ТОП-10 (27 марта)

Миссия МВФ начала работу в Украине

Минфин привлек 1,396 млрд грн и 656,39 млн долл. на ОВГЗ-аукционе 26 марта

Клименко реформирует и сократит налоговую милицию

Энергохолдинг ДТЭК разместил пятилетние евробонды на 600 млн долл.

Украина не будет выходить из Европейского энергосообщества, уверяет Кожара

Кабмин скоро примет окончательное решение по пересмотру пошлин в рамках ВТО

Новым главой Представительства МВФ в Украине станет Жером Ваше

Fitch присвоило рейтинги предстоящему выпуску облигаций «Укрэксимбанка»

Кипр намерен ужесточить контроль за движением капитала для удержания вкладов

Турция вводит санкции в отношении итальянской ENI

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Миссия МВФ начала работу в Украине

Миссия Международного валютного Фонда (МВФ), как и планировалось, с 27 марта начала работу в Украине, сообщили агентству УНИАН в киевском офисе МВФ.

«У нас ничего не поменялось, как планировали начать работу 27 марта, так и начали», - сказали с офисе.

Как сообщал УНИАН, миссия МВФ планирует провести переговоры с властями Украины в период с 27 марта по 3 апреля 2013 года для продолжения переговоров о заключении нового соглашения стенд-бай (SBA).

Ранее постоянный представитель МВФ в Украине Макс Альер сообщил, что Фонд отмечает прогресс в переговорах с украинскими властями и считает его достаточным для продолжения диалога.

При этом он отметил, что анализ, проводимый по итогам визита предыдущей миссии, работавшей в Украине с 29 января по 12 февраля, подтверждает правильность ранее выданных Украине рекомендаций, в частности, по необходимости выравнивая цен на газ для населения, ведения гибкого валютного курса и реформирования банковского сектора экономики.

Миссия Международного валютного фонда работала в Украине с 29 января по 12 февраля. По мнению экспертов, основная задача миссии – сбор технической информации об экономическом состоянии Украины с целью продолжения дальнейшего сотрудничества и поиска условий подписания новой программы кредитования Украины со стороны МВФ.

Министр экономического развития и торговли Украины Игорь Прасолов заявлял, что Минэкономразвития ожидает приезда миссии МВФ в конце марта, и что украинская сторона демонстрирует сдержанный оптимизм относительно переговоров по валютному курсу, тарифам и в вопросе преодоления дефицита бюджета НАК «Нафтогаз Украины».

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Минфин привлек 1,396 млрд грн и 656,39 млн долл. на ОВГЗ-аукционе 26 марта

Министерство финансов Украины во вторник, 26 марта, привлекло в государственный бюджет 1 млрд 395,5 млн грн и 656,39 млн долл. на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом сообщается на сайте министерства.

Согласно сообщению, Минфин привлек 53,84 млн долл., удовлетворив 4 из 4 заявок, поданных на приобретение 2-летних долларовых госбумаг, доходность при этом составила 7,75%. Также были удовлетворены 2 из 4 поданных заявок на 3-летние валютные ОВГЗ, в результате чего в бюджет поступило 2 млн долл., доходность установлена на уровне 8%.

Поступления от размещения 4-летних валютных госбумаг составили 300,07 млн долл., доходность — 8,25%. Минфин удовлетворил единственную поданную заявку.

Размещение 3-летних валютных ОВГЗ с возможностью досрочного погашения принесло госбюджету 300,49 млн долл., при этом доходность составила 7,5%. По данному инструменту была подана только 1 заявка.

Кроме того, Минфину удалось привлечь 63,48 млн грн в ходе размещения годовых гривневых госбумаг, были удовлетворены 2 из 9 поданной заявки (общий объем заявок составил 240 млн грн). Доходность составила 10,5%.

Основной объем гривневых поступлений на ОВГЗ-аукционе 26 марта, обеспечило размещение 5-летних госбумаг, в результате которого Минфин привлек 1 млрд 395,5 млн грн, удовлетворив все 5 поданных заявок. Доходность установлена уровне 14,3%.

