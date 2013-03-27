Азаров выгнал с заседания Кабмина депутата от «УДАРа» Каплина из-за его "наглости"...

Премьер-министр Украины Николай Азаров выгнал из зала заседаний правительства народного депутата от партии «УДАР» Сергея Каплина.

Как передает корреспондент УНИАН, после вступительного слова Н.Азарова и доклада председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Михаила Болотских народный депутат начал громко что-то требовать от правительства, но журналисты не слышали, какие именно были требования.

Н.Азаров на повышенных тонах начал требовать от охраны вывести С.Каплина из зала заседаний.

“Вы сорвали работу Верховной Рады, и сейчас Вы предлагаете сорвать работу Кабинета министров. Никакие мандаты не должны использоваться. Охрана, пожалуйста, я на себя беру ответственность, выводите его из зала. Такой наглости... Никакие мандаты не должны использоваться для срыва работы правительства”, - заявил Н.Азаров.

Он несколько раз повторил свое требование вывести депутата из зала. “Я вас предупреждаю: любые попытки так называемых народных депутатов мешать работе правительства будут присекаться, их не будут пускать в зал заседаний правительства. Еще раз предупреждаю: охрана, вывести этого депутата из зала”, - подчеркнул Н.Азаров.