектующих, которые не производятся в Украине и ввозятся с целью технического переоснащения горно-металлургического производства.

Правительство также рассчитывает создать дополнительные стимулы для активизации процессов модернизации, в том числе, посредством удовлетворения спроса металлургических предприятий в сырье и металлоломе.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров в текущем году направит на создание литейно-прокатного комплекса и производственной инфраструктуры металлургического комплекса «Донецкстали» 9 млрд грн. В 2014 году Кабмин предоставит государственные гарантии в размере 1,540 млрд грн в 2014 году для строительства второй очереди электросталеплавильного комплекса "Интерпайп сталь" («Днепросталь»). Кроме того, в 2014 году планируется выделить 750 млн грн на создание мощностей по производству труб повышенной прочности на предприятии "Интерпайп Нико Тьюб".

Кабмин повысил стоимость акцизных марок на алкоголь и сигареты в 2,6 раза

Кабинет министров Украины решил ввести с 1 мая акцизные марки нового образца на алкоголь и сигареты, повысив их стоимость в 2,6 раза.

Эта норма закреплена постановлением Кабмина №188 от 13 марта 2013 года.

Согласно постановлению, стоимость акцизной марки на алкоголь вырастет до 0,27 грн за шт. с действующих 0,103 грн за шт., а для табачных изделий эта сумма увеличится до 0,142 грн за шт. против 0,055 грн за шт.

Как ранее сообщал УНИАН, 20 ноября 2012 года Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно пересмотра ставок некоторых налогов и сборов», которым, в том числе, предполагается повышение ставки акциза на пиво с 1 января 2013 года до 0,87 грн за литр.

Документ также предусматривает повышение ставки акциза на крепленые вина до 2,51 грн/л с 2,33 грн/л, игристые вина - до 3,65 грн/л с 3,38 грн/л, сидр - до 0,5 грн/л с 0,46, спирт этиловый концентрацией спирта 80 об. % и более - до 49,49 грн за литр 100% спирта с 45,87.

Госдолг Украины вырос до 66,5 млрд долл.

Общая сумма государственного и гарантированного долга Украины за февраль 2013 года выросла на 0,8%, с начала года - на 3,2% - до 66,549 млрд долларов США. Сообщение об этом размещено на официальном сайте Министерства финансов.

В гривневом эквиваленте долг увеличился в феврале также на 0,8%, или на 4,474 млрд грн, - до 531,926 млрд грн.

Внешний долг правительства (прямой и гарантированный) в феврале т.г. сократился на 1,6% - до 38,134 млрд долл., внутренний (прямой и гарантированный) - вырос на 4,5%, до 28,415 млрд долл.

Прямой госдолг Украины в феврале вырос на 2% (с начала года на 5%) - до 52,442 млрд долл., при этом внешний госдолг - на 0,9%, до 26,456 млрд долл., внутренний - на 3,1%, до 25,987 млрд долл.

Сумма гарантированного государством долга Украины в феврале уменьшилась на 3,2% - до 14,107 млрд долл., в том числе гарантированный внешний долг составил 11,678 млрд долл., гарантированный внутренний - 2,428 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, государственный и гарантированный государством долг Украины в 2012 году вырос на 8,9% и на 31 декабря 2012 года составлял 515,51 млрд грн, или 64,495 млрд долл.

Крупные вкладчики кипрских банков могут потерять до 40% своих вкладов

Вкладчики кипрских банков, на счетах которых имеются суммы свыше 100 тысяч евро, могут потерять до 40% своих вкладов. Как сообщает BBC, об этом заявил министр финансов Кипра Михалис Саррис.

При этом, по его словам, вкладчики кипрских банков, на счетах которых имеются суммы менее 100 тысяч евро, не будут затронуты вводимыми конфискационными мерами.

По словам министра финансов, неизбежен некоторый отток капиталов после того, как в четверг откроются банки. Однако он считает, что после поступления в банки через несколько недель финансовой помощи ЕС и МВФ положение нормализуется, и к инвесторам вернется уверенность.