Гривневые госбумаги сроком обращения 7 лет инвесторов не заинтересовали.

Как сообщал УНИАН, Минфин на аукционе 26 марта дополнительно предложил инвесторам 4-летние валютные ОВГЗ и 3-летние бумаги с досрочным погашением.

Справка УНИАН. По состоянию на 27 марта объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составляет 205,854 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 121,935 млрд грн, в собственности банков - 70,256 млрд грн, нерезидентов - 5,812 млрд грн.

Минфин Украины в 2012 году в ходе проведения аукционов по продаже ОВГЗ привлек в государственный бюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.

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Клименко реформирует и сократит налоговую милицию

Одна из силовых структур - налоговая милиция - остается в составе созданного в конце прошлого года Министерства доходов и сборов, однако будет реформирована в ближайшее время, а численность состава будет сокращена.

Об этом заявил министр Александр Клименко в интервью Первому национальному каналу.

«Сегодня определено, что налоговая милиция работает в составе Миндоходов, это во-первых. Во-вторых, мы уже реформируем эту структуру, и мы сегодня сокращаем численность», - сказал он.

При этом министр обратил внимание, что налоговая служба за последние два года была значительно реформирована, что позволяет ей видеть риски неуплаты налогов в режиме онлайн и анализировать причины неуплаты налогов.

«Исходя из этого, мы сегодня будем реформировать и подразделения налоговой милиции», - уточнил А.Клименко.

Отвечая на вопрос о перспективах создания в Украине финансовой полиции, наделенной мощными полномочиями, он отметил, что любые изменения будут приняты только после общественных слушаний и консультаций с бизнесом.

«Мы сегодня должны гармонизировать правоохранительную функцию. Чтобы с бизнесом общался один-единственный коммуникатор. Это удобно, и это правильно. Какая модель будет? Это вопрос дискуссии. Дискуссия в правительстве, дискуссия с обществом», - сказал министр

Как сообщал УНИАН, в марте Президент Украины Виктор Янукович утвердил положение о Министерстве доходов и сборов, установив, что в составе министерства образуются и действуют подразделения налоговой милиции. Кроме того, глава государства возложил на министерство ряд функций, в том числе по администрированию единого социального взноса и контролю за своевременностью проведения расчетов в иностранной валюте. В основные задачи Миндоходов также входят: обеспечение единой государственной налоговой и таможенной политики в части администрирования налогов и сборов, таможенных платежей, а также борьба с нарушениями таможенного и налогового законодательства, осуществление в рамках своих полномочий контроля за наполнением бюджетов и целевых фондов.

На Миндоходов также возложена ответственность за формирование государственной политики в сфере контроля за производством и оборотом спирта, алкогольных напитков и табачных изделий. Кроме того, Миндоходов будет контролировать сферу наличных расчетов за товары (услуги), а также наличие лицензий на осуществление различных видов деятельности, подлежащих лицензированию или патентованию.

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Энергохолдинг ДТЭК разместил пятилетние евробонды на 600 млн долл.

Крупнейший частный энергетический холдинг Украины ДТЭК, входящий в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент», разместил на рынке пятилетние евробонды на 600 млн долларов США, говорится в сообщении эмитента.

Купон по выпущенным компанией DTEK Finance PLC облигациям с погашением в апреле 2018 года составил 7,875%. Гарантами выполнения обязательств эмитента по займу стали

DTEK Holdings B.V., DTEK Holdings Ltd и DTEK Trading Ltd.

Организаторами выпуска бумаг являются, в частности, ING Bank, Deutsche Bank AG, J.P. Morgan, ВТБ и Сбербанк России.

Ранее ДТЭК заявил о намерении провести рефинансирование до 60% своих еврооблигаций, выпущенных в 2010 году на 500 млн долл. с погашением в 2015 году, за счет выпуска новых бумаг.

