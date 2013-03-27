Кожара рассказал, когда Янукович поедет в Россию

Москва. Государственный визит Президента Украины Виктора Януковича в Россию может состояться уже в ближайшие месяцы.

Об этом сообщил в интервью РИА «Новости» министр иностранных дел Украины Леонид Кожара.

"Мы надеемся, что госвизит Президента Украины состоится в этом году. Я думаю, даже до летних каникул", - сказал Л.Кожара и добавил, что подготовка визита будет одной из главных задач в рамках его визита в российскую столицу, который состоится 28-29 марта.

Российский посол в Украине Михаил Зурабов сообщил в декабре прошлого года, что в рамках государственного визита В.Януковича в РФ рассматривается возможность проведения в Нижнем Новгороде межрегионального форума, посвященного транспортной проблематике. На встрече в начале марта с Президентом России Владимиром Путиным в Завидово (Тверская область) В.Янукович выразил готовность принять участие в нижегородском форуме.

Госвизит В.Януковича в Москву должен был состояться еще в 2012 году, но откладывался по неназванным причинам.