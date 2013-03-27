ДАЙДЖЕСТ СМИ за 27 марта

Экономические материалы

Украинские СМИ

Портал «Дело» в публикации «Деловые итоги дня: Цены на алкоголь и сигареты вырастут с 1 мая» подает обзор основных экономических новостей за 26 марта…

http://delo.ua/business/delovye-itogi-dnja-ceny-na-alkogol-i-sigarety-vyrastut-s-1-maja-200653/

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Также «Дело» в публикации «Фиксированная связь теряет популярность» пишет: в Украине резко падает показатель потребления фиксированной связи, но при этом мобильной еле растет…

http://delo.ua/tech/v-ukraine-terjaet-populjarnost-fiksirovannaja-svjaz-200606/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «ВТО не дает проехать», в котором пишет: во Всемирной торговой организации приступили к изучению правомерности введения Киевом защитных мер в отношении импортных автомобилей. На заседании совета ВТО по торговле товарами Евросоюз, США и Япония призвали Украину отказаться от новых пошлин в размере 6,5-13%. Члены ВТО сомневаются в оправданности введения защитных мер, указав на допущенные Украиной нарушения. Киеву предложен компромиссный вариант - публично провести новое расследование…

http://www.kommersant.ua/doc/2155470

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Премиальные выплаты» пишет: перманентный уход страховщиков с рынка «автогражданки» вынудил народных депутатов и профильную организацию приступить к ужесточению условий работы в сегменте. Во-первых, будет усилен контроль формирования резервов и гарантийных фондов МТСБУ, а во-вторых - усложнено получение третьими лицами выплат из фондов МТСБУ. Эксперты называют эти предложения актуальными, но не все их можно будет реализовать на практике…

http://www.kommersant.ua/doc/2155571

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«Сегодня» в публикации «Как узнать, грозит ли вашему банку банкротство» пишет: эксперты назвали финансовые учреждения, в которых не стоит хранить свои деньги…

http://www.segodnya.ua/ukraine/Kak-uznat-grozit-li-vashemu-banku-bankrotstvo.html

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Также «Сегодня» в публикации «В Крыму вымерзли абрикосы, бизнесмены обещают накормить турецкими» пишет: АРК осенью останется без ряда фруктов, однако фермеры обещают щедрый урожай хлеба…

http://www.segodnya.ua/regions/krym/V-Krymu-vymerzli-abrikosy-biznesmeny-obeshchayut-nakormit-tureckimi-.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Когда метро придет на окраины столицы» пишет: метрополитен давно является спасением для киевлян от транспортных проблем. В целом, горожане мечтают, чтобы подземку протянули как можно ближе к дому. Особенно волнуют планы в отношении линий на Теремки, Новобеличи, Троещину и Виноградарь. О проектах метростроевцев, о тенденциях в этой сфере в интервью УНИАН рассказал директор «Укрметротунельпроекта» Виктор Яникин...

http://economics.unian.net/rus/news/162488-kogda-metro-pridet-na-okrainyi-stolitsyi.html

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Российские СМИ

Издание «Известия» в публикации «Центробанк создает черные списки фирм-однодневок» пишет: регулятор обязал банки тщательнее следить, являются ли обслуживаемые ими компании фиктивными…

http://izvestia.ru/news/547421

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Также «Известия» в публикации «Россия выкупает права на украинский самолет Ан-140Т» пишут: самарский авиационный завод «Авиакор» подписал соглашение с украинским госконцерном «Антонов» на передачу интеллектуальной собственности на самолеты Ан-140С и Ан-140Т. Это транспортные модели пассажирского самолета Ан-140-100, которые «Авиакор» выпускает для Минобороны…

http://izvestia.ru/news/547448

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«Ведомости» в публикации «Правительство признало роскошными автомобили дороже 5 млн руб.» пишут: правительство РФ наконец определило, какой автомобиль считается роскошным, - машины дороже 5 млн руб. Налог для них вырастет в 2-3 раза…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/10472291/roskosh_za_5_mln_rub

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Также «Ведомости» в публикации «Карты догоняют наличные» пишут: банковские карты перестают быть «инструментом окэшивания». Количество платежей по ним впервые сравнялось с числом операций по снятию наличных в банкоматах…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/10472251/kartochnaya_polovina

(УНИАН)