В среду эмитент сообщил на сайте Лондонской биржи о намерении направить на операцию по этому выкупу ранее выпущенных долговых бумаг до 321,3 млн долл., привлеченных по новому займу.

«Несмотря на волатильную текущую ситуацию на международных рынках капитала, ДТЭК сохранил возможность привлекать объемы долгосрочного финансирования на благоприятных для нас условиях… Использование привлеченных средств в размере 600 млн. долл. США направлено на частичный выкуп облигаций предыдущего выпуска в размере 321 млн долл. США (выпуск в размере 500 млн. долл. США, купон - 9,50%, срок погашения - 2015 год), а также на общекорпоративные цели, включая пополнение оборотных средств и реализацию инвестиционной программы», - цитирует пресс-релиз холдинга директора по финансам ДТЭК Всеволода Старухина.

Старший аналитик инвестиционной компании Dragon Capital Анастасия Туюкова отметила, что ДТЭК смог разместить новый выпуск с доходностью на 0,125 базисных пункта ниже изначального ориентира в 8,25%.

По ее оценке, общий остаток задолженности компании по своим еврооблигациям составит 800 млн долл., из которых 200 млн. должны быть погашены в 2015 году и 600 млн. - в 2018 году. При этом общий долг на конец 2013 года, согласно прогнозу инвесткомпании, составит 3,3 млрд долл.

«На наш взгляд, последнее размещение было успешным, учитывая более низкую доходность и немного более высокий объем выпуска по сравнению с изначальными ориентирами», - сказала агентству УНИАН А.Туюкова.

Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая частная вертикально интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент», принадлежащей бизнесмену Ринату Ахметову.

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Украина не будет выходить из Европейского энергосообщества, уверяет Кожара

Москва. Украина не собирается выходить из Европейского энергетического сообщества, несмотря на то, что Киев не удовлетворен нынешним уровнем сотрудничества.

Об этом заявил в интервью РИА «Новости» министр иностранных дел Украины Леонид Кожара.

«На сегодняшний день мы не собираемся пересматривать наши договоренности. Мы считаем, что участие Украины в Европейском энергетическом сообществе в целом оказывает положительное влияние, как на европейскую сторону, так и на Украину», - сказал Л.Кожара.

К тому же, по словам министра, Европейский Союз увязывает участие Украины в ЕЭС с перспективой подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Он подчеркнул, что Украина является одним из самых надежных элементов Европейского энергетического сообщества и выполняет взятые на себя обязательства.

Как сообщал УНИАН, 6 февраля Президент Виктор Янукович заявил, что Украина не удовлетворена сотрудничеством с Европейским энергетическим сообществом. В частности, он отметил, что за три года членства в этой организации Украина не получила даже сочувствия в вопросах газовых отношений с Россией.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 21 марта заявил, что Украина должна гарантировать соблюдение интересов России при участии в газовом консорциуме, что потребует отказа от присоединения к энергетическим правилам ЕС.

Д.Медведев подчеркнул, что альянс между Россией и Украиной может быть только при условии выхода Украины из целого ряда соответствующих институтов, включая договор о присоединении к Энергетическому союзу.

«Не интересно – пожалуйста, значит, мы будем развиваться своим путем, а Украина может оставаться в любых международных соглашениях, это ее суверенное право. Но если мы о чем-то договариваемся, мы должны обеспечить свои интересы. Переговоры на эту тему продолжаются, наши украинские коллеги нам периодически посылают сигналы, но дальше этих сигналов пока процесс не идет. Поживем – увидим», - заявил Д.Медведев.

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Кабмин скоро примет окончательное решение по пересмотру пошлин в рамках ВТО

Правительство Украины в ответ на жесткую критику со стороны Евросоюза и США в связи с планами Украины пересмотреть тарифные ставки в рамках ВТО намерено в ближайшее время принять окончательное решение по этому вопросу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр экономического развития и торговли Украины Игорь Прасолов на брифинге в Кабинете министров Украины.

