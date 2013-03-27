Анонс на 28 марта

* При участии председателя КГГА Александра Попова состоится заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям при КГГА на тему: «Подготовка столицы к пропуску весеннего паводка».

* Состоится конференция на тему: "Рынок кукурузы: состояние и перспективы 2013". Организатор - компания "ПроАгро".

* Состоится заседание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

* Состоится Пятое заседание международной рабочей группы по исследованию вопросов ценообразования на рынках нефти и нефтепродуктов и способов их функционирования, которое пройдет при поддержке Антимонопольного комитета Украины. Участники: председатель Антимонопольного комитета Украины Василий Цушко, ген.директор Федерального конкурентного ведомства Австрии Теодор Таннер, президент Конкурентного ведомства Португалии Мануэль Себастии, зам.руководителя Федеральной антимонопольной службы России Анатолий Голомолзин и представители конкурентных ведомств Европы и государств-участников СНГ. По результатам заседания круглого стола состоится пресс-конференция.

* Пресс-конференция на тему: "ГМО в аграрном производстве Украины: за или против?". Участники: профессор, директор Института геномики и пищевых технологий Украины, НАН Украины, автор социо-экономического исследования Ярослав Блюм. Организаторы: Европейская Бизнес Ассоциация.

* Круглый стол на тему: "Прямые продажи в Украине: итоги 2012 года и перспективы развития", организованный Украинской ассоциацией прямых продаж (УАПП). Будут впервые оглашены консолидированные данные по рынку прямых продаж в Украине за 2012 г., определены его основные векторы развития и дальнейшие перспективы. Участники: Елена Старкова, председатель УАПП, генеральный директор AVON в Украине и Грузии; Надежда Бедричук, исполнительный директор УАПП, Никлас Палмквист, ген.директор Орифлэйм Украина, Наталья Соловей, директор ДП Фаберлик-Украина, Татьяна Прудкая, в.и.о.ген.директора ООО "Эмвей Украина", Алексей Кушлянский, ген.директор ООО "Моринда Украина".

* Круглый стол на тему: "Рынок труда в Украине 2013: будущее молодых специалистов". Организатор - компания Марс Украина. Вопросы: О какой работе мечтают нынешние студенты? Почему у нас в стране существует проблема трудоустройства выпускников и молодых специалистов? Как подготовить востребованного специалиста? и др. Участники: представители МОН Украины, МОТ, Госслужбы занятости, рекрутинговых компаний, портала hh.ua, Международной студенческой организации.

* Пресс-конференция на тему: «Миллиарды МВФ: как получить, на что потратить». Участники: финансовый эксперт, Заслуженный экономист Украины Виктор Суслов; ген.директор Бюро экономических и социальных технологий Валерий Гладкий.

* Пресс-конференция начальника Инспекции государственного архитектурно-строительного контроля в городе Киеве Сергея Кучера на тему: «Рестораторам позволили уничтожить памятник архитектуры. Почему суд на стороне нарушителей». Будут обсуждаться вопросы нарушения градостроительного законодательства владельцами заведений общественного питания, что приводит к угрозе безопасности граждан и разрушению зданий.

* Состоится публичная дискуссия Raimov discussion court на тему: “Киев Послезавтра”. Эксперты и гости обсудят события и истории заснеженного города. В дискуссии примут участие народный депутат Украины Владимир Бондаренко, доктор политических наук Анна Малкина, директор социологической компании InMind Елена Попова, экс зам. главы Голосеевского райсовета Николай Даневич, эксперт по управленческим моделям Максим Просолов. Приглашены представители КГГА. Модераторы: политолог Дмитрий Раимов и шеф редактор РБК Украина Антон Подлуцкий.

* В Одессе состоится пресс-конференция по вопросам реализации стратегии развития портового хозяйства Украины. Об основных направлениях, в которых движется отрасль, расскажут: зам.министра инфраструктуры Дмитрий Демидович, и.о.председателя ГП «Администрация морских портов Украины», начальник ГП «Одесский морской торговый порт» Юрий Васьков, председатель Профсоюза работников морского транспорта Украины Михаил Киреев. Кроме того, к участию в пресс-конференции приглашен международный эксперт - директор по развитию бизнеса одной из крупнейших консалтинговых компании в мире «PwC» Эндрю Кузич.

***

Полный вариант выпуска "УНИАН-Анонс" распространяется по подписке. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63