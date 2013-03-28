Уволенного за коллапс в Киеве Мазурчака заменит Голубченко

И.о. первого заместителя председателя Киевской горгосадминистрации назначен заместитель председателя КГГА Анатолий Голубченко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге председатель КГГА Александр Попов.

По его словам, это пока не окончательное его решение, но вопрос будет решен в ближайшее время.

Также А.Попов сообщил, что у него уже есть кандидатура на должность генерального директора КК “Киевавтодор”, но не назвал ее. Он сказал, что в ближайшее время этот человек будет назначен.

Как сообщал УНИАН, 26 марта вечером А.Попов заявил, что принял отставку своего первого заместителя Александра Мазурчака, который возглавлял комиссию по техногенно-экологической опасности и чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, А.Попов сообщил о решении освободить от должности начальника Управления по чрезвычайным ситуациям Виталия Пшеничного.

Также председатель КГГА приказал подготовить и подать в Киевсовет документы об увольнении генерального директора коммунальной корпорации «Киевавтодор» Георгия Глинского.