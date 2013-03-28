Кожара отправился в Россию. Программа визита

Москва. Министр иностранных дел Украины, действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Леонид Кожара прибыл с двухдневным визитом в Россию.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, Л.Кожара прибыл в подмосковный аэропорт «Шереметьево» рейсовым самолетом.

В тоже время, в Департаменте информации и печати МИД России УНИАН сообщили, что завтра, 29 марта, в Москве состоится встреча Л.Кожары с его российским коллегой Сергеем Лавровым. Отмечается, что очередные переговоры глав внешнеполитических ведомств России и Украины – последние состоялись 13-14 января с.г. в Черновцах – свидетельствуют о регулярном активном политическом диалоге двух государств.

С.Лавров и Л.Кожара обсудят ключевые вопросы двусторонних российско-украинских отношений, график предстоящих политических контактов на высшем и высоком уровнях. Предметом переговоров станут пограничные вопросы, прежде всего, связанные с упрощением порядка пересечения российско-украинской государственной границы гражданами России и Украины.

Министры рассмотрят ход Азово-Керченского урегулирования, вопросы, связанные с пребыванием и функционированием Черноморского флота России на территории Украины. Важной составляющей встречи будет также гуманитарное сотрудничество. Министры планируют договориться о совместном праздновании Россией и Украиной знаменательных дат в истории и культурной жизни двух государств.

Учитывая украинское председательство в ОБСЕ в текущем году, министры подробно обсудят актуальные вопросы военно-политического, экономико-экологического и человеческого измерений работы Организации, проблематику конфликтного урегулирования и реформы ОБСЕ. Особое внимание будет уделено ходу приднестровского урегулирования.

Также С.Лавров и Л.Кожара рассмотрят взаимодействие России и Украины в рамках СНГ.

Как сообщал УНИАН, Л.Кожара в ходе визита в Российскую Федерацию 28-29 марта проведет ряд встреч с представителями разных ветвей власти России.

В частности, Л.Кожара как действующий председатель ОБСЕ встретится с заместителем главы правительства РФ, специальным представителем Президента России по Приднестровью Дмитрием Рогозиным, председателем Государственной думы Федерального собрания РФ Сергеем Нарышкиным.

Программой визита также предусмотрено выступление Л.Кожары в Дипломатической академии МИД России и посещение Национального культурного центра Украины в Москве.

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