"Сейчас мы размышляем над нашими дальнейшими шагами, и думаю, что в ближайшее время будет окончательная и четкая ясность, наша позиция в отношении нотификации 371 пошлины», - сказал И.Прасолов

При этом министр в очередной раз заявил, что считает действия Украины правильными и законными.

«Мы ничего не нарушили. Вопросов много. Уже два раза наши представители были в Женеве, в штаб-квартире ВТО", - отметил И.Прасолов, уточнив, что позицию Украины наиболее активно критикует Евросоюз.

"Очень активную позицию занимает Евросоюз, с представителями которого мы тоже встречались", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 15 марта представительство Европейского Союза в Украине подтвердило свое негативное отношение к попыткам украинских властей пересмотреть более 300 тарифных ставок в рамках членства ВТО.

По мнению европейских дипломатов, в истории организации до сих пор не было даже прецедента такого пересмотра. Кроме того, дипломаты выразили удивление заявлением правительственного уполномоченного по вопросам европейской интеграции Валерия Пятницкого о якобы отсутствии жалоб на позицию Украины.

Дипломаты также напомнили, что Европейский комиссар по вопросам торговли Карел Де Гухт передал это предложение лично вице-премьер-министру Юрию Бойко, министру экономического развития и торговли Украины И.Прасолову и собственно господину В.Пятницкому во время совместной встречи 23 января. Такое же предложение было передано украинской делегации во время недавнего саммита Украина – ЕС 25 февраля.

Ранее посольство США выразило обеспокоенность неизменностью позиции Украины в отношении пересмотра антидемпинговых пошлин и указало на опасность беспрецедентного напряжения в международной торговле в случае, если примеру Украины последуют другие страны.

В диппредставительстве также обратили внимание, что Украина апеллирует к 28 статье ГАТТ всего после трех лет присоединения к ВТО, что выглядит как возвращение к переговорному процессу об условиях вступления Украины в организацию. Если другие страны последуют примеру Украины и начнут переговоры об изменении условий своего членства, то это будет беспрецедентная проверка ВТО на прочность. Украинская сторона делает упор на своем праве, закрепленном в Статье 28, однако, по мнению американских дипломатов, это «не является мудрейшим шагом».

12 сентября 2012 года Украина обратилась в ВТО с информацией о намерении повысить импортные пошлины на 371 товарную линию. В течение трех месяцев члены ВТО должны были подтвердить свою заинтересованность в проведении таких переговоров. Затем в течение двух месяцев эти переговоры должны были быть проведены.

29 ноября 2012 года страны - участницы Совета ВТО по торговле товарами, включая США, государства ЕС и Китай, призвали Украину отозвать свою заявку на пересмотр тарифов. В ответ Украина заявила, что не намерена отзывать заявку, поскольку она подана в соответствии с правилами ВТО (ст. XXVIII ГАТТ-94).

Украина стала полноправным 152-м членом Всемирной торговой организации 16 мая 2008 года.

Через три года после обретения членства в ВТО страны могут в течение еще трех лет изменять условия, принятые при подписании соглашения о членстве в этой организации.

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Новым главой Представительства МВФ в Украине станет Жером Ваше

Постоянным представителем МВФ в Украине с 1 мая станет Жером Ваше, который сменит на этом посту действующего главу Представительства Макса Альера, чьи полномочия заканчиваются в конце апреля.

Об этом говорится в сообщении Фонда, переданном УНИАН.

«В ответ на многочисленные запросы СМИ Фонд подтверждает, что господин Макс Альер, занимавший должность Постоянного представителя МВФ в Украине с 2009 года, покинет Киев по завершению срока его назначения в конце апреля. С 1 мая Постоянным представителем МВФ в Украине будет господин Жером Ваше», - сказано в сообщении Фонда.