Как отмечает BBC, в соответствии с достигнутым соглашением, на крупные счета в двух крупнейших банках страны Кипра будет наложен конфискационный сбор. Стало известно, что счета свыше 100 тысяч евро в банках Bank of Cyprus и Laiki будут заморожены и использованы при рекапитализации первого банка и выплаты задолженности второго, а убытки вкладчиков в конце концов будут конвертированы в банковские акции.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 25 марта, страны еврозоны, Еврокомиссия, МВФ и ЕЦБ приняли политическое решение о предоставлении Кипру финансовой помощи в размере 10 млрд евро.

Согласно решению, будет проведена реструктуризация второго крупнейшего банка острова Laiki bank. Таким образом, Кипр сможет избежать дефолта.

Минфин на аукционе 26 марта дополнительно предложил 4-летние валютные ОВГЗ

Министерство финансов Украины на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 26 марта дополнительно предложил инвесторам 4-летние валютные ОВГЗ и 3-летние госбумаги с возможностью досрочного погашения. Об этом сообщается в обнародованном на сайте министерства графике ОВГЗ-аукционов на март.

Как сообщал УНИАН, на последнем в текущем месяце ОВГЗ-аукционе, 26 марта, Минфин планировал продавать ОВГЗ сроком обращения 12 месяцев, 5 и 7 лет, а также госбумаги, номинированные в валюте, сроком обращения 2 и 3 года.

Справка УНИАН. По состоянию на 26 марта объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составляет 205,87 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 121,935 млрд грн, в собственности банков - 70,033 млрд грн, нерезидентов - 5,505 млрд грн.

Минфин Украины в 2012 году в ходе проведения аукционов по продаже ОВГЗ привлек в государственный бюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.

Украина поддерживает газотранспортные проекты Грузии AGRI и «Белый поток»

Украина поддерживает газотранспортные проекты AGRI и «Белый поток» и заинтересована в их успешной реализации, заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий во время встречи с вице-премьер-министром, министром энергетики и природных ресурсов Грузии Кахой Каладзе, прошедшей в Тбилиси (Грузия).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, нефтегазовый сектор сотрудничества Украины и Грузии, а особенно реализация проектов Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора, по словам Э.Ставицкого, остается среди приоритетов Украины в сфере энергетики. «Не менее важным для обеих стран являются проекты международного значения. Украина поддерживает запланированные Грузией газотранспортные проекты AGRI и «Белый поток» и заинтересована в их успешной реализации», - цитирует пресс-служба главу Минэнергоугля.

По словам министра, Украина также заинтересована в участии в реализации проекта Трансанатолийского газопровода, эксплуатация которого позволит существенно увеличить объемы транзита природного газа через территорию Грузии. Кроме того, этот проект позволит задействовать украинскую газотранспортную систему для транспортировки газа в Европу, а также обусловит возможность поставки труб украинского производства для реализации проекта TANAP.

Пресс-служба Минэнергоугля также сообщила, что Э.Ставицкий принял участие в открытии 12-ой Грузинской конференции «Нефть, газ, энергетика и инфраструктура». Во время своего выступления он, помимо прочего, обратил внимание на ценность развития альтернативной энергии из возобновляемых источников.

Как сообщал УНИАН, 25 марта Э.Ставицкий провел встречу с комиссаром ЕС по вопросам энергетики Гунтером Эттингером, во время которой обсуждался вопрос "имплементации последних договоренностей Украины и ЕС, достигнутых в феврале этого года", а также планы проведения круглого стола по вопросам модернизации украинской ГТС.

Несколькими днями ранее, 22 марта, Э.Ставицкий провел переговоры с министром энергетики РФ Александром Новаком об использовании украинской газотранспортной системы для поставок природного газа в страны Европы.

Fitch присвоило евробондам «Укрлендфарминга» рейтинг "B" со стабильным прогнозом

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило рейтинг "B" 5-летним евробондам, выпущенным вертикально интегрированным агрохолдингом «Укрлендфарминг» на сумму 275 млн долларов с купоном 10,875%, говорится в сообщении агентства, переданном УНИАН.

Рейтинг возвратности активов установлен на уровне "RR4". Долгосрочный рейтинг эмитента в национальной валюте установлен на уровне «В+», а национальный рейтинг – «AA+(ukr)». Прогнозы по всем рейтингам стабильные. Рейтинг «В» отражает риски суверенного рейтинга Украины.

