ДАЙДЖЕСТ СМИ за 28 марта

Экономические материалы

Украинские СМИ

Портал «Дело» в публикации «Твердая тройка. Экспертная оценка работы экономического блока Кабмина» пишет: по итогам февраля-марта экспертный совет Delo.UA оценил инициативы органов власти на предмет их полезности и последствий для бизнеса чуть ниже, чем в январе-феврале. Лучший балл заработало лишь фискальное ведомство…

http://delo.ua/businessman/tverdaja-trojkaekspertnaja-ocenka-raboty-ekonomicheskogo-bloka-k-200726/

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Также «Дело» в публикации «Финансовые итоги дня: Cтраховщиков просят заплатить за осадки, а в Киев прибыла миссия МВФ» подает обзор основных экономических событий за 27 марта…

http://delo.ua/finance/finansovye-itogi-dnja-ctrahovschikov-prosjat-zaplatit-za-osadki-200751/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Евро теряется на депозитах», в котором пишет: европейская валюта стремительно теряет позиции на мировых рынках. Курс евро опустился почти на 1% - до 1,277 долл. Украинский валютный рынок остается в глобальном тренде. Готовящиеся списания по депозитам крупнейших кипрских банков, а также жесткие заявления чиновников Евросоюза играют на дальнейшее ослабление евро…

http://www.kommersant.ua/doc/2156282

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Выхода нет» пишет: Украина заявляет о потеплении отношений с ЕС в газовой сфере. Глава МИДа Леонид Кожара заверил, что наша страна не будет выходить из энергосообщества, а в Минэнерго обещают возобновить переговоры с Еврокомиссией о совместной модернизации отечественных газопроводов. Эти заявления стали реакцией на жесткие требования России в переговорах о создании консорциума по управлению ГТС. Эксперты считают, что новый вектор сотрудничества в данной сфере будет зависеть от получения кредита МВФ…

http://www.kommersant.ua/doc/2156278

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«Сегодня» в публикации «Как киевляне зарабатывали на снежном апокалипсисе» пишет: выручка продуктовых магазинов выросла в два раза, таксисты зарабатывали за два дня несколько тысяч, а дворники сдавали в аренду свои лопаты…

http://www.segodnya.ua/regions/kiev/Kak-kievlyane-zarabatyvali-na-snezhnom-apokalipsise.html

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Также «Сегодня» в публикации «В каком регионе Украины самые высокие зарплаты» пишет: Киев и область по-прежнему в лидерах, Днепропетровщина и Донбасс теряют позиции…

http://www.segodnya.ua/ukraine/V-kakom-regione-Ukrainy-samye-vysokie-zarplaty-.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Долги по зарплате погасят «после дождичка...» пишет: в Украине растет задолженность по выплате зарплат. За февраль она увеличилась почти на 10%, превысив 1 млрд гривень. Минсоцполитики уверяет, что бюджетная сфера к этому не имеет отношения, а выход из ситуации усматривает в создании гарантийного учреждения. Эксперты выступают против данной идеи, и считают виновником ситуации Кабмин...

http://economics.unian.net/rus/news/162590-dolgi-po-zarplate-pogasyat-posle-dojdichka.html

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Российские СМИ

Издание «Известия» в публикации «Алиментный фонд наполнят за счет повышения пошлины за развод» пишет: правительство РФ предлагает повысить госпошлину за расторжение брака и отнимать права у родителей, которые уклоняются от уплаты алиментов…

http://izvestia.ru/news/547553

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Также «Известия» в публикации «Коммерсантъ» просит оставить ему объявления о банкротстве» пишут: издание российского бизнесмена Алишера Усманова, проигравшее «Российской газете» в тендерном конкурсе, обещает снизить стоимость размещения объявлений…

http://izvestia.ru/news/547482

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«Ведомости» в публикации «Спорить с государством станет проще, но дольше» пишут: в России судить станут продолжительней, чем ранее, а иски надо будет подавать быстрее, зато это можно будет сделать по электронной почте…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/10524021/sud_po_email

(УНИАН)