Согласно информации Представительства МВФ, Ж.Ваше является гражданином Франции, имеет большой опыт работы над проблематикой развитых стран и государств с развивающейся экономикой. «В последнее время он работал над вопросами экономики Испании», - сказано в сообщении МВФ.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Украине, как и планировалось, начала работу Миссия Международного валютного фонда. Информацию подтвердили в Представительстве МВФ, а также министр экономического развития и торговли Украины Игорь Прасолов на брифинге в Кабинете министров. По словам министра, настроение у команды переговорщиков с украинской стороны хорошее, работа ведется активно, поскольку Украина очень рассчитывает на выделение средств и на возможное рефинансирование заимствований, ранее взятых в Фонде.

Напомним также, что действующий глава Представительства МВФ в Украине Макс Альер заявлял, что анализ, проводимый по итогам визита предыдущей миссии, работавшей в Украине с 29 января по 12 февраля, подтверждает правильность ранее выданных Украине рекомендаций, в частности, о необходимости выравнивая цен на газ для населения, ведения гибкого валютного курса и реформирования банковского сектора экономики.

Украину в 2013 году ждут пиковые выплаты по внешнему долгу на сумму около 9 млрд долл., в том числе около 6 млрд долл. - по ранее взятым кредитам Международного валютного фонда. В 2011 году Фонд заморозил кредиты для Украины в ответ на нежелание властей проводить экономические реформы и решать финансовые проблемы государственного энергохолдинга «Нафтогаз Украины».

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Fitch присвоило рейтинги предстоящему выпуску облигаций «Укрэксимбанка»

Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило предстоящему выпуску облигаций «Укрэксимбанка» ожидаемые рейтинги B(EXP)/RR4, сообщила УНИАН пресс-служба агентства.

Согласно сообщению, предстоящему выпуску облигаций Biz Finance PLC объемом 100 млн долл с фиксированной ставкой 8,75% и ограниченным регрессом присвоен ожидаемый долгосрочный рейтинг B(EXP) и рейтинг возвратности активов RR4.

Также сообщается, что эти облигации будут консолидированы и образуют единую серию с эмиссией объемом 500 млн долл, ставкой 8,75% и сроком погашения в январе 2018 года. Облигации будут использованы исключительно для финансирования кредита «Укрэксимбанка» (B/прогноз - стабильный/b). Biz Finance PLC (Великобритания) будет проводить выплаты основной суммы долга и процентов держателям облигаций только в пределах средств, полученных от «Укрэксимбанка» по кредитному соглашению.

Как сообщал УНИАН, «Укрэксимбанк» проводит доразмещение пятилетних евробондов на 100 млн долл. с доходностью 8,75%.

В январе банк разместил на финансовом рынке пятилетние евробонды на общую сумму около 500 млн долл. США с доходностью 8,75%.

Справка УНИАН. «Укрэксимбанк» работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупнейших банков Украины по объему активов.

Активы банка на 1 января 2013 года составили 87,95 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 40,42 млрд грн, обязательства - 70,09 млрд грн, собственный капитал - 17,86 млрд грн, уставный капитал - 16,45 млрд грн.

В 2012 году банк получил прибыль в размере 159 млн грн.

Банк на 100% находится в собственности государства.

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Кипр намерен ужесточить контроль за движением капитала для удержания вкладов

Кипр намерен в среду завершить разработку мер контроля за движением капитала, необходимых для предотвращения бегства вкладчиков после того, как банки откроются в четверг, сообщает Reuters.

Меры, скорее всего, будут согласованы к середине дня в среду, сказал министр финансов Михалис Саррис.

"Я думаю, они будут в рамках разумного, - сказал он в телевизионном интервью, не вдаваясь в детали. - Банки будут снова открыты в четверг... Мы будем искать наилучший способ ограничить возможность вывода больших сумм, не налагая карательных санкций на экономику, компании и частных лиц".

Управляющий центробанка сказал ранее, что "мягкий" контроль будет временно наложен на все банки. Министр финансов сказал, что эти меры будут действовать в течение нескольких недель. Банки на Кипре закрыты с тех пор, как окончательные переговоры о финансовой помощи начались в середине марта.