При этом Fitch Ratings присвоило агрохолдингу «Укрлендфарминг» долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте на уровне «B» и «B+» соответственно. Агентство также подтвердило национальный долгосрочный рейтинг компании на уровне «АА+» (укр.). Прогноз всех рейтингов - «стабильный».

Как сообщал УНИАН, 22 марта агрохолдинг «Укрлендфарминг» разместил 5-летние евробонды на сумму 275 млн долл. с доходностью 10,875% годовых при первоначальном плане разместить евробонды на сумму 500 млн долл. с ориентировочной доходностью 10,5-11%.

Ранее рейтинговое агентство S&P присвоило планируемому выпуску облигаций «Укрлендфарминг» рейтинг «В-». Рейтинг ожидаемого уровня возмещения долга - «4», что отражает ожидания «среднего» (30-50%) возмещения долга в случае дефолта.

Справка УНИАН. Группа компаний Ukrlandfarming («Укрлендфарминг») - один из ведущих вертикально интегрированных агрохолдингов Украины. В управлении Ukrlandfarming находится более 530 тыс. га земли. Основные направления деятельности: растениеводство, семеноводство, молочное и мясное животноводство, птицеводство, производство яиц и яичного порошка, производство сахара, переработка, хранение и торговля зерновыми и техническими культурами и др. Компанию контролирует украинский бизнесмен Олег Бахматюк.

S&P ожидает уменьшения ВВП еврозоны

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's ожидает уменьшения экономики еврозоны на 0,5% в текущем году против 0,1% ранее, отмечая сохраняющиеся сложные финансовые условия в регионе, сообщается в пресс-релизе агентства, передает РИА «Новости».

В будущем году аналитики S&P ожидают скромного роста в 0,8%. "Недостаточный эффект от монетарной политики ЕЦБ для реальной экономики усугубляет существующие трудности", - считает главный экономист агентства по Европе, Ближнему Востоку и Африке Жан-Мишель Сис (Jean-Michel Six).

Кроме того, он отмечает большую разницу в показателях внешнеторгового баланса разных стран региона. Например, испанский экспорт вырос на 17,5% в 2007-2012 годах, в то время как у Германии этот показатель составляет 14%. У Франции рост составил всего 2,6% за тот же период, а Италия зафиксировала спад на 0,8%.

Экспорт, по мнению S&P, является ключом для ускорения восстановления экономических темпов в Европе. "Чем быстрее растет объем внешней торговли, тем меньше придется показателям внутреннего спроса ориентироваться на восстановление баланса всей экономики", - добавил Сис.

Центральный банк Кипра разъяснил решения Еврогруппы

Центральный банк Кипра в связи с многочисленными сообщениями СМИ о процессе оздоровления банка Laiki и его поглощения Банком Кипра (Bank of Cyprus) и "чтобы избежать недоразумений и заблуждений" во вторник опубликовал на своем сайте разъяснения решений Еврогруппы от 25 марта 2013 года, сообщает РИА «Новости».

Процесс оздоровления Laiki (Cyprus Popular Bank) включает в себя его разделение на "хороший" и "плохой"банки, с полной гарантией вкладов Laiki в размере до 100 тысяч на одного вкладчика. Это касается и совместных счетов (joint accounts), принадлежащих нескольким владельцам, говорится в пресс-релизе. Предполагается поглощение Банком Кипра "хорошей" части Laiki в рамках реструктуризации и консолидации двух банков.

Совет управляющих ЕЦБ обязался немедленно обеспечить ликвидностью Bank of Cyprus в соответствии с правилами Евросистемы, так что ликвидность Bank of Cyprus не зависит от передачи ему ликвидности, предоставляемой банку Laiki в рамках экстренного механизма (ELA). Bank of Cyprus предстоит рекапитализация, при которой владельцы счета до 100 тысяч евро будут полностью защищены в соответствии с законодательством Европейского Союза.

Назначение временных специальных управляющих в обоих банках направлено на содействие и завершение процесса оздоровления и реструктуризации Laiki и Bank of Cyprus. Что касается последнего, задача специального управляющего состоит в первую очередь в рекапитализации. В любом случае процесс консолидации не является синонимом процесса ликвидации, подчеркивает ЦБ Кипра.

"Процесс оздоровления касается только этих двух банков. Остальной части кипрской банковской системы не касаются ни процесс по оздоровлению, ни решения Еврогруппы", - говорится в сообщении.

