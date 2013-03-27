Янукович: Украина настроена на выполнение разработанного Советом Европы плана действий

Украина настроена на выполнение Плана действий, разработанного для страны Советом Европы до 2014 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Президент Украины Виктор Янукович сегодня на встрече с председателем Парламентской Ассамблеи Совета Европы Жан-Клодом Миньоном.

По словам главы государства, Украина всегда с вниманием относилась к своим обязательствам, взятым перед Советом Европы, и последовательно выполняет их. Президент напомнил, что в Украине уже принят Уголовный процессуальный кодекс, и сейчас идет его имплементация, в частности, принимаются законы, необходимые для его функционирования. Так, уже принят закон об адвокатуре, вскоре будет принят закон о прокуратуре.

В.Янукович подчеркнул, что работа по выполнению обязательств, взятых перед Советом Европы, находится на его личном контроле.

“Надеюсь, что мы, как партнеры, будем совместно мониторить эти работы и достигать цели - своевременно выполнять эту работу”, - сказал В.Янукович.

Президент поздравил Ж.-К.Миньона с переизбранием на должность председателя ПАСЕ и выразил надежду, что его работа будет способствовать усилению авторитета Совета Европы.

В свою очередь Ж.-К.Миньон выразил благодарность за приглашение и заметил, что приехал сюда не для того, чтобы придирчиво исследовать, какие обязательства Украина выполнила, а какие - нет. “Я здесь как партнер”, - сказал Ж.-К.Миньон, добавив, что он готов делиться своими знаниями и опытом для последующего выполнения обязательств Украины перед СЕ.

“18 лет вашего членства - это и долгое время, и короткое время. И мы понимаем, что нужно время для того, чтобы реализовать обязательства”, - сказал Ж.-К.Миньон.

При этом он дал высокую оценку роли Украины в Совете Европы. “Совет Европы не такой, как в начале 1948 года. Ваша страна, другие новые демократические страны изменили лицо современного Совета Европы”, - сказал Ж.-К.Миньон.

***6 июля 2011 года Комитет министров СЕ принял План действий Совета Европы для Украины на 2011-2014 годы.

Общий бюджет Плана действий на 2011-2014 годы составляет 23 млн 991 тыс. 375 евро и включает в себя 51 проект, направленный на поддержку в Украине реформ в судебной системе, борьбе с коррупцией и отмыванием денег, на обеспечение свободы высказывания мнений, свободных и справедливых выборов.