Киприоты вышли на улицы Никосии, протестуя против сделки о финансовой помощи, поскольку боятся, что она станет причиной резкого экономического спада в стране и потери рабочих мест.

Около 3000 студентов протестовали перед парламентом после того, как Кипр согласовал программу помощи на 10 миллиардов евро с Евросоюзом, Международным валютным фондом и Европейским центробанком.

Перед центробанком около 200 сотрудников крупнейшего коммерческого банка страны, Bank of Cyprus, требовали отставки управляющего Паникоса Деметриадеса.

Согласно договору о помощи, второй крупнейший банк Кипра, Cyprus Popular Bank, будет закрыт, а его депозиты меньше 100.000 евро будут объединены с депозитами Bank of Cyprus. Депозиты, превышающие 100.000 евро, в обоих банках будут заморожены, при этом многие крупные вкладчики, вероятно, потеряют почти половину своих инвестиций.

Справка УНИАН. Кипр является крупнейшим инвестором Украины, доля которого в общенациональном объеме прямых иностранных инвестиций на конец 2012 года составила 31,7%. Всего из этой страны в Украину поступили инвестиции в объеме 17,275 млрд долларов США. Одновременно, инвестиции из Украины в экономику Кипра, по данным Госстата, составили 5,811 млрд долларов.

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Турция вводит санкции в отношении итальянской ENI

Министр энергетики Турции Танер Йылдыз заявил в среду, 27 марта, о введении санкций в отношении итальянской компании ENI в связи с ее участием в добыче энергоносителей в Средиземном море совместно с Республикой Кипр.

Глава Минэнерго, в частности, объявил, что принято решение о замораживании проектов ENI в Турции, передает РИА "Новости" со ссылкой на телекомпанию NTV.

"Несмотря на все предупреждения, компания ENI продолжает работы по разведке нефти и газа в международной акватории Южного Кипра (Республика Кипр) в Средиземном море", - цитирует государственное информагентство Турции Анадолу главу Минэнерго. "Мы приняли решение прекратить работу с компанией ENI, включая замораживание ее проектов в Турции", - заявил турецкий министр.

Итальянская ENI является партнером российского "Газпрома" по проекту "Голубой поток" - магистральный газопровод, предназначенный для прямых поставок российского газа в Турцию по дну Черного моря. Он был введен в эксплуатацию в феврале 2003 года. Для обеспечения финансирования, организации строительства газопровода и его эксплуатации "Газпром" и ENI на паритетных началах создали российско-итальянскую компанию Blue Stream Pipeline Company.

Кроме того, ENI принадлежит 20% в компании South Stream Transport AG, созданной "Газпромом" для строительства газопровода "Южный поток", разрешение на строительство морского участка которого в своей исключительной экономической зоне Турция выдала в декабре 2011 года. Коммерческие поставки по этому трубопроводу в Европу предполагается начать в первом квартале 2016 года, а вывести проект на полную мощность - 63 миллиарда кубометров в год - в 2018 году. Общая стоимость "Южного потока", включая сухопутные участки, оценивается в 16 миллиардов евро.

Как сообщал УНИАН, Турция заявила, что оспорит любые действия Кипра по исследованию месторождений природного газа в его территориальных водах для привлечения инвестиций и спасения своей экономики. Турция считает, что природные богатства должны принадлежать обеим общинам острова - как кипрской (греческой), так и турецкой, которая проживает на севере острова, где после оккупации ею было создано государство Турецкая Республика Северного Кипра, не признанное ни одной страной мира, кроме самой Турции.

Месторождения газа на кипрском шельфе - крупнейшие из открытых за последние десять лет. Его запасы оцениваются в 1,7 триллиона кубометров, а чистая прибыль от их эксплуатации может составить более 800 млрд евро.

Напомним, Кипр обратился за помощью к РФ, однако о конкретных договоренностях информации пока нет. Речь идет о долях в банках и проектах по разработке газовых месторождений на Кипре.

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