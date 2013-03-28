Анонс на 29 марта

* Состоится заседание Коллегии Государственной инспекции ядерного регулирования Украины на тему: «О результатах государственной экспертизы ядерной и радиационной безопасности проекта первого пускового комплекса нового безопасного конфайнмента объекта «Укрытие» (ПК-1 НБК) в рамках Лицензионного пакета ЛП-6».

* Состоится открытое заседание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере коммунальных услуг.

* Под председательством Президента Украины Виктора Януковича состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны.

* 11-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Движение к безвизовому режиму с ЕС: где сегодня Украина?". Украина продолжает заявлять о намерении быстрее получить безвизовый режим с ЕС, но при этом демонстрирует рекордно низкие темпы внедрения Плана действий по визовой либерализации (ПДВЛ), третий год находясь в первой (законодательной) фазе ПДВЛ. Обеспечили ли надлежащий прогресс законы, принятые осенью прошлого года? Недавно правительство внесло в парламент новые законопроекты по выполнению ПДВЛ - в области противодействия коррупции и дискриминации, защиты персональных данных. Будет ли их принятие достаточным для решения проблемы? Где находится Украина по сравнению со своими соседями - Молдовой, Россией, Грузией, Турцией - на пути к отмене виз? Кто и как сейчас отвечает за выполнение ПДВЛ? Как обеспечить сотрудничество правительства, парламента и гражданского общества? Каков прогноз на текущий год. Что изменили законы, принятые во исполнение ПДВЛ в последние месяцы каденции Верховной Рады 6-го созыва? Участники: Ирина Сушко, председатель общественной инициативы «Европа без барьеров», Александр Сушко, научный директор Института Евро-Атлантического сотрудничества, ведущий эксперт общественной инициативы «Европа без барьеров»; Марьяна Кузьо, руководитель проектов общественной инициативы «Европа без барьеров», Наталья Белицер, эксперт Института демократии им.П.Орлика, Иван Пресняков, эксперт Украинского института публичной политики; Борис Тарасюк, зам.председателя фракции ВО «Батьківщина», народный депутат Украины, Ирина Геращенко, зам.председателя комитета ВРУ по вопросам европейской интеграции. Организатор: общественная инициатива «Европа без барьеров» (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефоны: Аккредитация: (044) 2386843, 2308376 iryna_sushko@ukr.net; maryana.kuzio@gmail.com.

* Круглый стол на тему: "Эхо Кипра: защита прав вкладчиков банков - мировая и украинская практика". Приглашены: представители Нацбанка, представители Банка Кипра, представители украинских банков и банковских ассоциаций, юристы, экономические эксперты и аналитики.

* Пресс-конференция на тему: «Что остановит сельское хозяйство - погода или фискальное давление?». Организатор - Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса". Участники: президент ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Алекс Лисситса; президент ассоциации «Союз птицеводов Украины», председатель совета директоров ассоциации «Союз комбикормников Украины» Александр Бакуменко; ген.директор Бахмутского аграрного союза Юрий Акневский, председатель Аграрного союза Украины Геннадий Новиков; президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины Николай Миркевич.

* Пресс-конференция на тему: «Климатический анализ ситуации в Украине. Прогноз на 2013 год». Участники: Вазира Мартазинова, зав.отдела климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды украинского научно-исследовательского метеорологического института НАНУ, МЧС Украины; Татьяна Тимочко, глава Всеукраинской Экологической Лиги; Мария Сторчило, координатор программы по вопросам изменения климата НЭЦУ; Ольга Власюк, координатор проекта по адаптации и изменений климата НЭЦУ.

* Состоится брифинг директора департамента городского благоустройства и сохранения природной среды Сергея Садового, на котором он сообщит оперативную информацию по предупреждению паводка в Киеве в связи с таянием рекордного количества снега.

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