Хорватия 1 июля станет членом Евросоюза

Хорватия выполнила все условия для вступления в Евросоюз, членом которого она станет с первого июля 2013 года, заявил сегодня в Загребе на торжественном заседании хорватского правительства еврокомиссар по расширению и европейской политике соседства Штефан Фюле.

Как сообщают РИА «Новости», заключение сделано по итогам мониторинга на соответствие Хорватии критериям Евросоюза. Последними были закрыты несколько так называемых "глав" переговорного досье, наиболее сложные для выполнения - о рыночной конкуренции, правосудии, внешней политике и политике безопасности, правах и свободах человека.

"Все это означает не только расширение ЕС, но и усиление самой организации Европейского союза", - заявил Ш.Фюле.

По словам премьер-министра Хорватии Зорана Милановича, теперь страна ставит новую цель - за 2,5 года выполнить все условия для вступления в зону Шенгенского соглашения.

Официальный диалог с Брюсселем о членстве в ЕС Загреб начал в 2005 году. Хорватия станет 28 членом ЕС и второй республикой бывшей Югославии (после Словении), которая войдет в Союз.